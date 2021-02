Almut Gellendin-Gieschen (links) hat die Aufgaben der Geschäftsführung an Lena Buß übergeben. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Sie ist kompetent, zugewandt, freundlich, an Menschen interessiert und hat vor vier Jahren als Aushilfe in der Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus angefangen. Die Zeit als Aushilfe ist längst vorbei. Am 1. Januar hat Lena Buß den Posten der Geschäftsführerin übernommen. Sie folgt damit auf Almut Gellendin-Gieschen, die das Amtmann-Schroeter-Haus sechseinhalb Jahre geleitet hat.

Mit dem Wechsel im Stiftungsvorstand wurde Almut Gellendin-Gieschen gefragt, ob sie sich Lena Buß als Nachfolgerin vorstellen könne. „Ja, klar“, war ihre kurze und eindeutige Antwort. Der Absprung als Geschäftsführerin fiel der 75-Jährigen aufgrund von Lena Buß' beruflichem Hintergrund und deren herzlicher Art leicht, berichtet sie.

Als Minijobberin startete die gelernte Erzieherin, Sozialwirtin und zweifache Mutter im Amtmann-Schroeter-Haus, übernahm dort die Betreuung von Gruppen und Sozialwohnung und stockte ihre Stunden schnell auf. Zudem nahm Lena Buß ein Fernstudium im Studiengang „Soziale Arbeit“ auf. Für ihren Einsatz wurde sie jetzt belohnt, indem ihr die Geschäftsführung des Amtmann-Schroeter-Hauses anvertraut wurde.

Schon in ihren Anfängen habe sich Buß gewünscht, dort nicht wieder weggehen zu müssen, sagt die 34-Jährige, die die Stiftung als zweites Zuhause bezeichnet. Sie verstehe sich als Mittlerin zwischen den Generationen und das nicht nur im Amtmann-Schroeter-Haus, sondern auch in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Kirchengemeinden, der Volkshochschule oder der Freiwilligenagentur.

Wer den beiden zuhört, erfährt, dass sie den Senioren mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet. Buß' großer Wunsch ist es, den Generationendialog im Lilienthaler Haus für soziale Dienste auszubauen. Dabei helfen werden ihr die vier Festangestellten, 35 Hauptehrenamtlichen und etliche weitere Ehrenamtliche, die das Team beispielsweise bei Veranstaltungen unterstützen.

Die Vielseitigkeit der Aufgaben wie auch das Miteinander im Team sind es, die die Sozialwirtin an ihrer Arbeit so sehr schätzt. „Sie passt vom Herzen in das Haus“, ergänzt Almut Gellendin-Gieschen als ehemalige Geschäftsführerin. Könnte sie allein ihrem Herzen folgen, würde Lena Buß auf dem Gelände des Amtmann-Schroeter-Hauses eine Krippe und eine Kita-Gruppe einrichten, damit die Kinder von der älteren Generation lernen und die Älteren sich mit ihren Fähigkeiten bei der Kinderbetreuung einbringen könnten. „Wenn ich es mir wünschen dürfte“, betont Lena Buß, „dann wäre es das“.

Momentan wird die Arbeit im ASH durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Die Zeit aber bleibt nicht ungenutzt, sondern dient dem Ausbau der Digitalisierung. Die vor dem Lockdown initiierte Handyschulung beispielsweise habe großen Anklang gefunden, heißt es aus dem Haus. Jetzt gibt es Überlegungen zur Anschaffung von Tablet-Computern für Online-Video-Konferenzen.

Der Inhalt des Amtmann-Schroeter-Hauses sei immer noch der alte, so Gellendin-Gieschen, nur die Führungsebene habe sich verändert. Als Jüngste im Team wagte Lena Buß den Sprung in die Geschäftsführung. Sie ist froh, Almut Gellendin-Gieschen als Unterstützung an ihrer Seite zu wissen. „Ich habe ein ganz enges Verhältnis zu den Senioren und stehe den Menschen, die herkommen, ganz nahe“, sagt sie über sich. Und sie wolle ein offenes Haus schaffen: So freue sie sich über jeden Gast, der das Amtmann-Schroeter-Haus besuche, sagt die junge Frau.