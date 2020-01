Das fünfte Grasberger Jugendparlament: Vorsitzende Lisa Kück (li.), Stellvertreter Paul Plöger (re.). Auf drei Jahre Arbeit für gleichaltrige Grasberger freuen sich auch (v. li.): Mareike Pape und Pia Goltz (vorn) sowie Jasmin Flachsenberger, Simon Radke, Kreszentia Marleen Remmers und Brian Sommer (hinten). Es fehlt auf dem Bild Jannis Kück. (Undine Mader)

Lange haben sie sich nicht bei der Vorrede aufgehalten, die Mitglieder des im Dezember 2019 gewählten, fünften Grasberger Jugendparlaments (Jupa). Gleich nachdem sie in der konstituierenden Sitzung Lisa Kück zur Vorsitzenden und Paul Plöger zum Stellvertreter gewählt hatten, formulierten sie erste Ziele für ihre dreijährige Amtszeit. Möglich machte diesen zielorientierten Start eine Mischung aus erfahrenen und neuen Mitgliedern. Dieser Mix wiederum ist möglich, weil das vierte Jugendparlament noch vor der Wahl die Altersgrenze seiner Mitglieder auf das vollendete 21. Lebensjahr angehoben hatte. Ziel war eine kontinuierliche Parlamentsarbeit. Diese Rechnung geht offenbar auf.

Gegenüber dem im Dezember bekannt gegebenen Wahlergebnis hat es keine Veränderungen gegeben. „Alle haben ihre Wahl angenommen“, so Kevin Stellmacher. Er betreut auch das fünfte Jugendparlament – wie auch die vorherigen – seitens der Grasberger Verwaltung. Er lobte die Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern bei der Sitzung und sagte: „So lässt es sich einfacher arbeiten.“ Die Schülerinnen und Schüler, Bundesfreiwilligendienstler und Azubis zwischen 14 und 19 Jahren wollen sich in den nächsten drei Jahren für die Interessen gleichaltriger Grasberger einsetzen. Bürgermeisterin Marion Schorfmann saß ebenfalls am Tisch bei dieser Sitzung und betonte, dass sie stolz auf das Grasberger Jugendparlament sei, zumal es das „weit und breit einzige“ in der Region sei.

Bubble-Fußball und Kontakte

Mit Paul Plöger und der angehenden Erzieherin Lisa Kück schlugen die Mitglieder zwei in Sachen Jugendparlament erfahrene Kandidaten für die Leitung des Jugendparlaments vor. Weitere Bewerber gab es keine. Kück stellte allerdings eine Bedingung: Die bisherige Schriftführerin möchte eine weitere Amtsperiode Protokoll führen. Schließlich gebe es einen dicken Ordner zu füllen, so Kück. Nach einem Blick in die Geschäftsordnung war klar: Nichts spricht gegen Vorsitz und Protokollführerin in Personalunion. Mareike Pape wurde zur Verantwortlichen für soziale Netzwerke bestimmt, denn auch das fünfte Grasberger Jugendparlament ist auf Facebook und Instagram präsent und kommuniziert per Whatsapp-Gruppe.

Während ihrer Zeit im vierten Jugendparlament hatten Lisa Kück und Paul Plöger verschiedene Weiterbildungen für junge Leute in örtlichen Jugendvertretungen besucht. Entsprechend professionell agierte die neue Vorsitzende nach ihrer Wahl. Sie schlug vor, in Kleingruppen erste Ideen und Vorschläge für die nächsten drei Jahre zu sammeln.

Das ehemalige Jupa-Mitglied Marissa Sonnenborn gab dabei den beiden Neuen, Pia Goltz und Kreszentia Marleen Remmers, Starthilfe. Sie erklärte: „Man kann jeden Vorschlag einbringen und dann wird geguckt.“ Dabei wolle das Jugendparlament die Wünsche möglichst aller Jugendlichen aus Grasberg einbeziehen. Das vierte Jugendparlament habe beispielsweise verschiedene Events organisiert, wie zwei Bubble-Fußballturniere. Der Gedanke dahinter: Verschiedene Gruppen kommen zusammen und knüpfen neue soziale Kontakte. Dies weiterzuführen sei nun die Aufgabe des neuen Jugendparlaments. Genau so hatte sich das Pia Goltz vorstellt. Sie war zur Wahl angetreten, um durch das Jugendparlament neue Leute kennenzulernen und Grasberger Jugendliche zu vernetzen. Dies könne bei Ferienspaßangeboten, Spielenachmittagen in lockerer Atmosphäre oder beim Sport geschehen, beispielsweise in einem Skatepark für Mountainbikes.

Brian Sommer schlug einen Soccer-Court nach Worpsweder Vorbild vor. „Das würde einschlagen wie 'ne Bombe“, schwärmte er und erntete Zustimmung für diese Art Fußballplatz. Der Wunsch nach einem weiteren Bubble-Fußballturnier wurde ebenfalls mehrfach geäußert und Paul Plöger sagte: „Dadurch, dass wir das schon zweimal gemacht haben, ist es nicht mehr schwer zu realisieren.“

In einem weiteren Punkt waren sich die jungen Leute ebenfalls einig: Bisher sei das Jupa noch zu unbekannt. Sie wollen noch mehr über das Jugendparlament und dessen Arbeit informieren und den Kontakt zu Grasberger Jugendlichen suchen, verbunden mit der Botschaft: „Wir sind da und wir können wirklich was machen.“