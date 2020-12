Das Teufelsmoor soll Naturpark werden. Die UWG möchte, dass Worpswede aktiv an den Planungen beteiligt wird. (Karin Monsees)

Worpswede. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Worpswede hat die bereits auf Kreisebene diskutierte Einrichtung eines Naturparks in der Teufelsmoor-Wümme-Region aufgegriffen. In einem Antrag an die Ratspolitik fordert sie die Gemeinde Worpswede auf, dieses Projekt zu unterstützen, weil es Chancen für die Entwicklung Worpswedes sowohl im Bereich Tourismus aber auch bei der Entwicklung und dem Strukturwandel des ländlichen Raumes biete. Es müsse daher dringend auch vor Ort diskutiert und bearbeitet werden.

Die UWG verspricht sich davon unter anderem eine Aufwertung der Hammeniederung als Naturschutzgroßprojekt von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung, dem sogenannten GR-Gebiet, die Förderung des Tourismus im ländlichen Raum, eine Extensivierung der Landwirtschaft und mehr Möglichkeiten zu Naturerlebnissen, auch verbunden mit Bildungsangeboten.

Die Wählervereinigung will zudem erreichen, dass der Landkreis Osterholz die Gemeinde Worpswede aktiv in den Entwicklungsprozess zum Naturpark einbindet.