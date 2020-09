Im Kreishaus soll Cord-Heinrich Kröger Finanzdezernent werden. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Cord-Heinrich Kröger aus Walsrode soll im Kreishaus Nachfolger von Finanzdezernent Werner Schauer werden, der am 1. November in den vorzeitigen Ruhestand geht. Das geht aus den Unterlagen für die nächste Kreistagssitzung am 24. September hervor, bei der Kröger für die Zeit vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2029 gewählt werden soll. Der 52-Jährige leitet zurzeit bei der Klosterkammer Hannover die Stabsstelle "Justitiariat/Organisations- & Personalentwicklung" und war zuvor im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur tätig.

Kröger hatte sich bei der Vorstellung im Personal- und Kreisausschuss gegen eine weitere Bewerberin durchgesetzt. Ehrenamtlich betätigt sich der Familienvater im Bläserchor der Walsroder Kirchengemeinde sowie als Geschäftsführer der FDP im Heidekreis. Er ist zudem Rechtsanwalt sowie Land- und Forstwirt. Um eine längere Vakanz zu vermeiden und weil der Kreishaushalt 2021 genehmigt werden muss, soll der neue Mann zum 1. November oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst als Angestellter ins Kreishaus wechseln. Als Kreisrat wird der neue Dezernatsleiter ab Juni dann in Besoldungsgruppe B 3 aufrücken (monatliches Grundgehalt gut 8400 Euro). Noch-Amtsinhaber Schauer ist seit 2005 Dezernatsleiter. Ihm unterstehen das Hauptamt, das Rechnungsprüfungsamt, das Kämmereiamt, das Amt für Immobilienmanagement und das Rechtsamt sowie die Bildungsstätte Bredbeck und die Kreisabfallwirtschaft. Ehrenamtlich sitzt er für die SPD im Stadtrat Osterholz-Scharmbeck.