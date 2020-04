Noch geht in den Schulen des Landes gar nichts, demnächst soll der Unterrichtsbetrieb in einigen Jahrgängen aber wieder aufgenommen werden. (Kay Nietfeld/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Das Land Niedersachsen hat eine Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus erlassen. Die Verordnung schließt an die bisherige Verordnung an und tritt am Montag, 20. April, in Kraft. Das Kontaktverbot bleibt bestehen, es gibt jedoch Lockerungen bei der Öffnung von Gewerbe, teilen die Landkreisverwaltungen aus Osterholz-Scharmbeck und Rotenburg mit.

So dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen. Unabhängig von der Größe dürfen Autohäuser, Fahrradhandel, Buchhandlungen, Handyläden und Telefonshops wieder aufmachen. Dabei gelten strenge Zutrittsbeschränkungen, es müssen Mindestabstände und Hygienevorschriften beachtet werden. Geschäfte über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche können einen Teil ihres Geschäftes abteilen. Es zähle die tatsächlich genutzte Verkaufsfläche. Wieder erlaubt sei zudem der Blumen- und Pflanzenverkauf auf Wochenmärkten.

Großveranstaltungen und Zusammenkünfte von 1000 oder mehr Menschen bleiben bis 31. August verboten. „Das bedeutet aber nicht, dass vor Ende August wieder Veranstaltungen unterhalb dieser Grenze erlaubt sind“, betont der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen in einer Veröffentlichung. Zurzeit sei aufgrund des Kontaktverbotes sogar ein Zusammenkommen mehrerer Menschen verboten. „Auch nach dem 6. Mai werden größere Veranstaltungen im Landkreis Osterholz nicht in greifbare Nähe rücken“, so Lütjen.

Das Besuchs- und Betretungsverbot für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bleibt nach der neuen Verordnung mit wenigen Ausnahmen bestehen.

Der Schulbetrieb startet ab dem 27. April mit den Abschlussklassen der Jahrgänge 9, 10 und 13. Die 4. Klassen der Grundschulen werden ab dem 4. Mai unterrichtet, die übrigen Klassen sollen in den Folgewochen wieder integriert werden. Kindertageseinrichtungen bleiben zunächst geschlossen. Es wird aber weiterhin Notbetreuungen geben, teilt der Landkreis Osterholz mit.

Zur Sache

Neue Fälle im Kreis Rotenburg

Die Anzahl der bestätigten Coronafälle im Landkreis Osterholz hat sich am Freitag gegenüber dem Vortag nicht verändert. Laut Verwaltung liegen 73 bestätigte Fälle vor. 53 Personen sind wieder gesund, 16 infizierte Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne und drei nachweislich infizierte Personen werden im Kreiskrankenhaus in Osterholz-Scharmbeck sowie eine Person in Bremen behandelt. Im Landkreis Rotenburg gibt es vier neue Corona-Fälle, bisher wurden damit insgesamt 96 Fälle gezählt, 65 davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist gestorben.