Hausärzte versorgen ihre Patienten jedes Jahr mit zwei Millionen Dosen Grippeimpfstoff. Also sind sie auch in der Lage, die Corona-Impfung zu organisieren, sagt ein Verbandsvertreter.

Nachdem die Impfzentren in Niedersachsen eine neue Impfverordnung bekommen haben, wird sie aus den Reihen der Hausärzte kritisiert. Ruben Bernau, Bezirksvorsitzender Stade des Hausärzteverbandes Niedersachsen, hält sie für eine „bodenlose Frechheit“. Er spricht gar von einer „Kriegserklärung“. Das Land hat unter anderem die Einordnung der Hausärzte deutlicher formuliert. „Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten Versorgung sind grundsätzlich nicht mit höchster Priorität impfberechtigt“, heißt es dort. Dabei stünden sie täglich an der Front, sagt Bernau. Sieben von acht Corona-Patienten würden von ihnen versorgt - auch bei Corona-Tests. Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen seien hingegen neu in die erste Gruppe aufgenommen worden. Bernau betont, dass es den Ärzten nicht um den persönlichen Vorteil gehe, sondern um die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Mittlerweile würden Kollegen sogar an Streik denken.

Am Sonntag legte Bernau in einer Mitteilung des Hausärzteverbandes nach und forderte eine Abkehr von der bisherigen Impfstrategie des Bundes, die Impfungen ausschließlich in Impfzentren und über mobile Teams vornehmen zu lassen. „Wir Hausärzte schaffen es problemlos, in Niedersachsen jedes Jahr rund zwei Millionen Grippeimpfungen innerhalb von zwei Monaten durchzuführen. Daher sind wir auch in der Lage, binnen kurzer Zeit Impfdosen mit einer vergleichsweise kurzen Haltbarkeit zu verimpfen“, sagt Bernau. Er schlägt vor, dass die Hausärzte die Impfungen bei Hausbesuchen oder in Impfsprechstunden in ihren Praxen vornehmen. Betagte Patienten müssten dann keine langen Wege in die Impfzentren auf sich nehmen, sagt der in Hambergen praktizierende Hausarzt.