Moderne Wasserstoff-Brennstoffzellenzüge wie dieser könnten auch zwischen Osterholz-Scharmbeck und Stade verkehren. Noch aber gibt es dort keinen regelmäßigen Personenverkehr. (Christian Platz)

Landkreis Rotenburg. SPD und Grüne im Kreistag machen sich für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Stade-Bremervörde-Osterholz-Scharmbeck stark. Der reguläre Personenverkehr auf der Strecke wurde 1978 eingestellt. Wenn es nach ihnen geht, wird in der kommenden Woche in der Kreistagssitzung am Mittwoch, 29. April, eine Resolution dazu beschlossen. Adressat wäre die Landesregierung. Sie soll die Hemmnisse, die eine Wiederbelebung der Bahnstrecke verhindern, kurzfristig ermitteln, benennen und aus der Welt schaffen. Erforderliche Investitionen solle der Bund finanzieren.

Von den Grünen heißt es dazu: Die Reaktivierung der Bahnstrecke ermögliche eine umweltfreundliche Verkehrsanbindung alter und neuer Siedlungsschwerpunkte im Landkreis Stade und weiter bis in den Landkreis Rotenburg. Darüber hinaus sei sie Erschließungsachse für eine mögliche weitere Wohngebietsentwicklung und geeignet, eine Steigerung des motorisierten Individualverkehrs zu begrenzen oder diesen sogar zu reduzieren. Sie stelle dann auch eine leistungsfähige, schnelle Verbindung der beiden Mittelzentren Stade und Bremervörde her.

Die Bahnstrecke Bremervörde-Stade sei insgesamt in einem guten Zustand. Dies gelte uneingeschränkt für den Gleiskörper und die Bahnübergänge, die bereits überwiegend signal- und schrankengesichert seien. Lediglich die ehemals vorhandenen und ein neuer Haltepunkt erforderten vergleichsweise geringe Investitionen. Dazu solle das Land einen Teil der Regionalisierungsmittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) einsetzen. Mit diesem Projekt werde der ländlichen Raum gestärkt, so der Fraktionsvorsitzende Reinhard Bussenius.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Wölbern erinnert daran, dass die Forderung nach einer Wiederbelebung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) auf der Strecke Stade-Bremervörde-Osterholz-Scharmbeck „seit langem Bestandteil der verschiedenen Nahverkehrspläne des Kreises Rotenburg“ sei, auch im aktuellen, der bis 2022 gültig ist. Die Reaktivierung der Bahnstrecke für den Schienenpersonennahverkehr stelle eine entscheidende neue Chance zur Daseinsfürsorge im ländlichen Raum dar und leiste einen wichtigen Beitrag dazu, einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr in der Fläche auch langfristig zu gewährleisten. Dies sei wichtig gerade wegen der schwierigen Herausforderungen für den ländlichen Raum in Sachen Klimaschutz. Er schlägt vor, moderne Wasserstoffzüge auf den Schienen fahren zu lassen.

Zuletzt 2003 hätten die drei Kreistage der beteiligten Landkreise Osterholz, Stade und Rotenburg einvernehmlich eine Resolutionen an das Land Niedersachsen beschlossen mit der Forderung nach einer Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs auf dieser Strecke. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaschutz-Diskussion müssen wir diesem Ansinnen nunmehr erneut Druck verleihen“, so Wölbern. Gemeinsam mit den beiden Nachbarkreisen sowie anderen an der Strecke liegenden kommunalen Gebietskörperschaften erscheine ein erneuter Anlauf zur Reaktivierung dieser Strecke erfolgversprechend.

Wölbern gibt zu bedenken, dass die bislang angewandte standardisierte Bewertung – ein bundesweites Verfahren zur gesamtwirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung von Projekten des öffentlichen Personennahverkehrs – eher Verkehrsanlagen in Ballungsräumen begünstige. Deshalb habe die Strecke Stade-Bremervörde, die bevölkerungsschwache Räume erschließen und aufwerten solle,

in diesem Verfahren aktuell wenig Chancen. Das Gesamtinteresse des Landes sei darauf angelegt, überforderte Verdichtungsräume zu entlasten. „Eine zügige Reaktivierung dieser Bahnstrecke würde aber genau diesem Interesse dienen. Darauf müssen wir den Fokus lenken“, sagt Wölbern. Das Eisenbahnunternehmen EVB habe bereits 2014 ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Reaktivierung der Strecke erstellt.