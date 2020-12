Der Heiligabend-Gottesdienst in der Kirche findet in diesem Jahr unter anderen Voraussetzungen statt. Viele Kirchengemeinden planen zusätzliche Angebote. (Jens Schulze/dpa)

Osterholz/Rotenburg/Bremen. An keinem Tag des Jahres sind die Kirchen so voll wie an Heiligabend. Doch es ist Corona-Weihnacht. Wenig wird so sein wie sonst am Fest der Geburt Christi. Den Gottesdienst mit dichtem Gedränge in den Gängen und vor der Krippe wird es an diesem 24. Dezember nicht geben. Stattdessen haben sich Kirchengemeinden zwischen Borgfeld und Zeven etwas anderes einfallen lassen, wie sie Weihnachten feiern können. Über allem steht das Motto: Das Beste daraus machen.

Zum Beispiel die evangelische Kirchengemeinde in Grasberg. Dort sitzen die Besucher nicht still in der Findorff-Kirche und schauen dem Krippenspiel zu. Das können sie Heiligabend stattdessen unter freiem Himmel erleben. Zwischen Gemeindehaus und Kirche werden Stationen mit Szenen der Weihnachtsgeschichte aufgebaut, die die Akteure nachmittags als kurze Live-Rollenspiele in Dauerschleife zeigen. Die Zuschauergruppen von Senioren bis Familien mit Kita- und Schulkindern besuchen zeitversetzt alle Stationen. Ein Gang mit Abstand und im Einbahnstraßenprinzip dauert etwa 20 Minuten. Diakonin Kerstin Tönjes rechnet mit 500 Familien, die sich das Open-Air-Krippenspiel trotz Maske nicht entgehen lassen wollen. Die Tour der zwölf Stationen endet schließlich in einem begehbaren Stall. Den 4500 Euro teuren Holzbau hat die Kirchengemeinde extra in Auftrag gegeben und aus Spendengeldern finanziert. Er beherbergt die Krippe, die sonst zu Weihnachten in der Kirche vor dem Altar steht. Für den Heimweg bekommen die Familien Kreide in die Hand gedrückt, mit der sie weihnachtliche Botschaften auf die Straße schreiben können. Das Krippenspiel wird von Profis gefilmt, der Beitrag soll sofort online gestellt werden, so Tönjes.

Krippenspiel unter Zirkuskuppel

Unabhängig von Corona und Wetter ist der katholische Pfarrer Hans-Günter Sorge: Er will in Zeven einen sogenannten Drive-in-Gottesdienst anbieten. Dazu lädt er Heiligabend auf den Platz am Veranstaltungszentrum ein, auf den rund 1000 Autos passen. Wie im Autokino bleiben die Gläubigen einfach in ihren Fahrzeugen und hören den Gottesdienst über das Radio. Teilnehmen darf also nur, wer mit dem Pkw anreist und im Wagen sitzen bleibt. Auf einer Bühne wird für die gut einstündige Messe ein Altar aufgebaut. Wie schon zu Himmelfahrt in Hildesheim setzt der Pfarrer auf die Zusammenarbeit mit dem Familienzirkus „Maximus“. Unter der Zirkuskuppel soll das Krippenspiel aufgeführt werden, eine Bläsergruppe ist angefragt – und die Zirkusfamilie wird eingebunden. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, heißt es.

Auch andere Kirchen tüfteln an Varianten, um Weihnachten coronakonform begehen zu können. Die Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde Lilienthal, Tanja Kamp-Erhardt, kündigt anstelle des traditionellen Krippenspiels in der Klosterkirche eine Freiluft-Aktion auf der Wiese an der Truper Kapelle an. Konfirmanden wollen dann mit ihren Teamern eine Art Hörspiel in Standbildern aufführen. Und auch die evangelische Kirchengemeinde in Hüttenbusch hat eine Alternative gefunden: zwei halbstündige Gottesdienste samt Krippenspiel ohne große Bewegungen draußen auf dem großen Gelände hinter der Kirche. Die Gläubigen sitzen auf Bierbänken, 70 Stück hat die Kirchengemeinde gemietet. „Wenn das Wetter mitspielt, kann es richtig schön werden“, glaubt Pastor Reiner Sievers und kündigt ein weihnachtlich illuminiertes Ambiente an.

Weil in Brüningshof kein Gottesdienst gefeiert werden kann, hat sich die Kirchengemeinde Lilienthal zudem kurzerhand eine eigens angefertigte Hauswurfsendung für Seebergen und Heidberg ausgedacht. Das Din-A-4-Blatt enthält Gedanken zu Weihnachten und einen Gruß der Seelsorger – als kontaktlose Kraftquelle.

So manches steht unter Vorbehalt. Denn niemand weiß genau, was zu Weihnachten in diesem Jahr möglich sein wird und was nicht, betonen die Kirchenvertreter. Clemens Hütte, Pastor in Borgfeld, hat das in diesen Tagen erneut erfahren. Die Heiligabend-Andacht auf dem Borgfelder Marktplatz ist abgesagt worden. Schon der zum Martinstag organisierte Open-Air-Gottesdienst am selben Standort musste coronabedingt ausfallen.

Andacht von der Wäscheleine

In der Kirchengemeinde Worpswede wird Heiligabend in mancherlei Hinsicht nicht im gewohnten Rahmen über die Bühne gehen. Für den Nachmittag wird der Kirchhof weihnachtlich gestaltet, Feuerkörbe sollen für wohltuende Wärme sorgen. Die Weihnachtsgeschichte ist zu hören, das Licht von Bethlehem ist zum Mitnehmen, Anregungen für Andachten hängen in einem Beutel an einer Wäscheleine, sagt Pastor Jörn Contag. „Offene Kirche“ nennt sich das Angebot, das den Besuch der Zionskirche und der Kapelle ebenfalls umfasst.

Das Beste aus der Corona-Zeit machen will auch die Kirchengemeinde Wilstedt/Tarmstedt. Sie ist dabei, ein lebendiges Krippenbild mit wenigen Teilnehmern vor und hinter ihren beiden Gotteshäusern vorzubereiten. Unter freiem Himmel soll dort am Abend zudem ein halbstündiger Gottesdienst stattfinden, mit gekennzeichneten Flächen, auf denen einzelne Gruppen stehen können. Pastor Benjamin Fromm rechnet mit jeweils 50 bis 70 Gästen. „Wir wollen ja gar nicht die große Menschenansammlung haben. Den Leuten, die kommen, wollen wir einen kurzen Impuls geben“, sagt er. Die Erfahrung der letzte Monate zeige aber, dass „die Leute uns nicht die Bude einrennen werden“.

Bauten die Kirchengemeinden bereits in den letzten neun Monaten ihr digitales Angebot aus, erweitern sie zum Fest der Geburt Christi noch einmal ihre Online-Aktionen. Sie gestalten Adventskalender zum Anklicken, zum Download stellen sie Predigten ein, auf ihrer Homepage zeigen sie die Weihnachtsgeschichte in einem Film, laden musikalische Beiträge der Kirchenmusiker hoch und geben Anregungen für Gebete. Eine breite Vielfalt, die die Lilienthaler Pastorin Tanja Kamp-Erhardt mit einem reichhaltigen Buffet für Zuhause vergleicht.

Ebenfalls eine Idee für daheim hat die Worpsweder Diakonin Kathrin Beushausen: einen Video-Gottesdienst für das eigene Wohnzimmer. Die Familien könnten die Weihnachtsgeschichte mit eigenen Worten erzählen oder nachspielen, sich dazu verkleiden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. So hätten die Worpsweder die Möglichkeit, ihr eigenes Krippenspiel als Film zu drehen, beim Produzieren helfe die Kirchengemeinde.

Zur Sache

Teilnahme nur mit Anmeldung

Viele Kirchengemeinden in der Region, die fürs Weihnachtsfest Outdoor-Veranstaltungen organisieren, fahren zweigleisig und bieten Heiligabend auch Gottesdienste in der Kirche an. Die sind dann kürzer, werden dafür teils öfter gefeiert, um mehr Menschen den Besuch zu ermöglichen. Eine Anmeldung ist Voraussetzung. Sollte es mehr Anmeldungen geben, werden mancherorts die Plätze verlost. Im viertelvollen Gotteshaus gilt dann ein Mindestabstand, auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist nötig. Die Feiern, allerdings ohne Gemeindegesang, werden oftmals gefilmt, damit die Daheimgebliebenen, die sich nicht raustrauen, sie auf Youtube oder auf den Gemeindeseiten im Internet miterleben können. Gottesdienstbesucher sollten sich im Vorfeld genau informieren, was wo stattfindet und welche Auflagen gelten.

Anmeldungen nimmt die Kirchengemeinde Lilienthal nur per E-Mail an die Adresse kg.lilienthal@evlka.de oder per Post an Kirchenbüro, Trupe 3, 28865 Lilienthal, entgegen. Dafür braucht sie die Name und Kontaktdaten, Ort und Wunsch-Uhrzeit sowie den Zweitwunsch. Infos auch auf der Homepage unter https://www.kirchengemeinde-lilienthal.de/Gottesdienste.

Die Borgfelder Kirchengemeinde nimmt die Anmeldungen für die vier Heiligabend-Gottesdienste (17 Uhr, 18 Uhr, 22.30 und 23.30 Uhr) im Kirchenbüro entgegen: Katrepeler Landstraße 9, 28357 Bremen, Telefon 0421/270128, E-Mail: kirche-borgfeld(at)online.de, Infos unter https://www.kircheborgfeld.de/gottesdienst.

Für die drei Heiligabend-Gottesdienste in der Grasberger Kirche (19 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr) müssen sich Interessierte bei der Küsterin Karin Behrens unter 04208/916758 oder per E-Mail an karin.behrens(at)evlka.de bis 18. Dezember anmelden.

Für den Kindergottesdienst am Heiligabend (14.30 Uhr) in der Worpsweder Zionskirche ist eine Anmeldung per E-Mail an kg.worpswede(at)evlka.de oder per Telefon unter 04792/96335 möglich.

Für die Gottesdienste und Outdoor-Krippenspiele der Kirchengemeinde Wilstedt/Tarmstedt sind keine Anmeldungen notwendig, allerdings bittet sie darum, ein bereits ausgefülltes Kontakt-Formular mitzubringen. Dieses Formular findet man beispielsweise im Gemeindebrief.