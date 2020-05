Gunnar Meierdierks sitzt Probe. Die Bank ist neu in Stube im Bauhernaus auf dem Findorffhof. Der Vorsitzende des Findorff-Heimatvereins betont, dass der Raum nunmehr einheitlich im Stile der 1920er- und 1930er-Jahre eingerichtet ist. (JASPERSEN)

Grasberg. Vier Stühle stehen um den Tisch und eine Bank. Die Sitzflächen geflochten, wie in der Region einst üblich. Bequem sitzt es sich nicht unbedingt darauf. Aber das Leben vor 100 Jahren war verglichen mit heute auch weniger bequem. Die Stube auf dem Findorffhof soll Besuchern eine Idee davon vermitteln, genau wie die Gerätschaften aus Küche und Landwirtschaft im Nachbarraum. Auf der Bank in der Stube hat Gunnar Meierdierks Platz genommen. Der Vorsitzende des rund 350 Mitglieder zählenden Findorff-Heimatvereins sagt: „Wichtig ist, dass man das Alte erhält.“ Und das zeitlich aufeinander abgestimmt. Die Stubeneinrichtung stamme aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Bis vor Kurzem war das anders. Anstelle der Bank stand ein rotes Plüschsofa, das wohl eher den 1950er- oder 1960er-Jahren zuzurechnen sei. Da habe die Bank einfach besser gepasst, sagt Meierdierks. Doch das rote Sofa wurde gleichsam zum Symbol für einen nicht für jederman bequemen Amtsstart.

Mit Arbeitsgruppen, Internetpräsenz und neuen Veranstaltungen hat sich der neue Vorstand nach der Wahl im März auf den Weg gemacht, den Findorff-Heimatverein in Richtung Zukunft auszurichten und jüngere Zielgruppen zu erreichen. Altbewährtes soll um Neues ergänzt werden. Und es wurde aus- und umgeräumt und neu dekoriert im Erdgeschoss des Bauernhauses und im Backhaus. Bei Meierdierks' Amtsvorgängerin Hilde Bibelhausen und einigen altgedienten Mitgliedern kam das, wie berichtet, nicht gut an. Überrascht habe ihn das nicht. Meierdierks sagt: „Ich verstehe ihre Empfindungen, aber sie müssen dem Neuen gegenüber auch aufgeschlossen sein und dem neuen Vorstand eine Chance geben.“

Der Findorffhof ist Eigentum der Gemeinde Grasberg. Und Bürgermeisterin Marion Schorfmann als Hausherrin habe dem Verein zu verstehen gegeben, „dass es ihr zu voll ist“ und der Bestand „ein wenig zu lichten“ sei, so Meierdierks. Er betont: Nichts sei weggeworfen worden. „Wir haben ein Außenlager und viele Dinge sind in der Scheune.“ Auch das rote Sofa wurde „behutsam gelagert“. Das Ansinnen dahinter: „Wir wollen den Raum einem Nutzen zuführen und nicht nur präsentieren.“ Zudem müsse die Gestaltung der Räume nicht immer gleich bleiben, steuert der Zweite Vorsitzende Günther Behrens bei. In einem Jahr könne vielleicht wieder umgebaut werden. Dass das Räumen und Putzen schon kurz nach der Vorstandswahl begonnen hatte, habe sich durch die Corona-Krise ergeben. Bei der Gemeinde sei Personal frei gewesen und das habe den Hof durchgereinigt.

Die Aktiven des Vereins wollen im Gebäude ein bisschen umräumen. (CARMEN JASPERSEN)

Weggeworfen worden sei nichts. „Mit den Dingen, die wir im Übermaß haben, wird es einen Austausch mit anderen Heimatvereinen geben.“ Aber davor sollen die Mitglieder des Findorff-Heimatvereins angeschrieben werden, so Meierdierks, „dass sie die Möglichkeit haben, Dinge, die ihr Eigentum sind, zurückzubekommen“. Was übrig bleibe, könnte anschließend bei einem Tag der offenen Tür über einen Flohmarkt veräußert werden.

Es wurde nicht nur geräumt. „Im Hintergrund haben wir versucht, den Verein zu modernisieren“, so Meierdierks. Mit fünf Arbeitsgruppen, die dem Vorstand zuarbeiten, mit einer modernisierten Internetpräsenz und neuen Programmpunkten soll der Findorff-Heimatverein fit für die Zukunft und auch für jüngere Zielgruppen attraktiv gemacht werden. Altbewährtes werde dabei um Neues ergänzt.

Auch an Haus und Hof modernisiert der Vorstand. Eine Wasserpumpe wurde im Außenbereich geschlagen und angeschlossen, der Fußboden im Kuhstall neu gepflastert, die Giebelwand des Backhauses und das Reetdach sollen noch repariert werden. Ins Bauernhaus soll neben die alten Küchen- und Landwirtschaftsgeräte ein Bildschirm kommen. Auf dem könne eine Präsentation über das Moor und über Findorff laufen. Die bisher unter Deckenbalken kaum auffallenden Torfkahnmodelle sollen ein neues Regal an einer weiß getünchten Wand bekommen. Am Eingang zum Bauernhaus will der Verein die Tür gegen Kälte abdichten lassen und eine bewegliche Schwelle einbauen lassen, die bei Bedarf entfernt werden könne. Das erleichtere beispielsweise älteren Gästen mit Rollator den Zugang zum Haus.

Derzeit schlummert der Findorffhof im Corona-Schlaf. Veranstaltungen fallen aus. Doch auch jetzt sind sich Meierdierks und Behrens einig: „Wir verstehen uns nicht als Museumsanlage.“ Der Hof sei eine Begegnungsstätte. „Der Kalender für 2021 ist geschrieben“, sagt Gunnar Meierdierks. Er zeichnet verantwortlich für die Arbeitsgruppe Veranstaltungen. Ein Ergebnis erzählt er schon: 2021 soll auf dem Findorffhof ein Maibaum aufgestellt werden, mit Musik, Bier und Bratwurst. Das passe zum Hof, der inzwischen von großen Wohngebieten umgeben sei.

Über Soziale Medien sollen die Veranstaltungsankündigungen auch jüngere Besucher und Familien erreichen. Den digitalen Teil der Vorstandsarbeit in der Gruppe Neue Medien hat Axel Engelmann übernommen. Meierdierks schwärmt, dass dieser noch am Abend der Vorstandswahl eine Whatsapp-Gruppe gegründet habe. Günther Behrens betont: „Das ist, was uns ausmacht, wir haben die richtigen Personen auf der richtigen Stelle.“ Er ist für Präsentation zuständig, Harald Schnakenberg für Haus und Hof und Marion Schorfmann für Jung und Alt.