Arno Benjack und die Mitglieder des Vereins Netzwerk BUG verstehen das Wäldchen "Alte Baumschule Grasberg" als Naturreservat. Darin gilt auch Totholz als wertvoller Lebensraum für Käfer und Ameisen. (Anne Werner)

Grasberg. Es gibt Menschen, die suchen nach einer Aufgabe, für die sie sich leidenschaftlich einsetzen können. Und es gibt Dinge, die kommen einfach zu einem, so wie bei Christa Pini und Arno Benjack. Es vergeht kein Tag, da sie nicht in dem lang gestreckten Waldstück hinterm Haus etwas zu tun haben oder einfach nur durch die kleine Wildnis spazieren. Geplant war das nicht. Einstmals standen da neben Rhododendren künftige Weihnachtsbäume in Reihe in der „Alten Baumschule Grasberg“. Dann lag sie Jahrzehnte brach und die Natur holte sich zurück, was Menschenhand geordnet hatte. Als das Areal zum Verkauf stand, war beiden klar, dass es dieses Stück Natur, „wie es sich in 40 Jahren Nichtbewirtschaftung entwickelt hat“, so belassen und fördern wollte. Das tun Benjack und Pini seit fünf Jahren mit dem Verein „Unabhängige Netzwerk für Bildung, Umwelt und Gesellschaft“ (Netzwerk BUG).

Als Jürgen Christian Findorff im 18. Jahrhundert die Moordörfer plante, entwarf er hofbreite, lang gestreckte Grundstücke. Die „Alte Baumschule Grasberg“ in Meinershausen ist so eines. Eingebettet zwischen Grünland und Mais erstrecken sich die fünf Hektar auf 700 Meter Länge. „Die Vorstellung, dass das niedergemacht wird und Mais eingesät, das war uns ein Gräuel, das wollten wir verhindern“, erinnert sich Christa Pini. Jahre schon hatten sie da neben der sich selbst überlassenen Brache gewohnt. So sollte es bleiben. Es brauchte einige weitere Jahre und einen Ortstermin mit einem Richter, dann stand fest: Ein Hektar ging an einen Landwirt. Der Rest an das Paar, das die Fläche an den Verein verpachtet hat, so Benjack.

In viel wilder Natur finden sich drei Biotope, und in seinem Flyer schreibt das Netzwerk: „Biotoprettung ist damit ein Kern des Projekts 'Alte Baumschule Grasberg'.“ Vor dem Erna-Teich sagt Benjack: „Das ist einer unserer Schätze.“ Eine Tafel verrät, dass er seit dem 8. August 2012 als Biotop eingetragen ist, ein Stillgewässer mit naturnaher Uferstruktur. Und mit seltenen Pflanzen wie Sumpf-Wolfsmilch oder Sumpf-Johanniskraut. Leider setzt der zweite trockene Sommer in Folge dem Tümpel, der sich lediglich aus Oberflächenwasser speist, zu. Wo sich sonst Molche und Frösche tummeln und Libellen überm Wasser tanzen, habe er in diesem Jahr nur drei Libellenlarven entdeckt. Der Tümpel sei Teil ihrer Arbeit. Im Herbst reise dafür die Kern-Crew an. „Da werden wir vorsichtig das Schilf ausdünnen“, so Benjack. Mehr nicht. Verlandet der Teich mangels Wasserzufuhr, dann sei das eben so. „Es soll ja Natur bleiben.“

21 Mitglieder zählt das Netzwerk. Sie kommen aus Frankfurt, Berlin und Heidelberg. Drei bis viermal im Jahr treffen sie sich zu „Anpack-Tagen“ im Wald. Auch wenn dieser naturbelassen sein Eigenleben führen soll und Totholz hier als wichtiger Lebensraum für Käfer und Ameisen angesehen wird, gibt es noch genug zu tun. In Rundbriefen informiert Arno Benjack die Vereinsmitglieder darüber, auch über die neuen Informationstafeln.

Zehn Tafeln stehen entlang eines Rundwegs im Wald. Sie beschreiben Besonderheiten – von Hochmoor und Fledermaus bis Roteiche. „Umfangreiche Recherchen, Entwürfe und Diskussionen waren dazu notwendig“, heißt es dazu im Rundbrief. Dass der Sozialpädagoge Benjack und die Medizinerin Pini im Laufe der Jahre jede Menge Wissen über den Lebensraum Wald angesammelt haben, ist an vielen Stellen zu merken, etwa wenn er erklärt, dass zwischen den umgebrochenen Nadelbäumen Rotkehlchen und Zaunkönig vor Räubern sicher nisten können. „Wir lernen immer wieder dazu“, sagt Benjack. Kurz darauf deutet Pini auf eine Kuhle vor einem kleinen Baum, die Liegestätten von Rehen. Und der junge Baum daneben verrät, dass ein Rehbock daran geschabt hat.

Seit 20 Jahren leben sie an und mit diesem Wald. Er gleicht auch einem Seismografen der Veränderung. Seit zwölf oder 15 Jahren werde um sie herum praktisch nur noch Mais angebaut, erzählt Christa Pini. Und: „Wir haben Veränderungen in der Fauna bemerkt.“ Es gebe weniger Vögel, und Fledermäuse hätten deutlich abgenommen, trotz Schlafplätzen in Baumgerippen für den kleinen Abendsegler. An anderer Stelle zeigt Arno Benjack auf eine Gruppe weggebrochener Nadelbäume. „Hier sieht man das Elend von Monokulturen.“ Die Bäume nähmen sich das Licht, der sinkende Grundwasserspiegel lasse sie verdorren. Da brauche nur noch ein kräftiger Wind hindurchfahren, und das hat er getan. Die grauen Stämme liegen kreuz und quer übereinander. Solange sie keine Gefahr darstellen, bleibt das so. Dazwischen kündet das Grün von Brombeeren und Vogelbeeren von neuem belaubtem Leben an dieser Stelle.

All das geschieht weitestgehend im Verborgenen. Die Einfahrt zur „Alten Baumschule Grasberg“ ist leicht zu übersehen. Gewollt. Führungen gibt es keine. „Die zurückgezogene Lage des Areals hat große positive Auswirkungen auf die Tierwelt“, so Benjack im Rundbrief. Die Frage nach möglichen Besuchern beantwortet er dann doch: „In Gänze will ich es nicht ausschließen.“ Bald werde auch eine Bremer Schulklasse einen Projekttag im Wald verbringen. Die Lehrerin wohnt nebenan.

Das Erhalten aber steht eindeutig im Vordergrund. Christa Pini begründet beider Engagement: „Wir Menschen können nur leben, wenn wir unseren Lebensraum erhalten.“ Dafür wollen sie ein Bewusstsein schaffen. „Seit wir hier wohnen, ist uns das immer klarer geworden“, sagt sie. Der jüngste Beitrag dazu ist die von den Vereinsmitgliedern angelegte Blühwiese für Wildbienen.