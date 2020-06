Ratssitzung mit Abstand: Die Lilienthaler Kommunalpolitiker debattierten in der Aula der IGS über den Klimabeirat. (Fabian Wilking)

Lilienthal. Parlamentsatmosphäre kam am Donnerstagabend in der Aula der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Falkenberg auf. Um alle Corona-Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, hatte die Gemeindeverwaltung die Schule als Ausweichquartier für die Ratssitzung hergerichtet. An Einzeltischen saßen die Kommunalpolitiker, vor ihnen die lange Reihe mit Bürgermeister, der Ratsvorsitzenden und Protokollführerin. Auch ein Rednerpult stand bereit, allerdings haperte es mit der Akustik. Mikrofone standen nicht zur Verfügung. Weiter entfernt fiel es mitunter schwer, selbst mit gespitzten Ohren alles zu verstehen. Manchem Redner fehlte für die Weite des Raumes einfach die Stimmgewalt. Eine Botschaft allerdings war unmissverständlich: In Lilienthal wird es keinen Klimabeirat geben.

Die Fraktion der Linken hätte ein solches Gremium, das sich um die Bestandsaufnahme zur C02-Belastung und das Konzept zum Klimaschutz hätte kümmern sollen, gern in der Gemeinde ins Leben gerufen. Doch wie schon bei den Vorberatungen im Fachausschuss neun Tage zuvor gab es von der Mehrheit von CDU, FDP und Querdenkern eine Abfuhr. SPD und Grüne unterstützten das Vorhaben der Linken erneut, doch am Ende reichte es nicht, den Antrag durchzusetzen. 13 Ratsleute stimmten dagegen, zwölf waren dafür, und der neuerdings fraktionslose Hanno Dehlwes enthielt sich. Linken-Fraktionschef Andreas Strassemeier war ziemlich bedient, vermutete hinter der Ablehnung parteipolitisches Kalkül. Dabei hatte er mehrfach betont, dass bei diesem wichtigen Thema Parteipolitik keine Rolle spielen dürfe.

Die Debatte über Sinn oder Unsinn eines Klimabeirats glich in weiten Teilen der Diskussion, die bereits im Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste am 9. Juni geführt worden war: Die Linken und ihre Unterstützer halten die Gründung eines Klimabeirats für nötig, um wichtige Grundlagen für das weitere Handeln zu erarbeiten. Am Ende sollte ein Klimaschutzkonzept herausspringen. „Wir wissen derzeit nicht, ob in Lilienthal an den richtigen Stellschrauben gedreht wird, wo das größte Potenzial liegt, CO2 einzusparen. Derzeit gehen wir da eher mit dem dicken grünen Daumen vor“, sagte Strassemeier.

Zahlen bewirken nichts

Kritiker wie Ingo Wendelken (Querdenker) oder John Hansen (FDP) finden es dagegen ziemlich unerheblich, mit Zahlen zur CO2-Bilanz auf Gemeindeebene zu jonglieren. Das bringe den Klimaschutz in Lilienthal keinen Deut voran. Gefordert seien konkrete Maßnahmen, die Zeit der Klimabeiräte sei längst vorbei. „Natürlich muss jeder an dem Thema arbeiten. Doch was nützen uns Zahlen? Die können wir uns ans Rathaus hängen, doch ändern wird sich dadurch nichts“, sagte Hansen. Auch CDU-Mann Nicolas Laack fand, dass die Gründung eines Klimabeirats „nicht zielführend“ sei. CDU, FDP und Querdenker hielten Rot-Rot-Grün vor, in der Vergangenheit konkrete Vorschläge für Umweltschutzmaßnahmen aus ihren Reihen abgelehnt oder zumindest nicht befürwortet zu haben. Als Beispiel angeführt wurde die Idee, im Gemeindegebiet einen neuen Wald aufzuforsten.

Strittig war auch die angedachte Zusammensetzung des Klimabeirats. Die Linke hatte vorgeschlagen, dass das Gremium aus fünf Bürgern, fünf Ratsleuten und fünf Experten bestehen solle. Christina Klene begrüßte die angedachte Bürger- und Expertenbeteiligung, denn nur gemeinsam ließen sich die ambitionierten Klimaziele überhaupt erreichen. Die Kritiker monierten, dass die interessierten Bürger per Losverfahren für die Mitarbeit in dem Gremium ausgewählt werden sollten. Auch fehle es dem angedachten Beirat für die Arbeit an dem Klimaschutzkonzept die demokratische Legitimität.

SPD-Mann Gert Traupe wusste genau, mit welchem Satz er gern in der Zeitung zitiert werden möchte. Er plädierte dafür, in Lilienthal ein Klimakataster zu erstellen, auf dessen Grundlage dann weitere Schritte für den Klimaschutz abgeleitet werden könnten. „Überall basiert das kommunale Handeln auf Planungen. Doch an dieser Stelle soll auf eine Entscheidungsgrundlage verzichtet werden. Das halte ich für unprofessionell“, so Traupe. Reinhard Seekamp (Die Linke) unterstrich die Dringlichkeit, mit der das Thema behandelt werden müsse. „Klimaschutz ist nichts, was man machen oder lassen kann. Er ist eine dringend notwendige Aufgabe“.

Grünen-Fraktionschefin Erika Simon machte deutlich, dass sie auch von der Spitze der Gemeindeverwaltung mehr Engagement erwartet. Als Beispiel führte sie an, dass von der Anhörung zu den Themen Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit, die im vergangenen Jahr stattgefunden hatte, nicht einmal ein Protokoll erstellt worden sei. Für SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Blau passt die Ablehnung durch CDU, FDP und Querdenker ins Bild der vergangenen zwei Jahre im Gemeinderat. Er listete diverse Vorstöße von SPD, Grünen und Linken auf, die von dem „politischen Lager“ ausgebremst worden waren. „Ablehnung ersetzt keinen eigenen Inhalt. Es ist ein Schlag ins Gesicht derer, die etwas bewegen wollen“, gab Blau seinen Ratskollegen der drei Fraktionen mit auf den Weg.

Zur Sache

Akustik-Probleme

Die akustischen Probleme bei der Ratssitzung am Donnerstag haben die Verantwortlichen im Lilienthaler Rathaus selbst überrascht. Nach einem Test - bei trockenem Wetter - war die Verwaltung zu dem Schluss gekommen, dass sich die Redner auch ohne Mikrofon verständlich machen könnten. Doch dann kam der Regen, und das Prasseln auf das Aula-Dach der Integrierten Gesamtschule übertönte so manch gesprochenes Wort oder erschwerte das Zuhören zumindest deutlich. Bürgermeister Kristian Tangermann bedauert die Unannehmlichkeiten durch dieses Grundrauschen im Hintergrund. „Wir überlegen, ob es eine andere Möglichkeit gibt“, sagte der Rathauschef. Die Mikrofonanlage im Ratssaal sei fest installiert und könne nicht ins Ausweichquartier mitgenommen werden.