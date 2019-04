Neueröffnung an der Hauptstraße: Der Rossmann ist da. (Maximilian von Lachner)

Die roten und weißen Luftballons an den Straßenlaternen weisen den Weg. Am Montag hat die neue Rossmann-Filiale in Lilienthal eröffnet. Mit zehn Prozent Rabatt lockt die Drogeriekette ihre Kunden noch bis Sonnabend. Auf 900 Quadratmeter erstreckt sich die Verkaufsfläche und ist damit doppelt so groß wie am alten Standort am Stadskanaal. Trotz des Regens ist der Andrang am Eröffnungstag groß.

„Die ersten Kunden standen schon um Viertel nach Acht vor der Tür“, erzählt Filialleiterin Jasmin Lösche. Sie und ihre zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben den Tag wie im Flug. „Es ist großartig“, sagt Lösche, „endlich können wir den Kunden das bieten, was sie wollen. In der alten Filiale war einfach kein Platz für Schreibwaren und Spielwaren. Jetzt haben wir das ganz große Sortiment“, sagt Lösche.

"Das ist Luxus im Vergleich zum alten Geschäft"

Noch ist alles ganz neu. Kunden und Mitarbeiter müssen ihre Wege durch die scheinbar endlosen Regale erst finden. Teenager bleiben vor der Kosmetik stehen und tuscheln über neue Make-Up-Trends. Kinder kleben vor der DVD-Wand. Und Mütter entdecken Neues in der Baby-Abteilung. Bio-Lebensmittel sind ebenfalls in großer Auswahl zu erstehen. Gucken und kaufen, der Andrang ist groß.

Andrea Bormann kommt mit einer vollen Einkaufstasche aus dem Laden. „Das ist Luxus im Vergleich zum alten Geschäft“, sagt die Lilienthalerin über das breite Angebot und freut sich über die zehn Prozent zur Eröffnung. Claudia Nowak ist mit ihren Kindern Mateo und Jordi da. Die Lilienthalerin ist ebenfalls begeistert: „Endlich bekomme ich alles in einem Laden.“ Gisela Wellbrock ist mit dem Fahrrad gekommen. Sie hat gekauft, was sie immer kauft: „Der Preis ist zum Glück gleich geblieben, und darauf kommt es an“, lacht sie.

Mehr zum Thema Neues Wohn- und Geschäftshaus Im April zieht Rossmann ein Sieben Millionen Euro investiert Ulrich Müller in das neue Wohn- und Geschäftshaus an der ... mehr »

Vor dem Haus drängen sich die Fahrräder dicht an dicht. Lilienthal ist eine Fahrradgemeinde. Hinter dem Haus sind alle 17 Parkplätze belegt. Die Tiefgarage ist noch nicht eröffnet. Bauschutt liegt vor dem Eingang. Investor Ulrich Müller erklärt, dass die Stellplätze in der Garage auch nicht für Rossmann sind: „Das ist ausschließlich für die Mieter in den oberen Stockwerken.“ Müller ist froh, dass er die Drogerie-Kette als Ankermieter im Erdgeschoss gewinnen konnte: „Ich bin begeistert.“

In 14 Tagen werden die ersten gewerblichen Mieter in den oberen Stockwerken einziehen: eine Tagespflege, ein Pflegedienst und ein Physiotherapeut. Ende Mai sollen die ersten privaten Mieter folgen, vor allem Senioren, die teils wiederum die Tagespflege nutzen. Die Arztpraxis wird erst im Juni bezogen. Müller konnte einen Zahnarzt dafür gewinnen. Insgesamt hat das Lilienhus, wie der Investor sein Projekt nennt, vier Stockwerke.

Projekt ist nicht unumstritten

Sieben Millionen Euro hat der Lilienthaler in den 14 Meter hohen Bau mit der geschwungenen Fassade und dem gläsernen Fahrstuhl investiert. Das Projekt ist vor allem wegen seiner Höhe nicht unumstritten. Auch fehlende Parkplätze im Zentrum waren im Vorfeld ein Thema. Auch wenn die Tiefgarage noch nicht eröffnet ist, das zunächst befürchtete Verkehrschaos am Eröffnungstag ist jedenfalls ausgeblieben.

Ulrich Müller schaut erst auf den Eingang und dann auf den Gehweg. „Wir wollen den Vorplatz noch ein wenig gestalten“, erzählt er. Ein paar Bänke sollen die Bewohner im Obergeschoss und die Kunden im Erdgeschoss zum Verweilen einladen. Bei dem Regenwetter am Montag hätte sich ohnehin niemand darauf gesetzt.