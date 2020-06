Andreas Baier (links), Köchin Daniela Twedorf von Meyerdierks Garden und Claus Kleyboldt vom Golfclub am Eingang des Bistros "Meyerdierks Green". (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Am Schnupperkursus auf der 18-Loch-Anlage an der Landwehrstraße in Lilienthal kommt Andreas Baier nicht mehr vorbei. Der Gastronom hat sich fest vorgenommen, jene Sportart auszutesten, mit der er von Berufs wegen nun regelmäßig zu tun hat. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern Daniela Twedorf und Markus Behrens führt er seit dem 1. Juni das Bistro am Golfplatz in Lilienthal. Das Trio betreibt Meyerdierks Garden in Kleinmoor, keine zwei Kilometer entfernt hat der Betrieb unter dem Namen „Meyerdierks Green“ jetzt einen Ableger erhalten. Nicht nur Golfern steht das Clubhaus offen, sondern allen, die am Rande des Grüns einkehren möchten.

Der Golfclub hat seine Gastronomie bisher in Eigenregie geführt, doch es gab behördliche Auflagen, den Betrieb professioneller aufzustellen. Eine Profi-Küche, in der Speisen zubereitet werden dürfen, fehlt im Clubhaus. Also machte sich Club-Präsident Claus Kleyboldt auf die Suche nach einem passenden Partner, der die Bedingungen erfüllen kann. Er sprach Baier an, die Chemie stimmte, schließlich wurde der Pachtvertrag unter Dach und Fach gebracht.

Die nun gefundene Lösung bietet Vorteile für alle Seiten, finden die Beteiligten. Der Golfclub will durch das ausgebaute und verbesserte Gastronomie-Angebot bei den Golfern punkten. Claus Kleyboldt kann sich gut vorstellen, dass mancher Bistro-Gast überlegen könnte, selbst mal den Golfschläger in die Hand zu nehmen. Und auch aus Sicht von Andreas Baier ist die Übernahme eine gute Ergänzung: Denn gekocht wird von Daniela Twedorf im Stammsitz gegenüber der Kleinmoorer Dorfstraße am Sportplatz des TSV St. Jürgen. Mit dem in Corona-Zeiten eingerichteten Lieferdienst werden die bestellten Speisen künftig auf kurzem Weg an die Landwehr gebracht und serviert – Anruf genügt.

Baier und Kleyboldt kennen die Klischees über Golfclubs, doch sie versichern, dass es auf der Lilienthaler Anlage kein elitäres Gehabe gibt und die Mitglieder der Öffnung der Gastronomie für die Allgemeinheit aufgeschlossen gegenüberstehen. „Niemand sollte sich scheuen, nach einer Radtour oder einem Spaziergang bei uns vorbeizuschauen und die Natur auf der Terrasse zu genießen. Hier wird ein lockeres Miteinander gepflegt“, sagen Andreas Baier und Claus Kleyboldt.

Mit der Speisekarte passt sich „Meyerdierks Green“ an: Dienstags und mittwochs sind dort Ruhetage, weshalb dann am Golfplatz das kleine kulinarische Programm mit Frikadellen und Bockwürstchen gefahren wird. An den anderen Tagen gilt die große Speisekarte aus Kleinmoor. Sonntags soll zudem Kaffee und Kuchen serviert werden. Geöffnet werden soll das Bistro in der Saison jeweils von 11 bis 20 Uhr oder nach Absprache auch zu anderen Zeiten.

Im Winter, wenn kein Golf gespielt wird, soll der Betrieb eingeschränkt weiter laufen. Der Raum im Clubhaus ist groß genug, um dort im Normalfall für Veranstaltungen 50 Gäste unterbringen zu können.

Vor einem Jahr ist der erweiterte Golfplatz eingeweiht worden. Rund 600 000 Euro wurden investiert, damit statt auf neun auf 18 Löchern Golf gespielt werden kann. Damit sich das Ganze auf Dauer finanziell trägt und die erhöhten Kosten für die Pflege und den Unterhalt der vergrößerten Anlage wieder reinkommen, will der Golfclub wachsen und neue Mitglieder gewinnen. Knapp 540 sind es derzeit. Clubpräsident Kleyboldt sieht die Lilienthaler Golfer auf einem guten Weg. „Es gibt ein verstärktes Interesse“, berichtet er.