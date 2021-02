Luke Mockridge gastiert in einem Jahr in der Stadthalle. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck wird noch bis Ende Juni vom Landkreis Osterholz als Impfzentrum genutzt. Alle Veranstaltungen, die in diese Zeit fallen, müssen daher verschoben werden, wie das Stadthallen-Team mitteilt. Für alle verlegten Veranstaltungen bleiben erworbene Tickets weiterhin gültig. Für die meisten Konzerte und Comedy-Abende habe das Team um Stadthallenchef Matthias Renken Ersatztermine gefunden.

So ist die Show „Musical Highlights“ nun auf 25. Januar 2022 in den Terminkalender eingetragen worden. Die A-cappella-Gruppe „Angeblich Erträglich“ soll am 11. September 2021 auftreten. Der Comedian Luke Mockridge soll am 5. Februar 2022 sein Publikum mit der Show „Luckyland“ begeistern. Die Country-Band „Truck Stop“ wird am 3. Dezember 2021 erwartet. Der Kabarettist Wolfgang Trepper wollte eigentlich am 19. März in die Kreisstadt kommen. Jetzt hat er sich für 7. Mai 2022 angekündigt.

Die „Original Egerländer Musikanten“ haben den Konzerttermin vom 20. März 2021 auf den 9. April 2022 verlegt. Die Electric-Light-Orchestra-Tribute-Band um Phil Bates ist nun am 30. Oktober 2021 zu Gast. Und Pawel Popolski, der am 22. April die schönsten Wodkalieder in der Kreisstadt vortragen wollte, ist für 26. März 2022 gebucht. Die A-cappella-Formation „Maybebop“ hat einen Ersatztermin am 28. Januar 2022 erhalten. Und das Konzert der „Amigos“ ist vom 30. Oktober 2021 auf den 8. Oktober 2022 verschoben worden. Weitere Informationen gibt es unter www.stadthalle-ohz.de.