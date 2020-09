Christiane Schneider wird am Sonntag in das Prädikantenamt eingeführt. (Christian Kosak)

Worpswede. Wer im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck regelmäßig die Gottesdienste besucht, könnte ihr schon mal begegnet sein. Denn seit Jahren leitet Christiane Schneider in der Region als ehrenamtliche Lektorin Gottesdienste und Andachten. Künftig wird sie dabei noch mehr Möglichkeiten haben, denn an diesem Sonntag, 6. September, wird Schneider um 10 Uhr in der Zionskirche in das Prädikantenamt eingeführt.

Als Prädikantin ist Schneider eine sogenannte Laienpredigerin, die mehr Möglichkeiten hat als eine Lektorin. So kann sie künftig auch das Abendmahl verabreichen oder Predigten selbst erarbeiten und somit mehr eigene Akzente setzen. Vorab musste sie eine gut zweijährige Ausbildung absolvieren, die zu Kompaktwochenenden ins Michaeliskloster nach Hildesheim, in Arbeitsgruppen und Probepredigten führte, berichtet der Worpsweder Pastor Jörn Contag. Einer praktischen Phase mit Mentorenbegleitung schloss sich noch ein Ausbildungsgang beim Regionalbischof an.

Die Einführung wird am Sonntag die Superintendentin des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck, Jutta Rühlemann, vornehmen. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass die Zahl der Besucher in diesem Gottesdienst auf 50 Personen begrenzt ist.