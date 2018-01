Hauptstraße 24, das war in Wilstedt jahrzehntelang die Adresse für modische Frisuren, Haartönungen und Dauerwellen. Bis Detlef und Monika Parchmann ihren Friseursalon aus Altersgründen Ende 2016 für immer geschlossen haben. Mehr als ein Jahr lang stand der Laden leer, was sich aber nun bald ändern wird: Fabio Punzi will dort Mitte Februar sein „Fabiano“ eröffnen, eine kleine Pizzeria mit Bringdienst.

Der 36-jährige Pächter wurde in Köln geboren und lebt seit elf Jahren in Norddeutschland. Der Liebe wegen sei er nach Buchholz/Nordheide gezogen und später nach Fintel, erzählt Punzi, dessen Eltern aus Brindisi in Apulien stammen. Seine Freundin erwarte ein Kind, der Kleine werde im April zur Welt kommen. „Da haben wir gleich einen Nachfolger für die Pizzeria“, scherzt Punzi, „wenn er nicht Fußballer wird.“ Die Familie wolle gerne nach Wilstedt ziehen, „wir suchen noch was Passendes“. Er selbst, sagt Fabio Punzi, werde Vollzeit in seinem Geschäft arbeiten und dafür seinen Pizza-Foodtruck aufgeben, den er seit einem Jahr betreibt. Als Aushilfen kämen sein Schwager Cosimo Balestra und dessen Frau Iris dazu, die beide im Nachbarort Buchholz leben. „Außerdem werde ich noch einige Fahrer einstellen“, so Punzi.

Seine Pizzen würden im Steinofen gebacken. „Ohne Blech“, wie Fabio Punzi betont, „denn so wird sie knuspriger, weil der Teig kein Öl vom Blech aufnimmt.“ Den Teig mache er selber, ohne Zucker und ohne Milch, wodurch er „auch für Veganer geeignet“ sei. Als Käse verwende er ausschließlich Mozzarella aus Italien. Auch wolle er Wein und Bier aus Italien anbieten.

Der Ofen wurde schon geliefert, er steht auf einer Palette im Flur des ehemaligen Friseurgeschäfts. In diesen Tage kämen auch die Küche und der Tresen. Eingebaut werde alles, sobald die restlichen Leitungen verlegt und die Fliesenarbeiten erledigt seien.

Gelernt hat Fabio Punzi sein Handwerk in der Heimat seiner Eltern: „Ich habe neun Jahre in Brindisi als Pizzabäcker gearbeitet“, erzählt er. Erst im November habe er bei einer Pizza-Meisterschaft auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer eine Medaille errungen: „Platz vier unter 155 Pizzabäckern aus der ganzen Welt“, freut er sich noch immer. In Barcelona habe das Finale stattgefunden. Mit Blick auf den noch nicht genau feststehenden Eröffnungstermin sagt Punzi: „Für mich geht ein großer Traum in Erfüllung.“

Einrichtung so gut wie verkauft

Den Traum vom eigenen Laden haben seine Vermieter, die Parchmanns, viele Jahre gelebt. 1988 übernahmen sie das Friseurgeschäft ihres Vorgängers Pagels, zuvor waren sie beide bei Detlef Parchmanns Vater in Tarmstedt angestellt. Bis zu fünf Mitarbeiter hatten sie zeitweise, auch Lehrlinge bildeten sie in Wilstedt aus. Ihre Kinder Marissa und Marco lernten dieses Handwerk ebenfalls, allerdings nicht im elterlichen Betrieb. Während der Sohn nach der Meisterprüfung umsattelte und heute in einem Maschinenbaubetrieb arbeitet, eröffnete die Tochter in Wilstedt einen eigenen Friseur-Laden. „Daher haben wir unser Geschäft auch bewusst nicht an einen Friseur vermietet, damit sie keine Konkurrenz vor die Nase bekommt“, sagt Detlef Parchmann.

Die frühere Einrichtung haben Parchmanns schon weitgehend verkauft, über Zeitungsanzeigen und übers Internet. Einige Waschbecken seien nach Kiel gegangen, mehrere Stühle sind weg. Trockenhauben, einstmals teure Climazon-Geräte von Wella, ein Haarwaschbecken und jede Menge Kleinkram sind noch da. Auch die Kasse ist noch nicht verkauft. Die könne heute keiner mehr gebrauchen, weil sie dem Finanzamt keinen Einblick in die Umsätze ermöglicht. „Einiges geht nach Polen“, weiß Monika Parchmann.

65 Jahre alt war Monika Parchmann, 68 ihr Mann, als sie ihren Laden aufgaben. Eine bewusste Entscheidung. „Wir wollten noch was vom Leben haben“, sagen beide. Nun hätten sie Zeit für die in Tarmstedt lebende Enkelin, und sie hätten mehr Zeit, um auf ihrem Motorsegler die Nord- und Ostsee zu erkunden. „Nach Ostern beginnt die Saison wieder“, so Detlef Parchmann.

Beide hätten sie ja viel erlebt während ihrer gemeinsamen Jahre, doch besonders in Erinnerung bleibt dem Paar der 4. Januar 1999. An jenem Montag hatte sich nämlich ein Schwelbrand in ihrem Haus ausgebreitet. „Wir waren weg, um Tapeten zu kaufen. Und als wir wiederkamen, war überall Feuerwehr“, berichtet Monika Parchmann. 380 000 Mark betrug damals der Sachschaden, doch zum Glück sei niemand verletzt worden. Während der drei Monate, in denen das Haus unbewohnbar war, seien sie und ihre Kinder bei Freunden untergekommen. „Im September 1999 haben wir Silberhochzeit gefeiert. Wir waren die ersten, die den neuen Saal von Blankens Gasthof in Hepstedt nutzen konnten. Das war eine tolle Party“, erzählt Monika Parchmann.