Der Jan-Reiners-Weg soll verlegt werden, damit dort ein Supermarkt entstehen kann. (Sebastian Kahnert/dpa)

Lilienthal. Vier Jahre nach dem Startschuss haben die Planungen des Edeka-Centers an der Falkenberger Landstraße die Zielgerade erreicht. Die Mehrheit im Ausschuss für Baudienste machte am Montagabend den Weg frei für den Neubau mit einer Verkaufsfläche von rund 3000 Quadratmetern. Die Empfehlung geht nun an den Gemeinderat, der am 2. Juli den endgültigen Beschluss zum Flächennutzungs- und Bebauungsplan treffen wird. Bis zuletzt gab es Kritik an der vorgesehenen Verlegung des Jan-Reiners-Weges, der künftig auf dem Abschnitt nicht mehr gerade verlaufen soll, sondern um das neue Gebäude herumgeführt wird. Die Ratsherren Hanno Dehlwes (Grüne) und Reinhard Seekamp (Die Linke) lehnten die Planungen im Ausschuss ab, die Vertreter von CDU/FDP, SPD und Querdenkern waren dafür.

Für den neuen Edeka-Markt soll bekanntlich der hintere Bereich des bisherigen Parkplatzes sowie die Schafswiese dahinter genutzt werden. Mitten durch führt derzeit der Jan-Reiners-Weg. Künftig sollen die Radfahrer und Fußgänger einen Bogen um das neue Gebäude herum schlagen. Nachdem es Kritik wegen der geplanten fast rechtwinkligen Wegeführung und der befürchteten eingeschränkten Sicht gegeben hatte, war der Vorentwurf noch einmal überarbeitet worden. Die Kurven wurden entschärft, der Abstand zum Gebäude wurde vergrößert und der Weg verbreitert.

Bei der erneuten Auslegung des Entwurfs zeigte sich, dass vor allem der Landkreis Osterholz und der Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen nach wie vor mit der angedachten Lösung nicht glücklich sind. Beide verweisen auf das jüngst vom Kommunalverbund herausgegebene regionale Mobilitätskonzept Radverkehr, in dem der Jan-Reiners-Weg als Hauptverbindung mit möglichem Potenzial für einen Radschnellweg ausgewiesen wird. Die Gemeinde sieht da keinen Widerspruch und verweist darauf, dass die Planungen aufgrund der Einsprüche bereits geändert worden seien und der Weg weiter als Verbindung genutzt werden könne. Reinhard Seekamp hatte dafür plädiert, die Entscheidung zum Edeka-Markt zu vertagen, um sich mit dem Mobilitätskonzept eingehender zu befassen. Doch die Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder lehnte das ab.

Zu den Befürwortern der Planungen gehört Ingo Wendelken von den Querdenkern. „Das wichtigste Argument für mich ist die Nahversorgung. So wie es sich jetzt darstellt, ist das Angebot nicht mehr ,up to date'. Da muss neuer Schwung nach Lilienthal kommen“, sagte der Ratsherr. Zur geplanten Änderung beim Jan-Reiners-Weg gebe es keine Alternative, anders lasse sich der Bau auf dem Grundstück nicht realisieren. Rolf Nordmann (SPD) zeigte sich geradezu erleichtert, dass Edeka nicht, wie vor drei Jahren vorgesehen, seinen Markt an die Entlastungsstraße verlegt hat, sondern weiter Einkaufsmöglichkeiten in der Ortsmitte bestehen bleiben sollen. Die Vergrößerung sei dringend erforderlich, insbesondere was die Zahl der Parkplätze und die Größe der einzelnen Stellplätze betreffe. Den Verweis auf den möglichen Radschnellweg bezeichnete er als „unsinnig“. Marcel Habeck (CDU) sprach sich dafür aus, die Planungen ohne Wenn und Aber durchzuwinken.

Hanno Dehlwes blieb bei seiner Kritik an der künftigen Linienführung für den Jan-Reiners-Weg. „Leider stößt die Kritik daran auf taube Ohren“, monierte er. Reinhard Seekamp gefiel auch der Umgang mit Einwendungen zu den Folgen für die Natur nicht. Neun Fledermausarten sind in dem angedachten Baugebiet nachgewiesen worden, als Ausgleich soll zwei Kilometer entfernt eine Streuobstwiese angelegt sowie eine neue Hecke gepflanzt werden, weitere Kompensationsmaßnahmen sollen in Grasberg vollzogen werden. Eine Dachbegrünung, wie sie vom Naturschutzbund als Ausgleich angeregt worden war, soll es nicht geben. Die angedachten Maßnahmen sind nach Auffassung der Planer ausreichend.