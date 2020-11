Garlstedt. Die Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt hat einen neuen Kommandeur: Ab sofort hat Brigadegeneral Boris Nannt das Sagen auf dem Ausbildungsstützpunkt. Bevor der scheidende Brigadegeneral André Erich Denk die Truppenfahne an seiner Nachfolger übergeben durfte, hörte er jede Menge Lob. Erst dann verließ er den Appellplatz zusammen mit seiner Frau in einer offenen Kutsche.

Als das Dröhnen eines Panzers in der Ferne und die Klänge des Marinemusikkorps Wilhelmshaven verstummt waren, hörten die Bundeswehrkameraden ungewöhnliche Laute auf dem Gelände der Lucius-D.-Clay-Kaserne: Das Trappeln von Pferdehufen kündigte eine zweispännige, offene Kutsche an, die den gerade verabschiedeten Brigadegeneral André Erich Denk und seine Frau Sandra abholen sollte. Noch einmal ging es für Denk an den salutierenden Soldaten vorbei, deren Vorgesetzter er 22 Monate war.

Er gehe mit „viel Wehmut aber auch großem Stolz“, sagte Denk in seiner Abschiedsrede. Er habe das Privileg gehabt, „eine herausragende Schule der Bundeswehr führen zu dürfen“. Seiner unmittelbaren Führungscrew, seinem Stellvertreter, Oberst Klaus-Dieter Betz, sowie dem Schulstab bescheinigte er „exzellente und loyale Unterstützung“. Denk dankte auch den politischen Mandatsträgern und zivilen Behördenleitern. „Nur das gute nachbarschaftliche Miteinander garantiert rasche unbürokratische Unterstützung und gute Arbeitsergebnisse“, bilanzierte er.

Es ist noch Arbeit da

Sein Vorgesetzter, Generalmajor Volker Thomas, lobte die Logistikschule und das knapp zweijährige Wirken von André Denk. Dieser habe die Schule „ganz maßgeblich“ voranbringen können. Thomas, Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, erinnerte an die unterschiedlichen Einsatzorte der auszubildenden Soldaten. Diese würden unter anderem in Mali und Libanon, im Baltikum oder im Kosovo ihren Dienst tun. Um dort bestehen zu können, müssten sie bestmöglich auf ihre anspruchsvollen Einsätze vorbereitet werden. Die Schule habe unter dem Kommando von André Denk „signifikante Fortschritte“ gemacht. „Für die tolle Leitung nochmal meinen Dank und meine Anerkennung.“

Auch für Denks Nachfolger, Boris Nannt, hatte der Generalmajor zum Einstand einige Wort parat. „Sie brauchen keine Sorge zu haben, Herr Nannt: Es gibt noch Arbeit.“ Um diese zu bewältigen, habe Nannt das „nötige Rüstzeug“. „Ihre Erfahrung ist ein echtes Pfund und für Schule und Menschen ein großer Wert.“ Thomas gab als „mittelfristiges Ziel“ vor, ein „kleines Gefechtsübungszentrum“ unter Führung der Garlstedter Einrichtung aufzubauen. Es gehe auch darum, Führungspersonal der Bundeswehr zu prägen. „An der Schule zu arbeiten, heißt nicht nur zu lehren, sondern auch jederzeit zum Einsatz bereit zu sein“, stellte Thomas fest. Nur eines funktioniere auch in der Corona-Krise nicht: „Mehr machen mit weniger Leuten, kann man vergessen.“ Und als er die Truppenfahne von André Denk annahm, um sie nach einer zackigen Körperdrehung an Boris Nannt weiterzureichen, sagte er: „You have it. Auf geht‘s!“

Direkter Draht

Zahlreiche Ehrengäste verfolgten den Übergabeappell von der Tribüne aus. Zu ihnen zählten auch Landrat Bernd Lütjen und Bürgermeister Torsten Rohde. In Absprache mit Torsten Rohde nutzte Bernd Lütjen die Gelegenheit, einige persönliche Worte zu sprechen. Der Landrat bezeichnete die vergangenen zwei Jahre als Fortführung einer Erfolgsgeschichte. Er dankte dem scheidenden Brigadegeneral vor allem für den direkten Draht in der ersten Phase der Corona-Krise. Damals hätten sich beide unkompliziert und direkt per Handygespräch am Wochenende über die Lage ausgetauscht. Nun freue er sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kommandeur. „Ich bin sicher, dass die Erfolgsgeschichte der Logistikschule weitergeht.“