Die EVB will 1,5 Millionen Euro in die Qualität der Moorexpress-Strecke investieren. Nach dem Abschnitt zwischen Weyerdeelen und Neu Sankt Jürgen im Vorjahr (Foto) geht es nun im Bereich Weyermoor weiter. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Noch bis Mitte April sollen die Bauarbeiten voraussichtlich dauern, die jetzt auf der Moorexpress-Eisenbahnstrecke im Abschnitt zwischen Worpswede und Ahrensfelde/Osterholz-Scharmbeck in Angriff genommen werden. Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) investieren 1,5 Millionen Euro in die Verbesserung der Streckenqualität.

Zur Instandhaltung der historischen Zugverbindung stehen vor allem im Bereich Weyermoor nach gegenwärtiger Planung bis 11. April umfangreiche Bauarbeiten an. In einem ersten Abschnitt wird dort auf insgesamt 1243 Metern der Oberbau ertüchtigt. Dabei werden auf einer Länge von 424 Metern die Schienen und Schwellen komplett erneuert, während in einem weiteren Streckenabschnitt die alten Holzschwellen durch Betonschwellen ersetzt werden. Über den gesamten Streckenabschnitt wird neuer Gleisschotter aufgebracht. Die Erneuerung zweier Gleise sowie einer Weiche im Bahnhof Worpswede soll zudem die Attraktivität der sogenannten Ladestraße erhöhen.

In einem zweiten Bauabschnitt werden zwischen Kirchdammbrücke und Ahrensfelder Damm gut zwei Kilometer Streckengleis umgebaut, indem die alten Schwellen durch neue Betonschwellen ersetzt und die Schienen zum Teil ausgetauscht werden. Auch in diesem Streckenabschnitt wird neuer Gleisschotter verbaut.

Das Investitionsvolumen beträgt 1,5 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit einer Förderung von 50 Prozent an den Kosten, weitere 40 Prozent werden mit Landesmitteln finanziert. Die EVB wollen mit den Arbeiten nicht nur den reibungslosen Betrieb des Moorexpress sicherstellen, der Bremen und Stade an Wochenenden und Feiertagen zwischen Mai und Oktober auf landschaftlich reizvolle Weise verbindet. In einer Pressemitteilung weisen sie auch darauf hin, dass mit den Bauarbeiten auch die aktuellen Bemühungen um eine Reaktivierung des Regelbetriebs unterstützt werde.