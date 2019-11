Die Sanierung des Schöpfwerks an der Einmündung des Waakhauser Kanals in die Hamme geht voran. (Fotos: Christian Kosak)

Worpswede/Osterholz-Scharmbeck. Sogar das nur ein paar Meter entfernt friedlich grasende Vieh verfolgte aufmerksam die lärmende und zuweilen hektische Betriebsamkeit, die sich in diesen Tagen in der ruhigen Landschaft des Waakhauser Polders entfaltet. Grund: Dem betagten Schöpfwerk dort wird eine umfassende Sanierung spendiert. In dieser Woche waren zwei schwere Fahrzeuge einer Spezialfirma aus Thüringen vorgefahren, eines davon mit Kran bestückt, und etliche Mitarbeiter damit beschäftigt, die zur Hamme führende alte Druckrohrleitung von 1956, dem Entstehungsjahr der Anlage, mit dem sogenannten Inliner-Verfahren praktisch in den Neuzustand zurückzuversetzen. „Das hält dann wieder 50 Jahre lang“, versprach Stefan Rust vom Planungsbüro Ingenieur-Dienst Nord. Er erklärte auch gleich die Herkunft des Schneehaufens an der Gebäudefront, über den sich Spaziergänger und Radfahrer wundern, die zwischen Tietjens und Melchers Hütte unterwegs sind. „Der Schlauchliner wird mit dem Druck von warmem Wasser umgestülpt und dann mit Epoxidharz ausgehärtet. Damit das nicht vor der Inversion geschieht, muss es in Eis eingepackt werden.“

Das Schöpfwerk wurde an der Einmündung des Waakhauser Kanals in die Hamme oberhalb von Tietjens Hütte errichtet. Es sorgt für die Regulierung des Wasserstandes, damit auf den tief liegenden Grünlandflächen Weidewirtschaft betrieben werden kann. Auftraggeber für die Rundumerneuerung der Hebevorrichtung mit allem Drum und Dran ist der Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor. 915 000 Euro Gesamtkosten waren zunächst dafür veranschlagt worden. „Inzwischen sind wir aber über der Millionengrenze“, berichtet Geschäftsführer Andreas Burfeind. Einer der Gründe dafür seien Verzögerungen im Ablaufplan. Für die beiden bestellten Pumpen beispielsweise sind längere Lieferfristen als erwartet einzukalkulieren. Sie können erst Anfang des nächsten Jahres geliefert und eingebaut werden. Immerhin hat der Verband an dieser Kostenstelle Glück im Unglück, kann er doch für die komplette Sanierung aus dem EU-Förderprogramm „Hochwasserschutz im Binnenland“ einen 63-prozentigen Zuschuss erwarten.

Trotzdem treiben gerade die Pumpen dem Geschäftsführer Sorgenfalten auf die Stirn. Die kleinste der frequenzgesteuerten Propellertauchpumpen, mit deren Hilfe dem Wasser Weideland abgerungen wird, hat schon vor etwa zwei Jahren ihren Dienst quittiert, und eine große Pumpe fiel erst vor etwa einer Woche vorübergehend aus, sodass der von der Hiobsbotschaft aufgeschreckte Burfeind schon den „Notfallplan B“ aktivieren und bei einer Bremer Firma die Anfrage nach einer mobilen Pumpe stellen musste. Doch plötzlich war die Störung wieder beseitigt. „Vermutlich ist sie dadurch entstanden, dass sich ein Kantholz verkeilt hatte.“ Mit den neuen Pumpen ist das Schöpfwerk in der Lage, 1,7 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus der Niederung zu saugen. Für die künftig zwei benötigten Exemplare setzt der Verband einen sechsstelligen Betrag an.

Arbeitsintensives Jahr für GLV

Auch das Dach des Pumpenhauses war hinfällig und musste neu eingedeckt werden. Das ist schon im vorigen Winter passiert. Der GLV-Geschäftsführer hat in diesem Gebäudeteil übrigens nicht weniger als 70 Schwalbennester ausgemacht. Der Ziegelbau selbst trotzt seinem hohen Alter. Dafür musste die Rechenreinigungsanlage ausgetauscht werden. Sie fischt Schilf und anderes grobes Grünzeug ab, damit die Anlage ungestört arbeiten kann. Das bereits installierte Nachfolgemodell sei in der Lage, berichtet Burfeind, das Material bereits auf die für den Abtransport gewünschte Stelle zu befördern.

Zurück zum Einbau des Inliners, für den auch der sonst nur alle Jahre wieder beanspruchte Kettenzug wertvolle Dienste leistete. Da die alte Druckrohrleitung, die vom Schöpfwerk kommend unter dem als „Hammepad“ bekannten Radweg hindurch in den Fluss führt, ziemlich viel Rost angesetzt hat und durchlässig zu werden drohte, wurden in sie sieben Meter Schlauch eingeführt. Burfeind: „Eine solche Vorgehensweise kommt regelmäßig im Abwasserbereich zur Anwendung, aber ist für unseren Verband komplettes Neuland.“ Diese Variante hat gegenüber der sogenannten offenen Bauweise vor allem den Vorteil der Zeitersparnis. „Hier sind nur ein bis zwei Wochen zu veranschlagen“, weiß Burfeind. Im anderen Fall wäre der landwirtschaftliche Weg, der am Schöpfwerk vorbeiführt, noch eine ganze Weile länger zu sperren gewesen.

GLV-Geschäftsführer Andreas Burfeind hofft, dass die alte große Pumpe noch durchhält bis die beiden neuen da sind. (Christian Kosak)

Die geschlossene Bauweise ist weniger invasiv, denn sie hat außerdem den Vorzug, dass nicht im Erdreich gebuddelt werden muss. Der aus Nadelfilz bestehende Schlauchliner wird in die alte Ablaufleitung eingefädelt, wobei die Inversion – Umstülpung wie bei einem auf links gedrehten Socken – mittels Wasserdruck erfolgt (an dieser Stelle gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen). Dann erfolgt die Aushärtung, indem der Schlauch mit Epoxidharz getränkt wird. „Auf der Seite der Pumpe muss der Schlauchliner wasserdicht an das neue Druckleitungssystem im Tiefbauteil und auf der Auslaufseite an die Rückschlagklappe angeschlossen werden“, erklärt der GLV-Geschäftsführer. Der Schlauchliner müsse als Sonderanfertigung konfektioniert werden, „weil die Ablaufleitungen jeweils eine Querschnittsaufweitung aufweisen.“ Fünf bis zehn Millimeter stark ist die Schlauchwand.

Der GLV hat sich für dieses Jahr besonders große Investitionen vorgenommen. Mehrere Baustellen verschlingen Zeit und Geld. Zu den Aufgaben bei der laufenden Gewässerunterhaltung gesellt sich auch noch die naturnahe Umgestaltung der Verbandsgewässer, um die sich der GLV ebenfalls kümmert. Er ist zuständig für insgesamt 390 Kilometer Bäche, Kanäle und Gräben mit Bauwerken zur Wasserregulierung. Zwei Drittel des 630 Quadratkilometer großen Verbandsgebietes liegen im Landkreis Osterholz.