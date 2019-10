Neue Ausbildung an den BBS

Online-Kaufleute werden heutzutage nicht nur im stationären Einzelhandel beschäftigt; auch andere Branchen vertreiben ihre Produkte zunehmend über digitale Kanäle. Die Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck stellen sich darauf ein und bieten ab 2020 einen Ausbildungsgang für E-Commerce an. (Jens Büttner/dpa)

Landkreis Osterholz. Eine kostenlose Info-Veranstaltung für Ausbildungsbetriebe, die ihre Geschäfte in Zukunft vermehrt über das Internet abwickeln wollen, findet am kommenden Donnerstag, 24. Oktober, ab 17 Uhr in den Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck statt. Erstmals startet dort ab August 2020 ein Ausbildungsgang „Kauffrau / Kaufmann für E-Commerce“, und dem Landkreis als Schulträger ist daran gelegen, die Berufsschulklasse gut gefüllt zu bekommen. Dazu kooperiert er mit den Nachbarlandkreisen Rotenburg und Verden. Von dort sollen künftig ebenfalls E-Commerce-Azubis nach Osterholz kommen.

Wer ab nächstem Jahr Kaufleute für E-Commerce ausbilden will, ist am Donnerstag bei der Info-Veranstaltung richtig: Jan König vom Handelsverband Nordwest wird über die Entwicklung des Einzelhandels im Online-Zeitalter informieren. Björn Strehl von der gleichnamigen Bremervörder Firma für Kinderreha- und Orthopädietechnik spricht über die Digitalisierung im Handwerk. Und Daniela Westerhoff von der IHK Stade sowie Berufsschulleiter Wilhelm Windmann erläutern Aufbau und Inhalt des neuen dualen Ausbildungsgangs. Anmeldungen nimmt Simone Kröning vom Amt für Kreisentwicklung per E-Mail an simone.kroening@landkreis-osterholz.de oder unter der Nummer 0 47 91 / 9 30 34 24 entgegen.