Die Volkshochschule bietet nun auch in Grasberg eine Beratungsstelle an. (Sebastian Gollnow/dpa)

Grasberg. Im Namen führt die Volkshochschule (VHS) Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede die Gemeinde Grasberg schon lange. Seit Kurzem gibt es in Grasberg nun aber auch eine offizielle Nebenstelle der VHS. Nach Ritterhude ist es die zweite dieser Art. Ingrid Görgen-Suckau ist das Grasberger Gesicht der Volkshochschule. Jeweils donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr ist sie in der Gemeindebücherei in der Speckmannstraße 13 anzutreffen, beantwortet Fragen zu Kursen und nimmt Anmeldungen und Anregungen entgegen. Die Volkshochschule betrachtet dieses Angebot als Anfang, auf den mehr folgen könnte, so deren Leiterin Martina Michelsen: „Wenn das läuft, werden wir es ausbauen.“

Die Nebenstelle befindet sich noch in der Anlaufphase, so Michelsen. Auf die Internetseite der VHS hat es die Grasberger Nebenstelle gerade erst dieser Tage geschafft. Die Botschaft ist trotzdem klar. Mit der Grasberger Nebenstelle bewegt sich die VHS gegen den Trend. VHS-Leiterin Michelsen konstatiert: „Traditionelle Treffpunkte fallen weg.“ Immer mehr wird ins Internet verlagert. Der Kontakt mit echten Menschen weicht der Technik. Auch bei der VHS gehören Programm im Internet und die Online-Anmeldung seit Jahren zum Standard. Michelsen bezeichnet es jedoch als wichtige Aufgabe einer Volkshochschule, Möglichkeiten zu schaffen, „vor Ort zu lernen und sich vor Ort zu treffen“. In den Lilienthaler Hauptsitz der VHS kämen viele Interessierte zu Gespräche und Beratungen.

„Eine VHS-Anlaufstelle vor Ort zu haben finde ich gut“, freut sich die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Auch sie hofft, dass sich dadurch neue Angebote ergeben, die in Grasberg stattfinden. Die Gemeindeverwaltung habe die VHS bei der Raumsuche und bei der Telefonanbindung der Nebenstelle unterstützt.

Grasberger müssen künftig also nicht mehr nach Lilienthal fahren, wenn sie den persönlichen Kontakt zur VHS suchen. Auch für Worpsweder und Hüttenbuscher liege die Nebenstelle auch näher als die VHS in Lilienthal, so Ingrid Görgen-Suckau. Wer wissen will, ob in einem Kurs noch ein Platz frei ist, oder welcher Kursus eine Alternative darstellen könnte, kann sich nun auch an sie wenden. Durch ihre frühere Mitarbeit im VHS-Projekt „Inklusive Gemeinden“ (InGe) ist sie mit der Volkshochschule und ihren Abläufen vertraut.

Görgen-Suckaus neuer Arbeitsplatz ist ideal platziert an einem Ort, den viele Menschen frequentieren - in der Gemeindebücherei. Sie sagt: „Ich hoffe, die Hürde zu einem Gespräch ist dadurch vielleicht ein bisschen kleiner.“ Neben dem direkten Gespräch sei sie telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Drei Stunden pro Woche arbeitet die Grasbergerin mit einem Minijob für die VHS-Nebenstelle. Sie sagt: „Mein Hauptanliegen sind auf den Ort zugeschnittene Angebote.“ Sie hört darum zu, was Grasberger interessiert oder was sie anbieten und weiß: „Es gibt viel, was man in Grasberg machen könnte.“ Darum wolle sie sich kümmern, egal ob es um einen Sprach- oder Keramikkursus oder etwas ganz anderes geht. Nur an einem Punkt schränkt Görgen-Suckau ein: Voraussetzung für einen Kursus seien mindestens sieben Anmeldungen.

Die VHS-Nebenstelle Grasberg in der Gemeindebücherei, Speckmannstraße 13, ist donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr sowie nach Terminvereinbarung geöffnet: Telefon 04208/ 829 171 oder E-Mail ingrid.goergen-suckau@lilienthal.de.