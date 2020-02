Zahlreiche Veranstaltungen zum Gewässerschutz bietet der BUND im Rahmen seines Projekts „Aktion Wasser – für lebendige Gewässer und sauberes Grundwasser“ an. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hat sein neues Veranstaltungsprogramm „Natur erleben, Natur genießen“ mit rund 70 Veranstaltungen in den Landkreisen Osterholz, Cuxhaven und Wesermarsch herausgegeben. Darin enthalten sind unter anderem zahlreiche Veranstaltungen zum Gewässerschutz im Rahmen des Mitmach-Projekts „Aktion Wasser – für lebendige Gewässer und sauberes Grundwasser“. Neu dabei ist das Thema, „Mehr Natur an der Schwaneweder Beeke – renaturieren und davon lernen“.

Das neue Programm ist bei den jeweiligen BUND-Gruppen Osterholz, Cuxhaven, Unterweser und Wesermarsch sowie im Internet erhältlich und an ausgewählten Orten öffentlich ausgelegt. „Unser Programm bietet wieder viele Aktionen, naturkundliche Führungen, Rad- und Kanutouren, Vorträge oder Workshops zu den unterschiedlichsten Natur- und Umweltthemen“, freut sich Bernd Quellmalz, BUND-Regionalgeschäftsführer Weser-Elbe.

Im Rahmen seines Projektes „Aktion Wasser“ veranstaltet der BUND auch wieder Schulungen und andere Unternehmungen, um für die Verschmutzung von Gewässern und Grundwasser zu sensibilisieren. Ein weiterer, neuer Schwerpunkt sind Führungen und Aktionen für Jung und Alt im Rahmen des BUND-Mitmach-Projekts an der Schwaneweder Beeke, bei dem ein Geestbach renaturiert und die Auswirkung auf Wassertiere und Wassergüte beobachtet werden soll. Außerdem gibt es wieder Veranstaltungen zu Wildbienen, Waldbaden und Klimawandel ebenso wie vogelkundliche Exkursionen.

Der BUND-Veranstaltungskalender 2020 für die Region Weser-Elbe wird gegen Einsendung eines frankierten DIN-lang-Rückumschlags (0,80 Euro) an die BUND-Regionalgeschäftsstelle, Bernd Quellmalz, Borriesstraße 19 in 27570 Bremerhaven, zugeschickt. Er kann auch beim BUND Osterholz, Biologische Station Osterholz, Lindenstraße 40 in Osterholz-Scharmbeck (montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr) abgeholt werden. Alle Veranstaltungen sowie Infos über die „Aktion Wasser“ gibt's zudem unter www.bund-weser-elbe.de.