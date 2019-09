Uli Borowka kommt nach Grasberg. Der Ex-Fußballprofi kommentiert das Finalspiel beim "1. Autohaus Geffken Fußballcup". (Ole Spata/dpa)

Grasberg. Fußball auf Landesliga-Niveau und einen ehemaligen National- und Werderspieler als Spezialgast verspricht am Sonnabend, 7. September, der „1. Autohaus Geffken Fußballcup“ auf der Sportanlage des TSV Dannenberg. Der Verein hat sich für das Turnier vier U18-Mannschaften eingeladen. Ab 13 Uhr spielen auf der Sportanlage in der Neu-Dannenberger Straße 47 junge Spieler des TSV Meckelfeld, des VSK Osterholz, der JSG Baden/Etelsen und des TSV Dannenberg jeweils zweimal 25 Minuten um den Sieg.

Die Heimmannschaft tritt mit einer gemeinsamen Auswahl von Dannenberger und Lilienthaler Fußballern an, so der Vorsitzende des Fördervereins des TSV Dannenberg, Marko Mock. Er hoffe auf zahlreiche Zuschauer, mindestens 300, schließlich ist es auch kein Geringerer als die Fußballlegende Uli Borowka, der das Finalspiel kommentieren wird. Anpfiff ist um 16.20 Uhr. Der Ex-Werderspieler soll außerdem die gegen 17.30 Uhr geplante Siegerehrung vornehmen. Borowka-Fans dürfen sich zudem auf Autogramme freuen, so Marko Mock.

Für Essen und Trinken am Spielfeldrand sorgt der veranstaltende TSV Dannenberg. Der Erlös daraus fließe direkt in das Großprojekt des Sportvereins „Vision 2020“. Unter diese Titel packen die Dannenberger Vereinsmitglieder schon im zweiten Jahr kräftig an beim Ausbau ihrer Sportanlagen. Neues Flutlicht, neue Plätze sind erste sicht- und nutzbare Ergebnisse. Als drittes Teilprojekt soll ein neues Umkleidehaus in der Neu-Dannenberger Straße entstehen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das Jahr 2021 geplant.