Modernisierung und Erweiterung des Hauptsitzes der BBS Osterholz-Scharmbeck werden einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Der neue Kreis-Kämmerer Florian Hinzelmann hat seinen ersten Haushaltsplan in den Finanzausschuss des Kreistags eingebracht. Der Etat-Entwurf 2020 schließt mit einem Minus von 1,46 Millionen Euro ab; er soll am 5. Dezember beschlossen werden. Hinzelmann rechnet mit sinkenden Einnahmen infolge einer nachlassenden Konjunktur sowie mit Ausgabensteigerungen auf den Feldern Bildung, Soziales und Personal. Ein zentraler Faktor sei, dass man den Kommunen bei den Kita-Kosten und beim Schullastenausgleich entgegenkomme; auch die vor einem Jahr abgesenkte Kreisumlage bleibe bei 50 Prozent. Das Entlastungsvolumen liege bei 3,1 Millionen Euro, so der Kämmerer.

CDU, SPD, Grüne, Bürgerfraktion und Linke erklärten dazu, sie wollten an dem eingeschlagenen Kurs festhalten. Die Prioritäten im Schulbereich seien richtig gesetzt, hieß es; der Landkreis solle den Kommunen ein verlässlicher Partner sein. Dazu hatte sich auch Landrat Bernd Lütjen in seiner einleitenden Stellungnahme bekannt. Zwar rutschen nun auch die Haushaltspläne der Jahre 2021 bis 2023 mit jeweils siebenstelligen Jahresbeträgen ins Minus, doch könne sich der Landkreis zunächst bei der Überschussrücklage bedienen, die aus den Jahren 2017 bis 2019 gefüllt werde.

„Erstmalig seit 2002 haben wir die Fehlbeträge der Vorjahre komplett ausgleichen können“, bestätigte Finanzdezernent Werner Schauer. Aus dem Haushaltsjahr 2017 seien nach Abbau dieser Defizite 5,42 Millionen Euro übrig geblieben. Weitere 12,85 Millionen Euro, die aber noch nicht verplant werden dürfen, kommen vorbehaltlich der Abschlussprüfung für 2018 hinzu; noch einmal gut 2,1 Millionen Euro dürfte das Jahr 2019 bringen. Die Folge: Ein Haushaltssicherungskonzept 2020 kann sich der Landkreis trotz der planerischen Defizite einstweilen sparen.

Mehr noch: Investitionen in die Förderung des Breitbandausbaus (3,8 Millionen Euro Landkreis-Anteil), die Kreis-Gymnasien (1,2 Millionen Euro) sowie die Sanierung und Erweiterung der Berufsbildenden Schulen (42 Millionen Euro) gelten mit dem neuen Haushaltsjahr nun als weitgehend durchfinanziert. Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen (3,46 Millionen Euro), die Entschärfung des Unfallschwerpunkts Niederende mit einer Ampel (0,46 Millionen Euro) sowie eine Sanierung des Findorffhauses auf der Osterholzer Museumsanlage (zwei Millionen Euro) gibt der Etat-Entwurf nun ebenfalls her.

Der Preis dafür ist eine spürbar steigende Netto-Neuverschuldung von gut 28 Millionen Euro im Planungszeitraum. Kämmerer Hinzelmann schätzt, dass die benötigten Investitionskredite der nächsten Jahre den Landkreis Osterholz im niedersächsischen Schulden-Ranking „von Platz 21 in die Top Ten“ katapultieren werden. Darum sei man auf die Überschussrücklage auch dringend angewiesen, nickte Lütjen. Zudem stünden die Haushaltsberatungen noch am Anfang. So werde der Sozialausschuss am 26. November eine Grundsatzentscheidung darüber fällen müssen, ob der Landkreis eine Kurzzeitpflegeeinrichtung schafft. „Wir tragen dafür gerade die nötigen Zahlen zusammen, um einen Beschluss zu ermöglichen.“ Höhere Ausgaben durch das Teilhabegesetz sowie für das Rettungswesen und die Worpsweder Kunsthalle zeichneten sich ebenfalls schon ab.

Besonders konjunkturabhängig

Jeder Tag ohne wegbrechende Einnahmen oder steigende Zinsen ist nach den Worten des Verwaltungschefs deshalb ein gewonnener Tag. Noch sei man in der Lage, den Schullastenausgleich ein Jahr früher als geplant schon 2020 auf 80 Prozent anzuheben. Über die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage seien die Kreisfinanzen jedoch besonders konjunkturabhängig. Unterdessen sei ja weiterhin das Verwaltungspersonal zu bezahlen, das der Landkreis zuletzt wegen immer neuer Pflichtaufgaben habe einstellen müssen.

„Verwaltungen müssen leistungsfähig sein, da gibt es keine Alternative“, kommentierte Björn Herrmann (SPD), der darin vom Linken-Politiker Bernd Rugen unterstützt wurde. Der Sozialdemokrat lobte den Etat-Entwurf und sprach von sinnvollen Investitionen mit den richtigen Schwerpunkten. Dazu zähle auch ein Projekt zur Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, das den Ausschuss für Kreisentwicklung kommende Woche beschäftigen wird. Bernd Rugen ergänzte, bisher habe die Verwaltung stets tief gestapelt und dann sei es letztlich doch besser gelaufen als erwartet. Darum sei ihm auch vor 2020 nicht bange.

Marie Jordan (CDU) strich vor allem die Entlastung der Kommunen hervor: „Das unterstützen wir auf jeden Fall.“ Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) drängte auf den Einstieg des Landkreises in die Kurzzeitpflege; ein solches Angebot müsse an eine stationäre Einrichtung angedockt werden, damit es wirtschaftlich betrieben werden könne. Auch freue er sich über die absehbare Rettung der Museumsanlage, was dem Förderverein zu verdanken sei, so Pallasch.

Einzig Harms Bruns (Grüne) goss Wasser in den Wein: Es sei unverständlich, dass nach mittlerweile acht Jahren Vorlauf noch immer nicht absehbar sei, wann die BBS-Sanierung nun endlich beginnen werde. Dass außerdem die Bildungsstätte Bredbeck die Modernisierung des Übernachtungshauses 3 auf Eis gelegt habe, obwohl es Fördermittel hätte geben können, sei ärgerlich und mindestens eine kritische Nachfrage wert, so Bruns.

Beide Projekte seien sehr komplex, erwiderten Finanzdezernent Werner Schauer und Immobilienmanager Thore Meyer übereinstimmend. In Bredbeck seien viele Behörden zu beteiligen gewesen – am Ende seien die Kosten aus dem Ruder gelaufen und die Zuschussfristen knapp geworden. An der Berufsschule habe zunächst die Schulleitung weitreichende Änderungswünsche gehabt und eine längere Zeit gebraucht, um die künftige Architektur aus einem neuen pädagogischen Konzept heraus zu entwickeln, so Meyer. Ein neuer Anlauf beginne gerade.