Matthias Ringen (links) und Heiko Gerken stehen in Breddorf vor einer Biogasanlage. (Christian Kosak)

Breddorf. Zwei Biogasanlagen können in Breddorf erweitert werden, die Blockheizkraftwerke, die von der einen Anlage beliefert werden, werden planungsrechtlich abgesichert. Der Gemeinderat änderte dafür nun Bebauungspläne und stellte neue auf.

Der Bebauungsplan Nummer 9a „Braake II“ gilt für die Biogasanlage an der Kreisstraße von Breddorf nach Hanstedt, wie Bürgermeister Günther Ringen erklärte. Diese Anlage wird ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen („Nawaro“) betrieben. Weil die Landwirte, die diese Rohstoffe anliefern, das Gärsubstrat nicht wieder zurücknehmen dürfen, soll jetzt ein 18 Meter hoher Silo gebaut werden, in dem das Substrat neun Monate lagert.

Heinz Witten (SPD) meinte, hier seien noch einige Punkte zu klären, besonders der der Geruchsbelästigung. Dazu stehe in der Sitzungsvorlage nur, sie werde nur „unerheblich“ steigen. „Damit kann ich nichts anfangen“, kritisierte Witten, der Antrag müsse genauer formuliert werden. Dann solle die Verwaltung einen Experten besorgen, der dem Rat erkläre, was genau passieren solle, beantragte Rolf Bader (SPD). „Mir ist das jetzt auch zu nebulös.“

Aber, so Günther Ringen, es sei doch klar, dass es hier nur um einen zusätzlichen Silo gehe. Die Anlage sei schon jetzt als Sondergebiet ausgewiesen, und das Plangebiet werde auch nicht erweitert. Es sei nur ein ganz normaler Behälter wie überall, meinte Georg Gerken (Wählergemeinschaft), und Viehmist und Hühnerkot, wie von Heinz Witte befürchtet, werde nicht verarbeitet. Martin Otten (WG) sagte, die Silos seien gasdicht, deshalb seien überhaupt keine Gerüche zu erwarten; zudem stünden auf der Anlage bereits mehrere Silos. Der Antrag wurde dann doch einstimmig genehmigt und der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans gefasst.

Nach dieser langen Diskussion konnte der Rat sich bei den Bebauungsplänen Nummer 10 und 10a „Schafbrücke“ kürzer fassen. Die betreffen die Biogasanlage von Uwe Ringen und Harm Drewes am Löhweg hinter dem Ortsausgang von Hanstedt in Richtung Glinstedt auf der linken Seite. Diese Anlage wird mit Mais und Rüben einerseits, mit Schweinegülle andererseits betrieben, hinzukommen sollen noch Gras und abgepresste Rindergülle. Der Silo solle von 13 auf 18 Meter erhöht werden, erläuterte Uwe Ringen, denn dann könne man Gas vorrätig halten für die Zeit, wenn es benötigt würde. In Wassertürmen könne Wärme gespeichert werden. Vorn auf dem Gelände entsteht gegenwärtig eine Lagerhalle für trockene Rindergülle mit 2200 Quadratmetern. Auch dafür, so die einstimmige Entscheidung des Gemeinderats, sollen die Bebauungspläne geändert werden.

Die Anlage am Löhweg betreibt auch zwei Blockheizkraftwerke, das eine an der Langen Straße in Hanstedt, das andere an der Ostersoder Straße in Breddorf. Dieses versorgt auch die Nachbarschaft, das Sportzentrum und den Kindergarten. Jetzt sollen zwei Bebauungspläne aufgestellt werden, um die Blockheizkraftwerke planungsrechtlich abzusichern. Das gilt auch, wie Uwe Ringen erklärte, für das Nährstofflager am Ortsausgang von Breddorf in Richtung Ostersode auf der linken Seite. Dort dürften zwar Gärreste gelagert werden, weil die Behälter als „privilegierte Anlagen“ eingestuft seien, aber sicherer sei es für den Fall, dass eine sogenannte Entprivilegierung drohe, auch hierfür einen Bebauungsplan aufzustellen. Durch diese Bebauungspläne würden die drei Grundstücke zu Sondergebieten erklärt. Das soll nun geschehen, so der einstimmige Beschluss des Rates.