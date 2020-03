Sitzprobe: Die Music-Hall-Verantwortlichen Ulrich Kern (von links), Kristina Baro, Doris Fischer mit Thomas Eder, Vorstand der Volksbank Worpswede. (C. Jaspersen)

Worpswede. Jahrelang konnten es sich die Besucherinnen und Besucher der Music Hall in Worpswede auf hölzernen Bistrostühlen bequem machen. Wobei – wirklich bequem waren sie eigentlich nicht und nach Jahren der Nutzung wirkten sie auch reichlich abgerockt. Aber sie passten zur Music Hall und konnten Geschichten erzählen von Hunderten Konzerten und Tausenden Konzertbesuchern. Dennoch war nun die Zeit für was Neues gekommen, die meisten der mit einem Kuhfellmuster bezogenen Bistrostühle werden ausrangiert. Das neue Modell ist schon da und kommt in einem schlichten Schwarz daher. Und es ist, das muss man so sagen, deutlich bequemer als der Vorgänger.

205 neue Stühle hat die Music Hall angeschafft. Damit können die Verantwortlichen des Betreibervereins den Raum zwar noch nicht füllen, bei bestuhlten Veranstaltungen finden immerhin 320 Menschen in dem Gebäude an der Findorffstraße Platz. Die Besucher erfahren mit dem neuen Mobiliar aber erheblich mehr Komfort und zugleich ein Mehr an Sicherheit. Einige Musikfans konnten sich davon schon einen Eindruck verschaffen: Bei den Auftritten von Cara und auch Jools Holland kamen die neuen Sitzgelegenheiten bereits zum Einsatz.

Das Plus an Sicherheit war den Music-Hall-Leuten um die Vereinsvorsitzende Doris Fischer besonders wichtig. Denn bei den neuen Stühlen handelt es sich um sogenannte Verbinderstühle, die in einer Reihe zusammengesteckt werden können. Dadurch herrscht in den Sitzreihen mehr Ordnung, was hilfreich ist, wenn während der Vorstellungen jemand nach draußen gehen möchte. Vor allem aber sollen die verbundenen Stühle stehen bleiben, wenn der Saal geräumt werden muss. Die alten Stühle hätten leicht umkippen und zur Stolperfalle werden können. Die neuen hingegen zeichnen sich durch mehr Standsicherheit aus, auch wenn mal gedrängelt und geschoben wird, weil es schnell gehen muss.

„Wir sind froh, dass das nun geklappt hat“, sagt Doris Fischer und erinnert daran, dass die Stuhlfrage innerhalb des Vereins schon seit Jahren ein Thema ist. Möglich sei die Anschaffung nur mit Unterstützung der Volksbank Worpswede und der Volksbank Osterholz Bremervörde geworden. Sie beide und die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken unterstützten das Vorhaben mit einem Betrag von 15 000 Euro – gut die Hälfte der knapp 30 000 Euro umfassenden Investition. Seine Bank ist nach Angaben von Thomas Eder, Vorstand der Volksbank Worpswede, mit zehn Prozent dabei.

Die neuen Modelle haben neben der Sicherheit noch weitere Vorzüge. Sie sind stapelbar und nehmen daher in der Abstellkammer weniger Raum ein. Sie sind leichter auszurichten, was ein ordentlicheres Bild vermittelt, wenn noch niemand darauf sitzt. Sie sind Made in Germany, was dann wichtig ist, wenn es mal Ersatzteile braucht. Und sie sind leichter aufzubauen, was vor allem den Haustechnikern im Team viel Arbeit abnimmt. „Außerdem ist es ein gutes Gefühl, auf diese Weise noch mehr Komfort anbieten zu können“, sagt Kristina Baro, eines der zehn Music-Hall-Vorstandsmitglieder.

Bis sich die Verantwortlichen für ein Modell entschieden hatten, war allerdings, so erzählen sie, ein kleines Casting nötig. Ein Büroausstatter aus Ritterhude kam mit einigen Exemplaren nach Worpswede angereist, um sein Angebot vorzustellen. Dann durfte ausgesucht werden: „Mit dem Auge und mit dem Hintern“, wie Kristina Baro betont. Zwar habe man überlegt, die Stühle in den Farben der Music Hall einzukaufen, was neben Schwarz für sehr viel Rot gesprochen hätten. Dann aber, so die Befürchtung, wären sie wohl zu bunt ausgefallen. Und für die Farbe in der Music Hall, so Doris Fischer, sollen doch vor allem die Menschen sorgen.