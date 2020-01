Christina Jantz-Herrmann, Vorsitzende der SPD in Schwanewede und im Kreis Osterholz, begrüßt den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Boris Pistorius ist ein Mann klarer Worte. „Wir haben in Deutschland ein Problem mit dem Rechtsextremismus und dem Rechtsterrorismus“, sagt der niedersächsische Innenminister. „Es werden heute Dinge ausgesprochen, die vor zehn Jahren keiner zu sagen gewagt hätte.“ Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke habe gezeigt, wie schnell aus einem Gedanken ein Wort und dann eine Tat werden könne. „Das dürfen wir in diesem Land nicht zulassen.“

Der niedersächsische Innenminister ist an diesem Abend zu Gast in der Begegnungsstätte Schwanewede. Die SPD im Landkreis Osterholz und in Schwanewede hat gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Oliver Lottke zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Es geht um Innenpolitik und um das Ehrenamt. Im Publikum sitzen Feuerwehrleute, Polizisten, Mitglieder von Rettungsorganisationen und des Technischen Hilfswerkes, Flüchtlingshelfer, Ehrenamtliche aus Sportvereinen und Sozialverbänden. Es geht an diesem Abend um viele Themen, die der Innenminister kurz anreißt und zu denen die Zuhörer Fragen stellen können: die Gefahr von rechts, Übergriffe gegen Rettungskräfte und Polizisten, die Ausstattung von Rettungsorganisationen und wie das Ehrenamt attraktiver werden kann. Für Pistorius ist das Ehrenamt der „Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“. Diesen Zusammenhalt brauche es gerade auch, um dem erstarkenden Rechtsextremismus die Stirn zu bieten. Jeder einzelne Bürger sei gefordert, für Menschenrechte einzutreten. Als Innenminister setze er auf eine Strategie „der klaren Kante und Konsequenzen“ gegen den Rechtsextremismus. Für Pistorius heißt das: „Wir müssen schnell ermitteln und Strafverfahren einleiten.“ Gegen die Bekämpfung von Hass-Kriminalität im Netz werde jetzt ein Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht.

Aus dem Publikum kommt die Frage, wie Rettungskräfte und Polizisten besser vor Angriffen geschützt werden können. “Wo nötig, müssen Gesetze verschärft werden“, lautet die Antwort des Innenministers. Zum Teil sei das auch schon geschehen. „Durch eine Gesetzesinitiative Niedersachsens sind Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten auch außerhalb des Dienstes jetzt strafbar, und das Strafmaß ist erhöht worden.“

Das Ehrenamt und wie es sich stärken lässt, ist ein weiteres Thema an diesem Abend. „48 Prozent aller Niedersachsen sind ehrenamtlich tätig“, nennt Pistorius eine Zahl. Allein 130 000 Ehrenamtliche engagierten sich bei den freiwilligen Feuerwehren im Land. Nachwuchsprobleme bei den Wehren sieht der Innenminister nicht, anders als ein Frager aus dem Publikum. Zwar hätten einige Wehren im Südosten des Landes personelle Schwierigkeiten. „Unterm Strich haben wir in Niedersachsen heute aber mehr Feuerwehrleute als vor zwei Jahren.“

Die Zahl der Kinder- und Jugendwehren steige. Das freut den Innenminister. Denn: „Ehrenamt will gelernt sein, damit sollte früh begonnen werden.“ Finanziellen Anreizen oder zusätzlichen Rentenpunkten für Ehrenamtliche stehe er skeptisch gegenüber, sagt Boris Pistorius. „Wichtiger ist, Ehrenamtliche durch Hauptamtliche zu entlasten und Vorschriften zu verschlanken, um das Ehrenamt von Bürokratie zu entlasten.“ Auch Strukturen müssten flexibler werden. Zur Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit gehöre zudem eine gute Ausstattung der Rettungskräfte. Wenige Stunden vor der Veranstaltung in Schwanewede hatte der Innenminister in Braunschweig zwölf Löschfahrzeuge vom Bund im Wert von insgesamt 2,5 Millionen Euro in Dienst gestellt.