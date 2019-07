Rein ins Wasser – wenn denn das Bad geöffnet ist. (Tobias Hase/dpa)

Hepstedt. Beim Ummelbad in Hepstedt gibt es neue Öffnungszeiten. War das Bad seit 6. Juni an sechs Wochentagen geschlossen und bislang nur mittwochs von 14.30 bis 20 Uhr geöffnet, wird es in dieser und und in der kommenden Woche jeweils von Donnerstag bis Sonntag in Betrieb sein. Die Zeiten: Donnerstag, 11. und 18. Juli, sowie Freitag, 12. und 19. Juli, jeweils von 14.30 bis 20.00 Uhr; Sonnabend, 13. und 20. Juli, von 11 bis 19 Uhr; Sonntag, 14. und 21. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Mittwochs (10. und 17. Juli) wird das Ummelbad in den beiden Wochen geschlossen sein, teilt die Samtgemeinde mit.

Weil das Ummelbad an den beiden Donnerstagen geöffnet hat, wird am 11. und am 18. Juli das Heidebad in Wilstedt geschlossen bleiben. Grund: Der „Ersatzbademeister“ aus dem Lilienthaler Schwimmbad, der sonst donnerstags in Wilstedt einspringt, arbeitet an den beiden Donnerstagen in Hepstedt.

Das Personalproblem beim Hepstedter Freibad besteht, seit die neu eingestellte Badeaufsicht überraschend zum 30. Juni gekündigt hat und danach nicht mehr zum Dienst erschienen ist. Der junge Mann war als Vertretung für die langjährige Leiterin Tanja Beckefeldt eingestellt worden, die derzeit in Elternzeit ist. Seitdem sucht die Samtgemeinde händeringend eine neue Fachkraft, was nicht einfach ist, da derzeit viele Kommunen ähnliche Personalsorgen haben. Immerhin seien „einige Bewerbungen eingegangen“, heißt es aus dem Tarmstedter Rathaus. Ob sich kurzfristig jemand finde, lasse sich nicht sagen. Auch sei unklar, wie es im Ummelbad nach dem 21. Juli weitergeht.

Kein Personalproblem gab es bislang im Timkebad in Kirchtimke, das vor einem Jahr noch von der Schließung bedroht war. „Wir haben zwei bei der Samtgemeinde angestellte Rettungsschwimmer für die Beckenaufsicht, die sich abwechseln“, sagt Oliver Moje vom Förderverein. Zudem habe der Förderverein „eine dritte Kraft in der Hinterhand, falls mal einer ausfallen sollte“. Für diese Saison könne der Verein den Betrieb des Timkebads gewährleisten, auch dank der drei Hausmeister, die sich um die Technik kümmern.