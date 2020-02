Borgfeld. Mit der Idee, einen Naturpark Teufelsmoor zu gründen, stößt Arne Börnsen vom Förderverein Naturpark Teufelsmoor Hamme- und Wümmeniederung zumindest bei einigen Borgfelder Landwirten auf Skepsis. Sie befürchten neue Auflagen und den negativen Einfluss zu vieler Touristen auf die Natur, wie Landwirt Hans-Lüder Behrens aus Timmersloh am Rande der jüngsten Beiratssitzung deutlich machte. Wie berichtet, möchte der Förderverein Naturpark Teufelsmoor die Kulturlandschaft Teufelsmoor erhalten und pflegen. Zu diesem Zweck wollen die Mitglieder zwischen den Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Interessen vermitteln.

Sollte es klappen mit dem Naturpark Teufelsmoor, würde er 770 Quadratkilometern umfassen und damit zu den mittelgroßen Parks in Niedersachsen zählen. Das Gebiet wäre fast zweieinhalb mal so groß wie die Stadt Bremen inklusive Bremen-Nord. Die südliche Grenze wären das Blockland und die Borgfelder Wümmeniederung, im Südosten wird das Gebiet von Oberneuland begrenzt, im Osten soll es bis an den Tarmstedter und Zevener Geestrand reichen, im Norden bis Gnarrenburg und im Westen bis an die Bundesstraße 74. Beteiligt wären die Länder Niedersachsen und Bremen sowie die Landkreise Osterholz und Rotenburg.

Bauern als Naturwirte

„Ein Naturpark soll Projekte entwickeln, um die Bedingungen für die Natur und die Landschaft zu verbessern“, warb Börnsen in Borgfeld. Dazu wolle der Verein Landwirte und Jäger, Naturschützer und Behörden an einen Tisch holen. Der sanfte Tourismus solle gefördert, die Region nachhaltig entwickelt und die Verbundenheit vor allem jüngerer Menschen vor Ort mit dem Teufelsmoor gestärkt werden.

Hans-Lüder Behrens, der auch Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Borgfeld ist, sagte: „Rechtlich gesehen haben wir nicht die Möglichkeit, auf unseren privaten Wegen im Naturschutzgebiet noch mehr Touristen aufzunehmen.“ Schon jetzt seien zu viele Naherholungssuchende im Naturschutzgebiet unterwegs. Borgfeld sei verkehrstechnisch ausgelastet. Aus Sicht des Landwirts gab er zu verstehen: „Wir können keine weiteren Auflagen bewältigen.“

Arne Börnsen betonte, ein Naturpark habe keinerlei rechtliche Kompetenz, er könne weder etwas beschließen, noch den Grundstückseigentümern Auflagen erteilen. Zentraler Gedanke sei es, den Naturschutz und die Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen. „Die Naherholung ist in der Region Osterholz kein Schwerpunkt für uns.“ Um Verständnis für die Belange der Landwirte zu entwickeln, wolle sich der Förderverein demnächst mit dem Vorstand des Landvolk-Verbandes austauschen. Börnsen regte an, auch die positiven Aspekte eines Naturparks zu sehen: Landwirte könnten sich künftig als Naturwirte etwas dazuverdienen. „Die Hammewiesen zum Beispiel brauchen Bewirtschaftung, damit sie nicht verkrauten – allerdings unter dem Schutz brütender Vögel.“

Der Förderverein Naturpark Teufelsmoor Hamme- und Wümmeniederung ist vor anderthalb Jahren gegründet worden und hat laut Börnsen rund 120 Mitglieder. Der Verein sieht sich als Mittler zwischen der Umweltbehörde in Hannover und Akteuren vor Ort.