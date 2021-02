Nasrin Aslani-Evers stammt aus dem Iran, studierte in Georgien und Düsseldorf, bevor sie 2011 in Bremen ihre Approbation als Ärztin erhielt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Innere Abteilung, mit 67 Planbetten der größte Bereich im Osterholzer Kreiskrankenhaus, hat eine neue Leitung: Chefärztin Nasrin Aslani-Evers übernahm zum Monatsbeginn den Posten von Mathias Haskamp. Ihr Vorgänger bleibt in der Nähe: Er wird sich nun auf seine gastroenterologische Facharzt-Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) auf dem Klinikgelände konzentrieren. Aslani-Evers wechselt vom St.-Joseph-Stift in die Osterholzer Klinik; die Bremer Abteilung hat 110 Betten und versorgt jährlich etwa 5000 Patienten stationär. Im Kreiskrankenhaus werden es gut 3500 Patienten sein.

Über die Einzelheiten der Personalie und der Amtseinführung informierte das Krankenhaus per Pressemitteilung. Demnach wurde die Wahl-Bremerin 1975 im Iran geboren; sie studierte Medizin im georgischen Tiflis und in Düsseldorf, wo sie 2006 auch ihr drittes Staatsexamen machte. Ein Jahr später wechselte Aslani-Evers ans St.-Joseph-Stift nach Bremen; sie absolvierte Facharztprüfungen als Internistin und Gastroenterologin und stieg 2013 zur Oberärztin auf. Dabei durchlief die Ärztin alle internistischen Abteilungen und die Intensivmedizin, war Koordinatorin des interdisziplinären Darmkrebszentrums im St.-Joseph-Stift.

Wie die Osterholzer Klinik weiter mitteilt, begrüßten Landrat Bernd Lütjen und Krankenhausleiter Klaus Vagt die neue Fachfrau im Beisein der Chefärzte Jürgen Heuser (Kardiologie) und Christoph Diekmann (Onkologie), Oberarzt Stephan Raps und Pflegedienstleiter Rolf Weiß. Zu den neuen Kollegen im Leitungsteam der Inneren Abteilung gehören außerdem die Leitende Oberärztin Carola Papstein (Intensivmedizin) sowie die Oberärzte Michael Argirov und Eva-Maria Könnecke.

Lütjen habe sich erfreut darüber gezeigt, dass die kreiseigene Klinik eine Chefärztin mit solch einer Kompetenz und Erfahrung habe gewinnen können. Aslani-Evers werde die Nachfolge für Mathias Haßkamp in der stationären Patientenbetreuung perfekt ausfüllen. Er danke Haßkamp für 18 Jahre Tätigkeit in doppelter Funktion auf der Inneren und im MVZ. Dessen Praxis erfreue sich einer großen Nachfrage, der nun noch besser entsprochen werden könne, so Lütjen.

In ihrer Freizeit interessiert sich Nasrin Aslani-Evers vor allem für Kunst, Kultur und Reisen. Sie malt auch selbst und lernt gerne Fremdsprachen. Neben ihrer Muttersprache Persisch spricht sie fließend Deutsch und Georgisch, außerdem Englisch und ein wenig Russisch. Zurzeit erlernt die Medizinerin die italienische Sprache. Sie ist verwitwet und kinderlos.