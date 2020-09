Mit der seit langem geplanten neuen Feuerwache 7 am Hochschulring soll der Brandschutz in Borgfeld, Horn-Lehe und Oberneuland optimiert werden. (Patrick Pleul)

Borgfeld. Die Grundsteinlegung der Feuerwache 7 am Hochschulring rückt näher. „Theoretisch könnte es im November soweit sein“, teilt der Referatsleiter für Liegenschaften der Berufsfeuerwehr Bremen, Ulrich Fincke, auf Nachfrage mit. „Anfang Oktober sollen die Bodenarbeiten soweit vorbereitet sein, dass die Sohle gegossen werden kann“, berichtet Fincke weiter. Mit neuen Verzögerungen sei nicht zu rechnen. Im Februar hatte der Borgfelder Beirat Innensenator Mäurer erneut aufgefordert, „für einen unverzüglichen Baubeginn und Fertigstellung der neuen Brand- und Rettungswache Ost zu sorgen“. Anfang des Jahres kursierten Gerüchte im Beirat, die Grundsteinlegung der neuen Feuerwache solle erst im März 2021 erfolgen. Bremens Brandschutzdirektor Karl-Heinz Knorr dementierte dies (wir berichteten).

Inbetriebnahme 2023

Die Freude über den nahenden Baubeginn hält sich in Borgfeld indes in Grenzen. „Ich glaube erst daran, wenn es wirklich losgeht“, erklärt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe. „Bedauerlich, dass es so lange gedauert hat, aber schön, dass der Stein nun endlich ins Rollen kommt“, sagt Borgfelds Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt zum angekündigten Baubeginn. Mehrfach hatte sich dieser bereits verzögert. Zunächst war von einem Baustart im Jahr 2019 die Rede. Dann hieß es, die Erdarbeiten sollten im Frühjahr 2020 begonnen werden. „Immer noch fehlt die offizielle Bekanntgabe der Grundsteinlegung“, kritisiert Ortsamtsleiter Bramsiepe indes. Ferner sei nicht klar, wann das Projekt abgeschlossen sei. Bislang ging man von einer Inbetriebnahme der neuen Wache Ende 2022/ Anfang 2023 aus. Hier will sich Liegenschaftsreferatsleiter Fincke derzeit jedoch nicht festlegen.

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ist darauf gespannt. Denn im Bereich Borgfeld, Horn-Lehe und Oberneuland schaffe es die Berufsfeuerwehr derzeit nicht immer, innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort zu sein. Die künftige Feuerwache 7 soll diese Versorgungslücke beim Brandschutz schließen, heißt es seitens der Berufsfeuerwehr.

Geplant ist der neue Stützpunkt zwischen Kuhgrabenweg und der Straße Am Stadtwaldsee. Das Projekt sei in eine größere Strukturreform der Berufsfeuerwehr eingebettet, erklärt Liegenschaften-Chef Fincke: Sobald die neue Wache sowie ein weiterer geplanter Standort in Habenhausen ihren Betrieb aufgenommen haben, soll die Feuerwache 2 in Hastedt aufgelöst werden. Geplant werden die Neubauten mit einem Finanzvolumen von rund 15 Millionen Euro.

Das bauliche Konzept für die Feuerwache 7 sieht einen Gebäudekomplex mit Alarm-, Ruhe- und Sozialbereichen für die Berufsfeuerwehr vor. Auch ein Übungsturm soll am Hochschulring entstehen. Dort können die Einsatzkräfte zukünftig Drehleitereinsätze in einer Höhe bis zu 25 Metern trainieren. Der Standort, der unmittelbar an den alten Campingplatz am Stadtwaldsee grenzt, wurde so ausgewählt, dass eine schnelle Erreichbarkeit der Einsatzziele in allen Richtungen gegeben ist, erläutert Fincke. Die Ausfahrt für die Löschzüge führe direkt auf den Hochschulring. Die Ampeln lassen sich dabei von der Einsatzleitung so schalten, dass die Feuerwehrfahrzeuge ungehindert ausrücken können.