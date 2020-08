Endspurt auf der Baustelle: Nach acht Wochen Bauzeit soll die neue Ampelkreuzung an der Kreisstraße 8/Kreisstraße 9 wieder in alle Richtungen für den Verkehr freigegeben werden. (JASPERSEN)

Lilienthal. Auch wenn es eine Kreuzung wird und kein Kreisel: Auf der Baustelle am Knotenpunkt der K 8 und K 9 in Niederende/Vierhausen geht es derzeit richtig rund. Die ersten Ampelmasten stehen, die Asphaltmaschine zieht ihre Bahn, es wird geschaufelt, gewalzt und gebaggert. Am Donnerstag um 5 Uhr morgens, noch bevor der Berufsverkehr einsetzt, gibt es wieder freie Fahrt in alle Richtungen. Aber Achtung: Die Ampel an der neuen Kreuzung wird erst am Sonnabendmittag scharf geschaltet. Vorher gilt es, Stopp- und Vorfahrtsschilder zu beachten.

Acht Wochen haben gereicht, um die Verkehrsachse einmal komplett „auf links zu drehen“, wie es Sachgebietsleiter Thomas Mehrtens vom Landkreis Osterholz formuliert. Wie geplant kann der Verkehr am ersten Schultag nach den Sommerferien wieder rollen. Dafür waren auch ein paar Extra-Schichten nötig: Freitags ging keiner der Arbeiter der Baufirma Stehnke früher nach Hause und auch sonnabends rückten Baustellenleiter Henning Heyer und seine Leute an, um die Großbaustelle voranzubringen.

Die ersten Ampelmasten stehen schon. Am Sonnabend sollen sie freigeschaltet werden. Vorher regeln Vorfahrts- und Stoppschilder zwei Tage lang den Verkehr. (CARMEN JASPERSEN)

Der Abzweig zur St. Jürgenskirche liegt jetzt genau gegenüber der Einmündung zur Kreisstraße 9, der Verbindung nach Osterholz-Scharmbeck. Der Schwenk war nötig, damit auch wirklich von einer Kreuzung die Rede sein kann, über die der Verkehr künftig abgewickelt wird. Der Knotenpunkt ist extrem wichtig: Keiner sonst im Kreisgebiet wird so stark frequentiert wie er. 13 000 Fahrzeuge kommen dort laut Umweltamtsleiter Andreas Schütte täglich vorbei. Und deren Fahrer und Beifahrer sollen sicher ans Ziel kommen. In der Vergangenheit hat es an der Kreuzung auffällig oft gekracht. Die Stelle wird als Unfallschwerpunkt Nummer eins im Kreisgebiet geführt. Meistens blieb es bei Blechschäden, doch auch Schwerverletzte hat es schon gegeben.

Neuer Asphalt bis nach Ritterhude

Ein Kreisel, wie er anfangs auch angedacht war, ist es nicht geworden. Der Aufwand dafür wäre nach Ansicht der Verantwortlichen im Kreishaus immens gewesen, schon allein weil etwa 10 000 Kubikmeter mooriger Untergrund hätten ausgetauscht werden müssen, am Ende hätte der Bau eines Kreisels laut Behörde locker einen siebenstelligen Betrag gekostet und wohl auch eine Vollsperrung des ganzen Bereichs für knapp ein Jahr bedeutet. Die Baukosten für die Ampelkreuzung landen am Ende bei etwa einer halben Million Euro, zu 60 Prozent werden sie vom Land nach den Vorgaben des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes getragen. 300 000 Euro kommen noch dazu, weil der Landkreis die Chance der aktuellen Vollsperrung nutzt und der Kreisstraße 8 zwischen dem Knotenpunkt und der Dammstraße in Ritterhude gleich auch eine neue Asphaltdecke verpasst. Die Landwirte haben sich darauf eingestellt, dass sie mit ihren Gülletanks oder Erntemaschinen vorübergehend nicht über die Kreisstraße zu ihren angrenzenden Feldern und Wiesen gelangen können – eine Rücksichtnahme, die man im Kreishaus zu schätzen weiß.

In den kommenden drei Wochen müssen noch Restarbeiten verrichtet werden. (CARMEN JASPERSEN)

Eine ausgeklügelte Ampelschaltung soll dafür sorgen, dass die Autos gut durchkommen: Dazu gehören auch die aus Kupferdrähten bestehenden Induktionsschleifen, die 40 Meter vor der jeweiligen Einmündung in den Straßenbelag eingebaut worden sind. Fährt ein Auto darüber, gibt es ein Signal, das dafür sorgen soll, dass die Ampel möglichst zügig auf Grün umschaltet - die Wartezeiten sollen je nach Verkehrsaufkommen zwischen 25 und 35 Sekunden betragen. Vorbild dafür ist die Ampelkreuzung in Eggestedt mit der Anbindung zum Gewerbepark A 27, die nach demselben Muster funktioniert. Am Donnerstag und Freitag werden die neuen LED-Ampeln angeschlossen, am Sonnabend gegen 12 Uhr wird sich dann erweisen, ob alles wie geplant fließt.

Bis die Baumaschinen verschwunden sind, wird es voraussichtlich noch drei weitere Wochen dauern. Restarbeiten stehen noch aus. Dabei ist es möglich, dass einzelne Bereiche außerhalb der Hauptverkehrszeiten halbseitig gesperrt werden müssen, etwa für noch ausstehende Pflasterarbeiten oder zum Aufstellen der großen Laternenmasten.

Von dem alten Kirchweg bleibt übrigens nur noch die Hälfte übrig: Er soll künftig als Radweg genutzt werden, der Rest wird an die Natur zurück gegeben. Die Straße und der Weg gehören zur Gemeinde Lilienthal, die sich künftig auch um den Unterhalt kümmert. Für Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur hat der Landkreis vom Kirchenkreis Verden-Osterholz ein angrenzendes Stück Land erworben, das künftig nicht mehr wie bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt werden soll. An der Kreisstraße werden später auch einzelne neue Bäume gepflanzt.