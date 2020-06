Das Telescopium in Lilienthal ist ein Hingucker. Nun bekommt die Betreibergesellschaft für den Nachbau der historischen Sternwarte mit Harald Rossol einen neuen Chef, der für mehr Besucher sorgen will. (Telescopium-Gesellschaft)

Lilienthal. Das Telescopium in Lilienthal hat einen neuen Kopf. Der Unternehmer und Ortspolitiker Harald Rossol hat die Geschäftsführung der gemeinnützigen Betreibergesellschaft übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Klaus-Dieter Uhden an, der die Gesellschaft jahrelang führte. Rossol kündigte an, seine Kontakte nutzen zu wollen, um die Wahrnehmung der Sternwarte auch über die Ortsgrenzen hinaus zu verbessern.

Damit ist die Suche, die Klaus-Dieter Uhden vor einem guten halben Jahr eingeläutet hatte, abgeschlossen worden. Der Lilienthaler Ehrenbürger hatte damals angekündigt, sich aus der Geschäftsführung zurückziehen zu wollen, um diese Aufgabe jüngeren Leuten zu überlassen. Mit Rossol ist das gelungen. Der 57-Jährige ist in Lilienthal aufgewachsen und hat in der Wümme-Gemeinde eine Verwaltungsausbildung absolviert, bevor er ein Studium aufnahm. Seit Anfang der 1990er-Jahre führt er in Bremen ein IT-Unternehmen, seit 2006 sitzt er im Lilienthaler Gemeinderat. Er ist einer von zwei Vertretern der Querdenker-Fraktion.

Berührungspunkte mit dem Astronomie-Thema in Lilienthal gibt es also jede Menge, wie Rossol betont. Nicht zuletzt sein Austausch mit dem inzwischen gestorbenen früheren Vorsitzenden des örtlichen Heimatvereins und Astronomiekenners Dieter Gerdes hätte dazu beigetragen. Am Ende seien es nun mehrere Gespräche mit Klaus-Dieter Uhden und Bürgermeister Kristian Tangermann gewesen, die ihn überzeugt hätten, die Aufgabe zu übernehmen.

Zu tun gibt es jede Menge. 2015 wurde das Telescopium am Ortseingang in Lilienthal eröffnet. Es ist der Nachbau einer Sternwarte, die Johann Hieronymus Schroeter vor gut 200 Jahren im Lilienthaler Amtsgarten errichtete, wodurch der Ort Kennern zufolge europaweite Aufmerksamkeit auf sich zog. Der 600 000 Euro teure Nachbau der Anlage wurde im Wesentlichen durch Spenden ermöglicht, der Unterhalt sollte in der Folge durch Einnahmen aus dem Publikumsbetrieb gesichert werden.

Doch die Nachfrage könnte größer sein. Laut Klaus-Dieter Uhden habe man zuletzt zwischen 800 und 900 Besucher jährlich gezählt. Und die Schließung infolge der Corona-Pandemie werde sicher dazu betragen, dass die Zahlen am Ende dieses Jahres deutlich darunter liegen. Erst seit Kurzem kann man wieder Führungen buchen und sich die Anlage erklären lassen.

Es ist also noch Luft nach oben, das sieht auch Harald Rossol so, der aber vom Potenzial der Einrichtung überzeugt ist. Nach seiner Darstellung gehört das Telescopium „zu den wenigen Dingen, mit denen Lilienthal eine Außenwirkung erzielen kann“, und das sowohl national wie international. Immerhin gebe es europaweit nur drei historische Teleskope, eines davon stehe in Lilienthal, gleich gegenüber dem Borgfelder Landhaus.

Rossol sieht seine Aufgabe darin, seine Kontakte zu nutzen, um neue Ideen zu entwickeln, die helfen, den Ruf der Anlage zu verbessern und so den Kreis der Interessenten zu erweitern. „Wir brauchen Besucherzahlen“, sagt er, „wir müssen zeigen, welche Bedeutung diese Anlage hat“, es handele sich immerhin um „200 Jahre echte Geschichte“.

In die inhaltliche Arbeit hingegen wolle er sich gar nicht so sehr einmischen. Die fachlich gestalteten Führungen werden bislang von Klaus-Dieter Uhden und Experten aus der Astronomischen Vereinigung Lilienthal (AVL) angeboten. Dabei solle es auch bleiben. Auch Uhden kündigt an, sich weiterhin in dieser Form einbringen zu wollen. In der neuen Konstellation müsse man sich nun aber mal über die Aufteilung der Arbeit unterhalten, sagte er. Wichtig sei es jetzt, neue Kräfte zu gewinnen, die helfen, das Telescopium voranzubringen.

Auch Harald Rossol hat diesbezüglich schon ein paar Ideen, die mit der Nähe zum Raumfahrtstandort Bremen zusammenhängen. Das Potenzial sei gut, sagt er, demnächst will er erste Ergebnisse vorlegen.

Zur Sache

Sanierung ist abgeschlossen

Mitte Juni konnte die lange geplante Sanierung des Telescopiums abgeschlossen werden, das berichtet Klaus-Dieter Uhden. Wie berichtet, hatten sich zwei Holzträger auf der Rückseite der Anlage im Laufe der Jahre verbogen, was offenbar zu Nachfragen von Besuchern geführt hatte. Nach Auskunft der Betreiber war die Sicherheit stets gewährleistet, dennoch entschied man sich für eine Sanierung. Handwerker verstärkten nun die beiden Längsträger, die zur Entlastung des Fahrwerks durch Hebelwirkung die Gegenkraft aus dem Gewicht am sogenannten Kragarmende auf das Fahrwerk übertragen. Die gut 17000 Euro teure Arbeit wurde durch Fördermittel des Landes in Höhe von rund 13000 Euro ermöglicht.