Sonja Toeppe vor Objekten von Peter Piening. Sie hat die verspätete Jubiläums-Ausstellung in der Worpsweder Kunsthalle nach einer Idee von Susanne Böhme-Netzel kuratiert. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. „Kommen drei Einzelgänger zusammen in eine Ausstellung ...“ – das könnte der Beginn einer amüsanten Anekdote sein oder die Überschrift über das, was die Worpsweder Kunsthalle aktuell zeigt. Sie holt ihre ursprünglich schon für 2019 geplante Ausstellung zum 100. Geburtstag des Hauses nach und verbeugt sich damit auch noch einmal vor ihrer langjährigen Leiterin Susanna Böhme-Netzel. Ihre Idee war es, Arbeiten von Horst Janssen, Friedrich Meckseper und Peter Piening gemeinsam zu zeigen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie dieses Vorhaben nicht selber umsetzen, ihre Nachfolgerin Sonja Toeppe hat die Schau nun kuratiert.

Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner ist dabei schwierig: Zwei der drei Künstler zeichneten und malten, einer sägt. Einer lebt noch, zwei sind schon verstorben. Einer war Jahrzehnte lang in Worpswede ansässig, einer kam immer wieder, der Dritte hat keine persönlichen Bezüge zum Künstlerdorf. Immerhin: Alle drei werden als eigensinnige Einzelgänger beschreiben, und jeder von ihnen kann auf erfolgreiche Einzelausstellungen in der Kunsthalle zurückblicken. Dass sich dennoch ein stimmiges Gesamtbild im Chor dieser drei Solisten ergibt, ist das überraschende Moment dieser Sonderausstellung.

"Friedhof Worpswede" von Horst Janssen. (CARMEN JASPERSEN)

Horst Janssen

Die Räume sind streng getrennt, Horst Janssen (1929 bis 1995) ist dabei das Entrée vorbehalten. Er ist sicher der bekannteste von allen Dreien und wohl auch der als „jähzorniges Genie“ verschrieenste Künstler. Weggefährten wie die Worpsweder Harm Hoffmann und Pit Morell sowie sein im Ort ansässiger Drucker Herbert Jäckl ließen den Hamburger einen häufigen Gast am Weyerberg sein; schon 1964 entstand eine Zeichnung namens „Friedhof Worpswede“. Sie ist ebenso zu sehen wie eine Reihe von Selbst- und anderen Porträts. Dazu kommen Aquarelle sowie Stillleben oder Landschaften, die nicht immer eindeutig als solche erkennbar sind, manchmal gehen sie auch über in andere Darstellungen, etwa der eines Liebesakts.

Ausgestellt ist auch sein Werk „Der Foliant“, eine übergroße Mappe, die seinen schweren Unfall beschreibt. 1990 war er mit einem morschen Balkon seines Hauses rund 3,50 Meter tief abgestürzt. Dabei liefen ihm draußen gelagerte Chemikalien für seine Radierungen in die Augen, und neben zahlreichen anderen Verletzungen, die er davontrug, drohte er zu erblinden. In diesem Werk beschreibt er seine allmähliche Genesung und geht dabei noch einmal künstlerisch radikaler vor als ohnehin schon. Die Arbeiten sind Leihgaben des Hamburger Sammlers Stefan Blessin. Seine erste Janssen-Sammlung mit über 300 Arbeiten hatte er 2016 dem Oldenburger Horst-Janssen-Museum für 1,5 Millionen Euro verkauft, danach begann er erneut, Werke seines früheren Freundes zu erwerben.

Friedrich Meckseper

Nach den wilden, manchmal fest unbändig wirkenden Strichen Janssens stößt der Besucher im Zwischengang auf das präzise, bis ins kleinste Detail kontrolliert erscheinende Werk Friedrich Mecksepers (1936 bis 2019), der ab den 60er-Jahren für fast zweieinhalb Dekaden in Worpswede ansässig war. Mecksepers erlernter Beruf war Dampflokomotiven-Konstrukteur, was in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein vom Aussterben bedrohtes Betätigungsfeld darstellte. Der gebürtige Bremer wechselte in die Kunst, behielt aber auch als Grafiker die Präzision und Akkuratesse des Feinmechanikers bei.

Die Grafiken "Nashorn" und "Elefant" von Friedrich Meckseper. (CARMEN JASPERSEN)

Meckseper steht in der Tradition von Künstlern wie Leonardo da Vinci, auch bei ihm verbinden sich Naturwissenschaft, Technik und Kunst. Auf der anderen Seite steht der Pioniergeist, der ihn legendäre Fahrten im Heißluftballon über die Alpen – und auch über den Weyerberg – machen ließ. Seine Zeichnungen sind nur auf den ersten Blick erdverbundener, nüchtern und menschenleer. Seinen Stillleben wohnt eine gewisse Skurrilität inne, sie wirken aus der Zeit gefallen, so wie die Dampfloks. Und wenn der geöffnete Bauch eines Elefanten den Betrachter in einen uhrwerkähnlichen Maschinenraum schauen lässt, dann wird darin auch eine Sichtweise auf das Innenleben von Kreaturen sichtbar, die gerade nicht exakte Abbildung von wissenschaftlicher Erkenntnis ist.

So gründlich wie der Künstler ist auch sein Sammler: Der Bremer Andreas Vaupel, aus dessen Bestand Toeppe auswählen konnte, besitzt 280 der rund 300 Grafiken Mecksepers, von denen ein kleiner Teil nun wieder in Worpswede zu sehen ist.

Peter Piening

Von Präzision und Detailtreue geprägt ist auch das Werk Peter Pienings, das im zentralen Ausstellungsraum mit rund 60 Arbeiten gewürdigt wird. Piening, 1942 in Husum geboren, ist das einzige noch lebende Mitglied des ungleichen Künstler-Trios, das daher seine Werke selber zur Verfügung stellen konnte. Und er ist der einzige, der nicht per Stift oder Pinsel seine Formen findet. Er sägt, feilt und schmirgelt seine Objekte, die man im Grunde wohl als Laubsägearbeiten deklarieren muss, die aber in ihrer Ausdrucksstärke wenig mit dem zu tun haben, was man gemeinhin mit solchen Werkstücken verbindet.

Ob in Miniaturen oder großformatigen Konstruktionen, Piening sitzt der Schalk im Nacken. Er spielt mit Sprache, Ausdruck und Erwartung und liefert manche unerwartete Wendung. Seine Werke sind Schaukästen, die ihre volle Wirkung nur im dreidimensionalen Original entwickeln und die auch mal die Szene eines Fußballspiels fast schon fotorealistisch im gestrichenen Sperrholz verewigen. Der Titel lautet „Dante klärt“ und ist so selber schon ein Stück „Göttliche Komödie“.

Zur Sache

Besuch nach Termin

Ab diesem Sonnabend, 20. März, steht auch die Worpsweder Kunsthalle, Bergstraße 17, wieder Besuchern donnerstags bis sonntags zwischen 12 und 18 Uhr offen, allerdings nur mit zuvor vereinbartem Termin. Über die Worpsweder Tourist-Information können jeweils eineinhalbstündige Museumsbesuche gebucht werden – entweder online auf www.worpswede-touristik.de oder telefonisch zwischen 10 und 13 Uhr unter 04792/ 93 58 20. Reservierungen für den gleichen Tag sind nur bis 11 Uhr möglich. Im Museum gelten die üblichen Hygieneschutzregeln und regulären Eintrittspreise, die – bevorzugt bargeldlos – vor Ort zu zahlen sind.