Stefanie Hoffmann (links) und Heike Justen kümmern sich um die Essensausgabe in der Mensa des Gymnasiums Lilienthal. (Tom Wesse)

Lilienthal. Um kurz nach halb zwei wird es voll in der Mensa des Gymnasiums Lilienthal. Mit Mundschutz ausgestattet, reihen sich immer mehr Schülerinnen und Schüler in die Warteschlange ein. Stefanie Hoffmann und Heike Justen erhöhen die Schlagzahl an der Essensausgabe. „Der nächste Chip kann schon drauf gelegt werden“, rufen sie, während sie die Teller füllen und bereits einen Blick auf die nachfolgende Anzeige des Bildschirms werfen. Grün steht für vegetarisch, Orange für Gerichte mit Fleisch oder – wie an diesem Tag – auch mit Fisch. Am Ende sind es 83 Mittagessen, die die beiden Mitarbeiterinnen des Schulvereins über den Tresen gereicht haben.

Seit Mitte September läuft der Mensa-Betrieb an der Lilienthaler Groß-Schule. Die Einführung der offenen Ganztagsschule und der damit verbundenen Arbeitsgemeinschaften hat es nötig gemacht, dass die Schüler mittags auch verpflegt werden können. Es ist ein Angebot. Niemand muss in der Schule essen, genauso wenig wie jemand dazu verpflichtet ist, eine AG in Anspruch zu nehmen. 83 Essen bei fast 1300 Schülern - das mag auf den ersten Blick noch verhalten klingen. Doch Schulleiter Denis Ugurcu ist zufrieden - zumal das Ganze erst vor Kurzem gestartet ist und längst noch nicht alle Arbeitsgemeinschaften laufen. Und das Interesse ist offenbar größer, als es die Zahl der gebuchten Essen verrät: 310 Schülerinnen und Schüler haben sich laut Ugurcu bisher registrieren lassen und ein Nutzer-Konto angelegt. „Alles steht und fällt mit der Qualität des Essens. Ich habe bisher positive Rückmeldungen bekommen. Am Anfang hieß es, die Portionen beim vegetarischen Essen seien zu klein. Doch das ist inzwischen geregelt“, sagt Ugurcu. Schülersprecherin Anouk Hein und Schülervertreter Jonathan Kaufmann berichten zudem, dass gerade die älteren Schüler aus der Oberstufe erst mal abwarten wollten, wie das Essen so schmeckt. „Mittlerweile sagen viele, das hole ich mir auch mal“, erzählt Hein.

Vorauswahl am Computer

3,50 Euro kostet eine Mahlzeit, und dafür kommt bei unserem Besuch dies auf den Teller: Panierter Seelachs mit Senf-Sauce, Blattspinat und Salzkartoffeln oder Schupfnudeln in Orangen-Buttersoße mit Spargel und Broccoli-Röschen. Zum Nachtisch gibt es in beiden Fällen Waldfruchtjoghurt. Reine Bio-Kost ist bei diesem Preis nicht drin, die Cateringfirma „Good Food and more GmbH“ achtet nach eigenen Angaben aber darauf, möglichst Bio-Zutaten und regionale Produkte zu verwenden.

Am Gymnasium wird das morgens zubereitete Essen in großen Thermoboxen fix und fertig angeliefert. Die Behälter haben einen Stromanschluss, so dass alles durchgängig auf Temperatur gehalten wird. Je nach Bedarf holen die Helferinnen des Schulvereins die Edelstahlbehälter mit den Beilagen heraus und legen diese in die Bain-Marie ins Wasserbad. Was die Schüler essen wollen, suchen sie vorab per Computer aus und buchen die Mahlzeit über die am Gymnasium genutzte Software Mensa-Max. Jeder hat einen Chip, mit dem die Bestellung am Tresen abgeschlossen wird. In den ersten zwei Wochen hat sich gezeigt, dass die Gerichte mit Fleisch bei den Schülerinnen und Schülern beliebter sind als die vegetarische Alternative. Das Verhältnis sei etwa zwei Drittel zu einem Drittel, berichten die Frauen der Essensausgabe.

Die Kinder und Jugendlichen haben sich offenbar schnell an das Angebot und an das Prozedere gewöhnt: Mit Rücksicht auf Corona ist jeweils zwei Jahrgängen ein fester Bereich im Schulgebäude zugeordnet, wo sie gemeinsam essen können. Die Tische und Stühle für die Fünft- und Sechstklässler stehen im Forum und nehmen den meisten Platz in Anspruch, weil sie auch die größte Nutzergruppe der Mensa sind. Die höheren Klassen verteilen sich auf die hinteren Mensa-Räume und auch eine Ecke im Foyer wird genutzt, eingegrenzt mit rot-weißem Flatterband stehen für die Elftklässler Tische parat.

Im Forum des Gymnasiums stehen Tische und Stühle für die Fünft- und Sechsklässler. Jeder Doppeljahrgang hat einen fest zugeordneten Bereich, in dem gemeinsam gegessen werden darf. (Fotos: Tom Wesse)

Grünes Gemüse ist Geschmackssache

Der mit dem Schulstart nach den Ferien neu eingestellte Schulsozialpädagoge Mounir El-Serri achtet in der Mittagszeit mit darauf, dass alles in geordneten Bahnen läuft. „Einwandfrei“ lautet sein Urteil nach zweiwöchiger Praxis. „Die Kinder gehen freundlich miteinander um, sie genießen das Essen, unterhalten sich. Sie wirken zufrieden“, sagt er und blickt dabei auf das Geschehen im Forum. Während einige Schüler noch ihre Tabletts in Richtung Tische balancieren, sind andere schon auf dem Rückweg. In Rollcontainern wird das gebrauchte Geschirr zurück in die kleine Küche geschoben. Auch Essensreste fallen an, längst nicht bei allen ist der Appetit gleich groß und auch die Vorlieben sind durchaus unterschiedlich. Manches wandert auch unangerührt zurück. Grünes Gemüse ist zum Beispiel so eine Sache. Nicht bei allen Schülern scheint es hoch im Kurs zu stehen.

Birgit Seemann und Wiebke Knoop, die in der Cafeteria arbeiten und ihre Kolleginnen der Mensa beim Spülen und Aufräumen unterstützen, sehen an den gestapelten Tellern sofort, was bei den Kindern ankommt und was nicht. Die Reste werden gesammelt, um die 20 Liter seien dabei schon mal an einem Tag zusammen gekommen, heißt es. Noch nicht ganz wunschgemäß läuft es nach dem Geschmack des Schulvereins beim Abwasch: Es gibt zwar eine Spülmaschine, doch das Befüllen geht mit der Zeit ganz schön in den Rücken. Die schmutzigen Teller werden in Plastikboxen gestellt und dann nach unten gewuchtet und nach dem Spülen wieder nach oben auf die Arbeitsplatte bugsiert. Auch gerade mal acht oder neun Teller passen pro Durchgang hinein, die Tabletts sind für die Maschine zu groß und müssen per Hand abgewaschen werden. Um effektiv arbeiten zu können und weil zu erwarten ist, dass der Aufwand mit der steigenden Zahl der Mensa-Nutzer größer wird, wünschen sich die Schulvereinsmitarbeiterinnen eine reelle Spülstraße, für die der Landkreis als Schulträger aufkommen müsste. Schulleiter Ugurcu sagt, man sei im Gespräch und arbeite an einer Lösung.

Zur Person

Zur Sache

Wer kocht für das Gymnasium?

Die Good food and more GmbH ist vom Landkreis Osterholz nach einer Ausschreibung beauftragt worden, die Mittagsverpflegung am Gymnasium Lilienthal zu übernehmen. Das Unternehmen besteht seit 2010. Geschäftsführer ist Gerassimos Patsogas. Gekocht wird das Essen in Bremen-Hemelingen, wo die Firma mit zwölf Mitarbeitern ihre Großküche betreibt. Das Büro befindet sich seit Kurzem in Worphausen an der Lüninghauser Straße 1. Nach Angaben der Firma werden täglich etwa 800 Essen frisch produziert. Zu den Kunden zählen unter anderem die Klinik Lilienthal und der Pflegedienst Lilienthal. Hinzu kommen Kitas und eine weitere Schule. Auch auf der Bohrinsel Mittelplate vor Cuxhaven wird die Dea-Belegschaft vor Ort im Schichtbetrieb von den Good Food-Leuten bekocht.

