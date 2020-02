In einem Naturschutzgebiet ist oft nicht viel mehr erlaubt und erwünscht als das regelmäßige Mähen der Wiesen. (SCHIRMER)

Landkreis Rotenburg. Schon mit der Tagesordnung war klar, dass diese Sitzung des Hellweger Gemeinderats brisant werden könnte. Um über die Ausweisung eines neuen Naturschutzgebietes zu debattieren, sollten dem Rat die Naturschutzbeauftragte Christiane Looks und Landwirt André Tietjen eine Einschätzung geben. Kurzfristig hatte dann auch eine Delegation des Landkreises Rotenburg ihr Kommen angekündigt. Auf der Sitzung des Umweltausschusses der Samtgemeinde Sottrum hatte die Kreisverwaltung zuvor trotz Einladung mit Abwesenheit geglänzt. Wie sehr das Naturschutzgebiet „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau und Trochelbach“ die Menschen umtreibt, zeigte auch die große Zahl der Anwesenden. Mit rund 60 Bürgern war die jüngste Ratssitzung in Hellwege außergewöhnlich gut besucht.

„Das ist die größte Enteignung im Landkreis Rotenburg in diesem Jahrtausend.“ Mit dieser Aussage setzte Landwirt André Tietjen schon gleich zu Beginn seines Vortrags den Ton. Der 30-Jährige bewirtschaftet 60 Hektar Land, die in der Wümmeniederung liegen und nun zu einem Naturschutzgebiet werden sollen. Die geschützten Flächen verlaufen entlang der Wümme einmal quer durch den Landkreis Rotenburg: Von Hellwege über Rotenburg und Scheeßel bis nach Stemmen. Die Gemeinde Hellwege ist laut Bürgermeister Harling am stärksten betroffen, auch weil hier die Wohnhäuser besonders nah an der Wümme liegen.

Tietjen machte in seinem Vortrag deutlich, dass er durch das Naturschutzgebiet die Existenz seines Hofs bedroht sieht. Bei der dann vorgeschriebenen extensiven Bewirtschaftung der Flächen würden diese nur noch Heu abwerfen. „Und so weit ich weiß, werden die Pferde im Landkreis schon heute satt“, betonte Tietjen. Zudem könne er die anfallende Gülle seiner 60 Milchkühe nicht mehr auf den Feldern ausbringen. Er müsste dann für die Entsorgung bezahlen. „Das kostet etwa zehn Euro pro Kubikmeter. Pro Jahr wären das bei mir zusätzliche Kosten von 7500 Euro“, rechnete Tietjen vor.

Für den Vortrag des Landwirts waren eigentlich 15 Minuten vorgesehen. Als Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) nahe der 45-Minuten-Marke intervenierte, reagierte Tietjen barsch. „Nein, Wolfgang, ich muss hier nicht zum Schluss kommen. Das ist ein wichtiges Thema.“ Daraufhin brandete im Heimat- und Kulturhaus zum ersten Mal lauter Applaus auf. Auch der Vortrag von Christiane Looks, Naturschutzbeauftragte des Landkreises, rief Reaktionen des Publikums hervor. Nach etwa zehn Minuten sprang ein Zuhörer auf: „Mich interessiert nicht, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Ich will jetzt endlich hören, was der Landkreis zu sagen hat.“ Wiederum lauter Applaus. Harling nahm daraufhin die Naturschutzbeauftragte vehement in Schutz: „Wer ihr nicht zuhören will, kann gerne gehen. Dort drüben ist die Tür.“

Mahnende Worte der Naturschützerin

Looks erklärte, dass die Ausweisung des Naturschutzgebietes bereits lange überfällig sei. „Bei einem Zusammenbruch eines kompletten Ökosystems gibt es irgendwann einen Point of no return. Das will ich nicht erleben“, mahnte die Naturschützerin. Bereits 1992 hätten die Vereinten Nation entschieden, gegen das weltweit fortschreitende Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt vorzugehen. Daraufhin habe die Europäische Union die Ausweisung von Fauna-Flora-Habitaten (FFH-Gebiete) in die Wege geleitet. „Die Rolle Deutschlands als Schlusslicht bei der Umsetzung dieser Gebiete spricht Bände“, argumentierte Looks. Inzwischen stehe Deutschland unter großen Zeitdruck, sodass es bei der Ausweisung der Schutzgebiete sehr geballt zu Interessenkonflikten käme.

Diese Sicht unterstrich auch Thorsten Lühring, Dezernent der Kreisverwaltung. „Der Landkreis hat bereits 21 Gebiete gesichert. Die zwei übrigen Schutzgebiete sind aber so groß, wie alle anderen zusammengenommen.“ Er ermutigte die Bürger dazu, sich in das laufende Verfahren einzuschalten. Kritik an der aktuellen Kartierung des Naturschutzgebietes könnte die untere Naturschutzbehörde prüfen und noch vor dem Beschluss des Kreistages einarbeiten. „Da gibt es keine Ausschlussfrist, aber irgendwann müssen wir den Sack zumachen“, sagte Lühring. Derzeit sei der Plan, dass der Kreistag im April über das Naturschutzgebiet entscheidet.

Bis dahin will auch der Gemeinderat Hellwege Position beziehen. In etwa vier Wochen will der Rat in einer separaten Sitzung über eine Stellungnahme entscheiden. „Nach der aktuellen Stimmung werden wir uns wohl dafür stark machen, die Grenze des Naturschutzgebietes näher an die Wümme zu verschieben“, sagte Harling auf Nachfrage nach der Sitzung.