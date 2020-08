Claudia Kahrs, Azubi Henrik Nass und Annemarie Lampe (v. l.) von der Aso vor der realen Tauschbörse im Entsorgungszentrum Pennigbüttel. (Christa Neckermann)

Landkreis Osterholz. „Jetzt sind wir auch auf Tablets und Handys zu finden“, freuen sich Annemarie Lampe und Claudia Kahrs vom Abfall-Service Osterholz (Aso). Schon seit 1997 führt die Aso digitale Akten, jetzt haben sich die Verantwortlichen noch einmal den Internetauftritt vorgenommen und präsentieren den Abfallservice zusätzlich auch auf Facebook und Instagram. „Über diese beiden Plattformen können wir unsere Kunden im Bedarfsfall sehr schnell erreichen“, erläutert Annemarie Lampe, „etwa, wenn aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke die Tour nicht zu Ende gebracht werden kann."

Dabei haben die IT-Verantwortlichen des Abfall-Service darauf geachtet, dass die Zugriffsmöglichkeiten möglichst einfach gestaltet wurden. „Ziel war, unsere Kunden nach drei Klicks auf ihre Zielseiten geführt zu haben“, erläutert Claudia Kahrs. Wer nicht über Facebook mit dem Abfallservice „befreundet“ ist, erhält auf der neu gestalteten Homepage zum Beispiel über ein Banner solche Mitteilungen und kann herausgestellte Mülltonnen bis zum angezeigten Abholtermin wieder von der Straße holen. Auch die Aso-App auf dem Handy hilft den Bürgern, sich an die Abfalltermine zu erinnern, vor allen Dingen an die seltener anfallenden Termine wie etwa Papiermüll oder die Abholung der Weihnachtsbäume. „Die App ersetzt dabei nicht unseren Abfallplaner, sondern ist als zusätzliche Unterstützung zu sehen“, erläutert Claudia Kahrs. Der Abfall-Service Osterholz ist außerdem vor allen Dingen auch an Müllvermeidung interessiert. Seit einiger Zeit steht deshalb auf dem Gelände des Entsorgungszentrums in Pennigbüttel ein Pavillon, die „Tauschbörse“, in dem Bürger noch gut erhaltene Gegenstände, etwa Geschirr, Kinderspielzeug oder Kleinmöbel, die nicht mehr gebraucht werden, einstellen können.

„Andere Bürger können sich dann hier umsehen und unentgeltlich mitnehmen, was ihnen gefällt“, sagt Annemarie Lampe zu dieser Idee. Nicht alles, was ein Mensch nicht mehr brauche, müsse auch vernichtet werden, wenn ein anderer Bürger damit noch etwas anfangen könne, ist sich Annemarie Lampe sicher.

Auch diesen Tauschmarkt hat der Abfall-Service inzwischen digitalisiert und auf die Homepage gestellt. Gut sichtbar im Mittelpunkt der Hauptseite weist ein Ikon auf den Tausch- und Verschenkmarkt hin. Dort gibt es dann die Option „Anzeige aufgeben“ oder „Anzeige suchen“, je nachdem, was der Kunde sucht oder abgeben will. „Alle an dieser Stelle eingestellten Gegenstände werden kostenlos abgegeben oder getauscht. Wird ein Gegenstand in die Liste eingestellt, prüfen unsere Mitarbeiter, ob der Gegenstand unseren Richtlinien entspricht. Es dürfen zum Beispiel keine Waren zum Verkauf angeboten werden, auch keine Artikel, die gegen deutsches Recht oder die deutsche Verfassung verstoßen, ebenso wenig wie jugendgefährdende, gewaltverherrlichende, diskriminierende oder pornografische Artikel", betont Annemarie Lampe.

Aber dafür ist dann von Deko-Gläsern über Bücher, Puzzle und sogar Gitarren und Sicherheitsschuhe alles auf dem Tauschmarkt unter www.aso-ohz.de zu finden.