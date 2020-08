Die Flächen an beiden Seiten der Wörpe wurden nun zum Naturschutzgebiet erklärt. (Klaus Göckeritz)

Landkreis Osterholz. Nach jahrelangem Hin und Her hat der Osterholzer Kreistag die Verordnung für das Naturschutzgebiet „Untere Wörpe“ beschlossen. Sie gilt für 68 Hektar beiderseits der Wörpe zwischen Wilstedtermoor und Wümme. Nachdem die sogenannte Maximalvariante von anfangs 115 Hektar schon vor zwei Jahren auf relativ schmale Uferstreifen verkleinert worden war, kippten Kreisausschuss (KA) und Kreistag nun auch das umstrittene Verbot des Einsatzes von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden, das der zuständige Umweltausschuss zunächst mehrheitlich empfohlen hatte. Der Kreistagsbeschluss wurde jetzt mit 25 zu sieben Stimmen bei fünf Enthaltungen gefasst.

Dörte Gedat (Grüne) und Reinhard Seekamp (Linke) hatten vergebens dagegen argumentiert. Erlaubt bleibt im Einzelfall nun auch der Einsatz von Glyphosat bis fünf Meter an die Wörpe heran und eine Bewirtschaftung in noch geringerem Abstand zum Gewässer; auch kann der Boden bis zu einer Tiefe von 15 Zentimeter bearbeitet werden, während Seekamp eine Beschränkung auf zehn Zentimeter gefordert hatte. Umgekehrt hatte der Kreisausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung eine Änderung am Entwurf zugunsten der Jägerschaft vorgenommen. Der Aufbau mobiler Ansitzeinrichtungen im Naturschutzgebiet ist demnach nicht mehr zustimmungs-, sondern nur noch anzeigepflichtig. Das entspreche der niedersächsischen Erlasslage, hatte die Osterholzer Jägerschaft gedrängt.

Spitze gegen die Jägerschaft

Der Umweltausschuss-Vorsitzende Axel Miesner (CDU) versuchte zu beschwichtigen: „Wir sind nach umfangreicher Diskussion nicht alle einer Meinung, aber es ist doch ein guter Kompromiss zwischen Jägern, Landwirten und Naturschutz dabei herausgekommen.“ Björn Herrmann (SPD) sah das ähnlich. Seine Fraktion bleibe in der Frage des Glyphosat-Einsatzes gespalten, bekannte er; es sei aber wichtig, die Verordnung nun endlich zu verabschieden, bevor die EU Strafzahlungen verhänge. „Wir sind damit verdammt spät dran.“ Die Kreisverwaltung hatte während der Trägerbeteiligung und der öffentlichen Auslegung Dutzende von Bedenken und Anregungen berücksichtigen müssen.

Die Grünen-Fraktionschefin Gedat erwiderte, es sei eine Farce, wenn der KA regelmäßig die Empfehlungen der Fachpolitiker aus dem Umweltausschuss wieder einkassiere und aufweiche. Es handele sich damit auch keineswegs mehr um einen guten Kompromiss. „Es wird immer weniger Naturschutz, aber die Zeichen der Zeit erfordern genau das Gegenteil.“ Möglicherweise werde dies auch noch von der EU angemahnt, warnte die Grüne. Ihre Fraktion könne die Verordnung in der jetzigen Form nicht mittragen, denn sie widerspreche auch den Zielen, die Land, Landvolk und Naturschützer als den Niedersächsischen Weg vereinbart hätten.

Eine Spitze gegen die Jägerschaft hatte Gedat außerdem im Köcher. Deren früherer Sprecher habe wiederholt versichert, die Jäger ließen keine sogenannten Aufbrüche mit bleihaltiger Munition in der Landschaft zurück. Trotzdem opponierten die Waidleute nun gegen ein solches Verbot in der Wörpe-Verordnung. Da sei Misstrauen angebracht.

Reinhard Seekamp bekräftigte: „Es passt einfach hinten und vorne nicht zusammen.“ Bestimmungen und Gebietsgrößen seien auf ein Minimum reduziert worden. Weil Personal fehle, gehe es dem Landkreis längst nur noch darum, die Gebiete möglichst bald EU-konform zu sichern. Die Verwaltung hatte dazu stets erklärt, sie wolle bis zu einem Glyphosat-Verbot in den letzten noch ausstehenden Gebietsverordnungen nicht anders mit dem Thema Pflanzenschutzmittel umgehen als in den bereits verabschiedeten.

Kritik an Abständen

Am Ende konnten sich zwar einige SPD-Abgeordnete sowie die Bürgerfraktion der Forderung nach einem Glyphosat-Verbot anschließen; für eine Mehrheit reichte es aber nicht. So stimmten letztlich die Grünen als einzige gegen die gesamte Naturschutzverordnung für die Wörpe auf Osterholzer Kreisgebiet. Auch die Naturschutzverordnung für die Teichfledermausgewässer in der Gemeinde Schwanewede (wir berichteten) wurde von der Grünen-Fraktion anschließend abgelehnt: wegen zu kleiner Pufferzonen zu den Gräben und Teichen. Doch mit 33 Ja-Stimmen beschloss der Kreistag mehrheitlich auch diese Verordnung. Sie betrifft 124 Hektar Gewässer und Randstreifen im Norden und Westen des Gemeindegebiets.

Grünen-Sprecherin Gedat erklärte, es sei relativ enttäuschend, dass sich Osterholz nicht am Zehn-Meter-Abstand im Nachbarlandkreis Cuxhaven orientiert habe, wo die Teichfledermausgewässer bereits entsprechend geschützt seien. Stattdessen sei der Fünf-Meter-Abstand wie beispielsweise an der Wörpe gewählt worden, obwohl die Teichfledermausgewässer kreisweit einzigartig seien. Schlimmer noch: Auf fast einem Drittel der Flächen würden nun sogar die fünf Meter noch unterschritten. Auch sei aus Zeitgründen das umgebende Vogelschutzgebiet nicht mit gesichert worden. „Das wird hoffentlich danach erfolgen“, so die Grüne.