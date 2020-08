Auch die Sporthalle Trupermoor in Lilienthal stand im Fokus der Sportjugend. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Drei Monate Lockdown, sechs Wochen Sport und nun sechs Wochen Sommerferien – Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie weit weniger Möglichkeiten, Sport zu treiben als gewöhnlich. Deshalb wünschen sich viele, dass Hallen und Plätze öffnen. Mit diesem Wunsch ist die Sportjugend im Landkreis Osterholz kürzlich an die Verantwortlichen in den Kreis- und Gemeindeverwaltungen herangetreten.

„Gerade jetzt, in Zeiten der Coronapandemie und der Kontaktbeschränkungen, ist der Sport ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens“, ist die Sportjugend überzeugt. Auch seien offene Sporthallen und Sportplätze in den Sommerferien eine Entlastung für manche Eltern, die aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Folgen keinen Urlaub mehr hätten. Mancher sei auch froh, wieder an die Arbeitsstätte zurückzukehren, weil er es sich finanziell nicht mehr leisten könne, in den Urlaub zu fahren, teilt die Sportjugend mit.

14 Anfragen – fünf Antworten

Insgesamt 14 zweiseitige Briefe haben der Sportjugendvorsitzende Lars Wellbrock und seine Vorstandsmitglieder nach eigenen Angaben verschickt. Antworten gab es bis Ende Juli bislang jedoch nur aus Schwanewede, Worpswede und der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Telefonisch hat sich Sportjugend-Chef Wellbrock mit Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann ausgetauscht. Wer die Hallen der Gemeinde nutzen möchte, könne dies tun, gibt Wellbrock Tangermanns Statement wider. Jürgen Weinert, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, bestätigt diese Linie der Gemeinde.

Schwanewedes Bürgermeister Harald Stehnken teilt in seinem Brief mit, dass „eine Nutzung der gemeindlichen Sportstätten schon immer, größtenteils kostenlos, auch während der Ferien möglich war“. Und: „Dies wird auch in diesem Jahr der Fall sein, sofern keine Baumaßnahmen oder Urlaubsabwesenheiten dagegensprechen.“

Der Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Osterholz-Scharmbeck informiert die Sportjugend-Vertreter darüber, dass die Kommune den Vereinen „seit mehr als 15 Jahren (…) die Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen in den Schulferien“ ermögliche. Seit fünf Jahren müssten die Vereine aus organisatorischen Gründen bis zu einem genannten Stichtag ihre Bedarfe anmelden. Die Kreisstadt teilt mit, „dass viele ortsansässige Vereine von dieser Regelung Gebrauch gemacht haben.“

Aus Worpswede hat eine Vertreterin des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements geantwortet. Ihr zufolge betreibt die Gemeinde drei Hallen. „Zwei davon gehören zu den jeweiligen Grundschulen, und eine Sporthalle (am Hallenbad) wird lediglich von Vereinen genutzt.“ Die Grundschulhallen „können leider in den Ferien nicht geöffnet werden, da hier keine Unterhaltsreinigung stattfinden kann“, so die Gemeinde. Insbesondere in der derzeitigen Situation sei Reinigung aber ein sehr wichtiges Thema, ein Verzicht darauf sei unmöglich. Die Halle am Hallenbad hingegen werde auch in den Sommerferien täglich gereinigt, sodass eine Nutzung dieser Halle grundsätzlich möglich sei. Allerdings gebe es feste Belegungspläne. Deshalb sei eine „individuelle Absprache“ mit der Gemeinde notwendig, „um eine Nutzung zu ermöglichen.“

Auch der Landkreis verspricht, alsbald zu antworten. Dieses sei aufgrund der Urlaubszeit noch nicht möglich gewesen, erklärt Sprecher Malte Wintjen. Wegen diverser Anfragen aus dem Breitensport „werden die vom Landkreis getragenen Sporthallen zum Teil auch über die Ferien geöffnet“, ergänzt er: „Die Sporthallen der BBS in Osterholz-Scharmbeck und in der Ostlandstraße in Lilienthal stehen Vereinen zur Verfügung. Der Landkreis prüft derzeit, ob zusätzlich weitere Sporthallen geöffnet werden können.“

Dass sich außer vier Kommunen und Landkreis niemand sonst gerührt habe, ist für die Sportjugend-Vorstand enttäuschend – vor allem deshalb, weil gerade für Kinder und Jugendliche Bewegung nach dem dreimonatigen Lockdown notwendig sei, ist der Vorstand überzeugt. Wohin fehlender Sport bei den Kindern geführt hat, berichtet zum Beispiel Tanja Motscha aus eigener Erfahrung. Sie gehört nicht nur dem Sportjugend-Vorstand an, sondern ist auch Geschäftsführerin und Leichtathletik-Jugendübungsleiterin beim VSK Osterholz. „Selbst trainierte Sportler verlernen nach drei Monaten ihre Übungen“, sagt sie.

Zur Sache

Kreisjugendtag am 22. September

Den Vereinen Partner sein und ihnen beziehungsweise den jungen Leuten Sprachrohr sein: Das ist laut Vorstand Ziel der Sportjugend. Eigentlich hatte das Team um den Vorsitzenden Lars Wellbrock einiges vor, um das umzusetzen, doch dann kam das Coronavirus, und die Welt stand still. Nach Auskunft von Torsten Flömer waren im Mai drei Regionalkonferenzen geplant: in Lilienthal, Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck. Die Vertreter der Sportjugend wollten herausfinden, wo die Vereine der sprichwörtliche Schuh drückt und ihnen zu zeigen, dass sich die Sportjugend um ihre Anliegen kümmert. Vor den Regionalkonferenzen war auch ein Kreisjugendtag geplant. Der soll nun am 22. September über die Bühne gehen. Im Mittelpunkt steht laut Wellbrock die Verabschiedung einer neuen Jugendordnung. „Sie musste mal überarbeitet werden“, sagt der Vorsitzende, „jetzt ist sie deutlich umfangreicher und besser.“ Trotz aller Unsicherheiten hat die Sportjugend bereits Pläne für das kommende Jahr. So soll der Bedarf der Vereine abgefragt werden. Thematisiert werden soll laut Tanja Motscha unter anderem das Thema sexualisierte Gewalt in den Vereinen. Sie selbst wünscht sich insgesamt mehr Unterstützung auf Landkreisebene im Kinder- und Jugendbereich: „Die Senioren sind lautstark und fordern ein, Kinder und Familien sind leise.“