Der Moorexpress auf Sondereinfahrt in verschneiter Landschaft (Archivbild) – die Bremer FDP sähe die Route gern in einem Wasserstoff-Pilotprojekt. (Maren Arndt)

Bremen/Osterholz/Rotenburg. Die Kommunen, in denen der Moorexpress touristisch unterwegs ist, melden seit Langem ein gesteigertes Interesse an einer Ertüchtigung der legendären Bahnlinie für den Regelbetrieb an. So werden eifrig Argumente gesammelt, um Druck auf die Landesregierung in Hannover auszuüben, damit sie auf ein entsprechendes ÖPNV-Angebot hinarbeitet. Einen neuen Energieschub für ihren alten Plan erhält die niedersächsische Moorexpress-Lobby nun aus dem Nachbarland Bremen: Die FDP in der Bremischen Bürgerschaft hat sich in einer Anfrage an den Senat erkundigt, welchen Stellenwert („Zum Beispiel als Mobilitätsachse“) die Landesregierung der seit 1978 nicht mehr nach einem Taktfahrplan frequentierten Strecke beimisst.

Die Freidemokraten wollen außerdem wissen, ob sich die genannte Route unter sozialen, verkehrlichen und wirtschaftlichen Aspekten als Wasserstoff-Pilotstrecke eignen würde. Hintergrund: Die Deutsche Bahn AG möchte in den kommenden Jahrzehnten Hunderte Züge ausmustern, die bislang mit Dieselmotoren betrieben werden. Das bundeseigene Verkehrsunternehmen will in 30 Jahren in der Lage sein, Personen und Güter klimaneutral zu befördern. Dabei helfen könnten Motoren, die mit Wasserstoff als Energieträger laufen. Im Südwesten Deutschlands will der Konzern die Technologie erproben. Für 2024 ist der Beginn des einjährigen Testbetriebs geplant, bei dem ein Wasserstoffzug zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim verkehren soll. Das „grüne“ Schienenfahrzeug der DB soll von der Siemens AG gefertigt werden, die auch den ICE 4 liefert und über eine Reichweite von 600 Kilometern verfügen und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern erzielen. Der dafür in Anspruch genommene Wasserstoff soll nach Konzernangaben aus Ökostrom produziert werden.

Resolutionen der Landkreise

Der FDP-Vorstoß aus Bremen wird vom Sprecher des Nahverkehrsbündnisses Niedersachsen, Wolfgang Konukiewitz, begrüßt. Niedersachsen als Flächenland mit seiner Energiegewinnung aus Windkraftanlagen sei für den Wasserstoffantrieb in besonderem Maße geeignet. Versuche mit Wasserstoff-Antrieb bei Zügen gibt es im Regionalverkehr schon seit Längerem. So startete das niedersächsische Regionalverkehrsunternehmen EVB, das im Elbe-Weser-Dreieck ein 235 Kilometer langes Schienennetz unterhält und auch den Moorexpress betreibt, vor zwei Jahren auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude einen Probelauf mit zwei Brennstoffzellen-Zügen des französischen Bahntechnik-Herstellers Alstom. Das Experiment verlief erfolgreich und ist mittlerweile sogar preisgekrönt. Nun plant Niedersachsens Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) die Anschaffung von solchen Zügen auch für den regulären Verkehr. Von Anfang 2022 an sollen insgesamt 14 Alstom-Regionalzüge zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude im Einsatz sein. Nach Angaben der Projektpartner entsteht dazu im niedersächsischen Bremervörde derzeit die weltweit erste Wasserstofftankstelle für Passagierzüge.

Die Verlagerung von Personen- und Güterverkehr auf die Schiene gilt indes unabhängig von der dafür eingesetzten Technologie als eine Vorgehensweise, die zumindest in die Richtung der anvisierten Klimaziele führt. So haben die Landkreise Rotenburg und Osterholz Resolutionen zur Reaktivierung des Moorexpress verabschiedet. Sie fordern das Land Niedersachsen auf, die Strecke Stade-Bremervörde-Worpswede-Osterholz-Scharmbeck für den Schienenpersonennahverkehr zu ertüchtigen.

Der Moorexpress ist 22 Jahre nach seiner Stilllegung für die Expo 2000 als touristisches Angebot wiederbelebt worden. Er verkehrt von Mai bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen. Außerdem wird er für Sonderfahrten beansprucht. Zugleich mehren sich aber auch die Stimmen, die sich für eine Wiederaufnahme des Regelbetriebs stark machen. Bei einer landesweiten Prüfung stillgelegter Bahnstrecken war die Linie 2014 wegen eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses durchgefallen. Bei dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung wurden freilich Kriterien angelegt, die Ballungsräume bevorzugen – zum Nachteil vor allem des touristischen Werts, mit dem weniger dicht besiedelte Landschaften punkten können.

Die Kreistagsfraktionen von CDU und SPD haben im Sommer 2020 einen neuen Vorstoß unternommen. Sie befürworten die Reaktivierung von Bahnstrecken sowie generell den Ausbau von Bus und Bahn, um den ländlichen Raum besser anzubinden und um die Klimaziele zu erreichen.

Ins gleiche Horn stoßen die Osterholz-Scharmbecker Stadtratsfraktionen der Grünen, der Linken und der CDU. Die Christdemokraten wollen das Moorexpress-Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus beraten lassen.