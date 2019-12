Worpswede. Es ist erstaunlich, mit welcher Energie Waldemar Otto neue Ideen für seine plastischen Arbeiten entwickelt und sie auch im hohen Alter mit eiserner Disziplin und Hingabe umsetzt. Fast 70 Jahre künstlerisches Schaffen liegen hinter ihm, seine Arbeiten sind über die Kontinente verteilt, in öffentlichen und privaten Sammlungen. In diesem Jahr ist der bedeutende Bildhauer 90 Jahre alt geworden und auch drei Schlaganfälle können ihn nicht bremsen.

Seit frühester Kindheit formen seine Hände; Plastilin, Knet- und Modelliermasse waren einst sein Lieblingsspielzeug und auch heute vergeht kein Tag, ohne dass er die Finger an die Wachsplatten legt, mit denen er seine plastischen Entwürfe formt. „Ich habe seit frühester Kindheit modelliert, für meine Familie war immer klar, dass ich Bildhauer werde,“ erzählt er und ergänzt: „Die Ideen gehen mir nicht aus. Ich hatte noch nie Schwierigkeiten, Themen zu finden.“ Jeden Tag ist er in seinem Atelier und die Hände tun, was sie tun müssen: formen und gestalten.

Wer in seinem Atelier steht, spürt die Kraft, die der Künstler in seine Arbeiten legt. Unzählige großformatige, oft überlebensgroße Skulpturen in Bronze gegossen umgeben seinen fast winzig erscheinenden Arbeitsplatz. Ein Wachsmodell steht auf dem kleinen Arbeitstisch, noch ist die Arbeit nicht fertig. Eine Ziege wird den Abschluss der neuen Werkgruppe, die um die Weihnachtsgeschichte kreist, bilden. „Die Hirten hatten auch Ziegen“ meint Otto. Und dennoch sind es wohl Kindheitserinnerungen – als Junge musste er sich um diese Tiere kümmern.

Zur Figurengruppe „Die Flucht nach Ägypten“ gehören auch zahlreiche Tiere. (Christian Kosak)

Ein Teil der neuen Werkgruppe, die er um seinen 90. Geburtstag im Frühjahr dieses Jahres begonnen hat, ist derzeit passend zur Adventszeit in der Galerie Cohrs-Zirus in der Bergstraße 33 präsentiert. Bis zum 19. Januar können Besucher jeweils am Sonnabend und Sonntag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr die kleinformatigen Werke, in deren Zentrum die Figurengruppe „Die Flucht nach Ägypten“ steht, besichtigen.

Sakrale Themen haben Ottos Schaffen immer wieder begleitet. Arbeiten wie die Kreuzwegstationen für die Kirche in Bad Griesbach, dem vor vier Jahren entstanden Marienzyklus für die katholische Kirche im bayrischen Oberelchingen oder auch der Christophorusbrunnen in Osterholz-Scharmbeck zeugen von der Präsenz christlicher Thematik im Werk Ottos. Und selbst das Thema der Flucht nach Ägypten taucht im Werk in unterschiedlichen Darstellungsformen als ein immer wieder relevantes Thema auf. Schon in den 1960er-Jahren hatte er eine große Skulpturengruppe zu diesem Thema für die Studentenkirche in Berlin-Spandau geschaffen, die heute im Atrium der Kirchengemeinde steht.

Ein lang ersehnter Wunsch

Mit dem Thema der Flucht greift er auch heute nicht nur die biblische Überlieferung aus dem Matthäusevangelium auf, sondern schlägt einen Bogen zu der aktuellen gesellschaftlichen Lage. Hatten sich einst Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten begeben, um dem Terror des Herodes zu entgehen, ist auch heute die Migration ein aktuelles Thema. „Wir sollten keine Angst vor Überfremdung haben“. meint Otto programmatisch. „Ich wollte etwas machen, das unter die Haut geht, was aktuell ist. Die Flucht nach Ägypten ist ein solches Thema, ein ewiges“ sagt Otto. Auch hier werden Erinnerungen an die frühe Kindheit wach. Otto, der in Petrikau, nahe Lodz aufgewachsen ist, wohnte im jüdischen Viertel. Als Sohn eines Pastors der evangelischen Enklave lebte er Seite an Seite mit den jüdischen Nachbarn. „Das waren sehr angenehme Leute“ erinnert sich Otto, der später die Deportationen nach der Machtergreifung hautnah miterleben musste.

Weitere kleinformatige Figurengruppen begleiten das Thema der Weihnachtsgeschichte. So sind in diesem Zusammenhang auch die Heiligen Drei Könige und die Hirten auf dem Felde – ebenfalls ausgestellt bei Cohrs-Zirus – entstanden. Ergänzt werden sie in der Ausstellung von weiteren figürlichen Arbeiten aus früheren Werkgruppen.

Die Idee, sich mit der Weihnachtsgeschichte auseinanderzusetzen, ist jedoch aus einem persönlichen Wunsch entsprungen. Otto, der als fünftes von sechs Kindern in der Pastorenfamilie aufwuchs und so bestens vertraut ist mit der biblischen Geschichte, sind weihnachtliche Krippenfiguren seit seiner Kindheit an Herz gewachsen. „Ich habe immer modelliert, doch nie habe ich eine Krippe gemacht,“ berichtet er. Dieses alte Lieblingsthema hat er im Frühjahr dieses Jahres begonnen. Neben der „Flucht nach Ägypten“ sind so auch Figuren für eine Krippe entstanden. Diese stehen jetzt zur Freude Ottos auf einem großen Tisch in seinem Wohnzimmer. Ein hölzerner Stall bietet den Figuren Schutz. Eine liegende Maria und ein kniender Josef, dazwischen das Jesuskind in einer Wiege, auch die Tiere fehlen nicht.

Waldemar Otto erfreut sich sichtlich an diesen kleinen in Bronze gegossenem Werken und stößt behutsam die Wiege an, sodass sie langsam zu schaukeln beginnt. „Wir hatten zu Weihnachten noch nie eine Krippe. Dabei hätte ich das ja immer machen können, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen“, meint er jetzt beglückt. So wird in diesem Jahr auch eine Krippe neben dem traditionell geschmückten Weihnachtsbaum für ein stimmungsvolles Weihnachtsfest sorgen.