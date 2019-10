Das Team an der Spitze des Pflegedienstes Lilienthal (von links): Sven Mensen, Hanne Breden-Mensen und Heme Mensen vor dem Haus am Dreyerskamp in Lilienthal. (Klaus Göckeritz)

Lilienthal. Regulierungen im Pflege- und Gesundheitswesen werden die Unternehmen der Branche in den nächsten Jahren vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellen. Dem wolle man mit einer guten Organisation und engagierten Mitarbeitern begegnen. Dies sagt Heme Mensen, geschäftsführender Gesellschafter des Pflegedienstes Lilienthal, einem der großen privaten Anbieter der Region.

Geschäftsführende Gesellschafter des 1998 gegründeten Unternehmens sind Heme Mensen und Hanne Breden-Mensen. Seit diesem Oktober gehört auch Schwiegersohn Sven Mensen zur Geschäftsführung. Die Aufgaben sind verteilt. Hanne Breden-Mensens Schwerpunkt ist der pflegerische Bereich, Heme Mensen beschäftigt sich mit der strategischen Entwicklung der Firma und ist berufspolitisch tätig. Sven Mensen will, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, einen Schwerpunkt auf innere Prozesse legen und Transparenz, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung entwickeln. Um die Ziele zu erreichen, geht das Unternehmen auch neue Wege.

Den viel zitierten Fachkräftemangel der Branche bekommt auch der Pflegedienst zu spüren. „Wir können längst nicht alle Anfragen erfüllen“, sagt Hanne Breden-Mensen. Als Antwort seien neue Ideen nötig. Etwa eine in der Branche absolut unübliche Mitarbeiterbeteiligung. Dazu sollen Firmenanteile der GmbH an eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (UG) übertragen werden. Die Mitarbeiter sollen Teilhaber werden und damit nicht nur über mehr finanzielle Mittel verfügen, sondern durch einen umfassenden Einblick in Unternehmensvorgänge vielfältig und langfristig eingebunden werden. Die Idee sei weit gediehen, verlange allerdings noch letzte juristische und finanzielle Abstimmungsprozesse, so Heme Mensen.

Auch der Klimawandel ist ein Thema

Ein weiteres wichtiges Feld sei Transparenz, betont Sven Mensen. Der neue Geschäftsführer und potenzielle Nachfolger will Betriebsabläufe insgesamt sichtbarer machen und einen engen Dialog mit den Teamleitungen pflegen. Ziel sei neben der Stärkung der internen Kommunikation auch die Entwicklung eigener Fähigkeiten. Der Austausch geschieht in wöchentlichen Treffen, die protokolliert und ausgewertet werden. Die Teams der Einrichtungen sollen eigenverantwortlich arbeiten und gleichzeitig in ihrem Tun und ihrer Wertschätzung gestärkt werden, sagt der 36-Jährige. Sven Mensen ist ein grundsätzlicher Verfechter von Teamarbeit. Er hat nicht nur einen kaufmännischen Hintergrund, sondern als Physiotherapeut verantwortlich im Leistungszentrum von Werder Bremen gearbeitet. Aktuell macht er parallel eine Ausbildung zum Gesundheitsökonomen.

Dazu will sich der Pflegedienst Lilienthal auch dem Thema Klimawandel stellen. „Wir wollen verschiedene Strategien entwickeln“, sagt Sven Mensen weiter. Mit der Digitalisierung ließen sich Zeit und Ressourcen ebenso wie Papier einsparen, bei der Tourenplanung für den rund 45 Autos starken Fuhrpark werde man über den Einsatz von E-Mobilität nachdenken und zu Weihnachten werde der Pflegedienst nachhaltige Geschenke in Form von Anteilen an Blühflächen machen.

Die Branche stehe insgesamt vor großen Herausforderungen, betont Heme Mensen. Um dem Pflegenotstand wirkungsvoll zu begegnen, müssten „endlich“ die Rahmenbedingungen verbessert werden. Dazu zählt der 59-Jährige die Anpassung der Vergütungssätze durch die Kostenträger, dazu zählt er auch den Abbau von Bürokratie, die zu viele Mittel und Energien binde. Entscheidend gefordert sei nach wie vor die Politik, die sich in der Vergangenheit oft verzettelt und ein grundsätzliches Manko zu verantworten habe: Die Pflege werde in Verhandlungen und Entscheidungen nicht genug eingebunden. „Wir werden nicht gefragt und haben keine Lobby“, so Mensen, der sich im Übrigen für eine Tarifbindung in Pflegeberufen ausspricht.

„Wir können derzeit nicht alle Anfragen positiv beantworten“, bekräftigt die Geschäftsführerin Hanne Breden-Mensen. Konkrete Projekte gebe es nicht, aber man wolle weiter behutsam wachsen und sei für moderates Wachstum offen, ergänzt Heme Mensen. Alles müsse sich allerdings der grundsätzlichen Ausrichtung unterordnen. Man wolle ein familiengeführtes Unternehmen mit ausschließlich regionalem Bezug bleiben.

Das vor 21 Jahren von Heme Mensen gegründete Unternehmen steht für Pflege, Betreuung, Servicewohnen und Unterstützung im Alltag und betreibt in der Region mehrere Einrichtungen: Das Pflegeheim Haus am Markt, das Haus am Dreyerskamp mit 45 Servicewohnungen, eine Tagespflege in der Feldhäuser Straße, einen 24-Stunden-Hausnotruf-Service und ambulante Pflege mit Stützpunkten in Lilienthal, Borgfeld, Worpswede und Schwanewede. Im nächsten Jahr übernimmt der Dienst den Service in einer Grasberger Einrichtung für betreutes Wohnen. Die GmbH beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt etwa 600 Kunden.