Die Pandemie schweißt die Gastronomen im Blockland zusammen. Kornelia Staffeldt, Katja Behrens, Harje Kaemena, Jan Gartelmann und Ilse Gartelmann (v.l.) planen schon, wie es im nächsten Jahr weitergehen könnte. (CARMEN JASPERSEN)

Blockland. Die Gastronomen im Blockland ziehen eine positive Bilanz zum Jahresabschluss, zumindest was den Erfolg der Weihnachtsmeile an den ersten Adventswochenenden betrifft. „Es hat uns einen Riesen-Spaß gemacht“, resümiert Harje Kaemena. „Wir haben Mega-Rückmeldungen von den Gästen bekommen. Viele Bremerinnen und Bremer fanden die Idee toll. Das hat uns sehr motiviert“, sagt der Biolandwirt und Betreiber der Eisdiele im Niederblockland. Seiner Einschätzung stimmt die Veranstalterin und Kneipenbesitzerin Kornelia Staffeldt von der Pusta-Stube zu. „Die Meile hat uns zusammengeschweißt, und wir werden weitere Aktionen starten, sobald das wieder möglich ist“, kündigt sie an. Insgesamt reiße die Pandemie ein Riesen-Loch in die Geldbeutel der Gastronomen. „Doch die Weihnachtsmeile war für alle ein kleiner Lichtblick“, so Kornelia Staffeldt.

Wie berichtet, hatten sich im Blockland sechs Gastronomen an den Adventswochenenden zusammengeschlossen und winterliche Speisen zum Mitnehmen angeboten. Auch organisierten sie kleine Kunsthandwerker-Stände. Die Blocklander wollten den Menschen aus der Stadt etwas Besonderes in der Vorweihnachtszeit bieten. Und trafen damit den Nerv des Publikums. Viele Bremerinnen und Bremer nutzten das schöne Wetter, um ein Ziel für einen Ausflug zu haben, und radelten mit Abstand und Maske über den Deich.

Unterstützung für die Weihnachtsmeile erhielten die Gastronomen vom Blocklander Ortsamtsleiter Gerd Gartelmann. „Es haben sich alle an die Vorgaben gehalten, deshalb war das auch so ein Erfolg“, kommentiert er die Aktion. Die Gastronomen am Deich seien solidarisch miteinander. Das zahle sich in Pandemie-Zeiten aus. „Not macht eben erfinderisch. Was sonst zu unserem Nachteil ist, dass wir so weit draußen liegen, war dieses Mal ein Vorteil“, so Gartelmann. Es sei schade, dass es da von mancher Seite Kritik gegeben habe.

Die Politik habe sich herausgefordert gefühlt, meint Landwirt und Kaufmann Harje Kaemena. „Es gab ein Großaufgebot von Ordnungsamt und Polizei. Da hätten wir uns mehr Abstimmung gewünscht.“ Dass zeitweise zwei Mannschaftswagen vor einem Landgasthof standen, hätte zu Irritationen geführt. Alles in allem trage die Aktion jedoch Früchte.

Für das Frühjahr wünschen sich die Gastronomen klarere Absprachen mit der Politik. „Verordnungen werden zwar auf Pressekonferenzen bekannt gegeben, aber was das im Detail bedeutet, steht nirgendwo geschrieben“, kritisiert Kaemena. So habe es während der Weihnachtsmeile Unklarheit über den Begriff „To go“ gegeben, deshalb hätten zwei Gastronomen im Blockland Anzeigen kassiert. „So etwas ist vermeidbar“, erklärt dazu Kornelia Staffeldt. Die Bremer Gastro-Gemeinschaft (BGG) habe den Blocklandern daraufhin zur Seite gestanden und hilfreiche Tipps gegeben, um Besucherströme corona-konform zu lenken.

„Wenn die Inzidenzen runter gehen und die Vorgaben gelockert werden, könnten wir uns auch schon im Februar vorstellen, wieder zu öffnen“, erklärt Harje Kaemena. „Natürlich alle zusammen“, unterstreicht Kornelia Staffeldt. Die abgestimmten Öffnungszeiten und ein gemeinsames Motto hätten sich im Blockland bewährt. Mit von der Partie wären dann wieder das Landhaus Kuhsiel, die Pusta-Stube, das Dielencafé Gartelmann, die Blocklander Eisdiele, Gartelmann's Gasthof sowie das Gasthaus Dammsiel kurz vor Wasserhorst.