Osterholz-Scharmbeck. „Angespannt, viel Ungewissheit, Unsicherheit“, umreißt Jobst Weimann die Lage im Telegrammstil, wenn er gebeten wird, seinen Eindruck von den aktuellen Befindlichkeiten in der Wirtschaft des Landkreises Osterholz wiederzugeben. Der 46-Jährige muss es wissen. Er ist Leiter des Finanzamtes Osterholz-Scharmbeck und bezieht seine Informationen aus erster Hand – höchst belastbare, wenn Zahlen sprechen, aber auch Stimmungsbilder aus Gesprächen mit Unternehmern, mit sogenannten „unberatenen Steuerpflichtigen“ und mit Steuerberatern. Er sagt: „Man dachte, dass die Wirtschaft sich erholen kann. Jetzt steht den Betrieben in einigen Branchen das Wasser bis zum Hals!“

Der gebürtige Lübecker wohnt seit gut fünf Jahren in Bremen. Er war in dieser Zeit Einkommenssteuer-Referent bei der Oberfinanzdirektion Niedersachsen beziehungsweise dem Landesamt für Steuern, das in Oldenburg angesiedelt ist. Mitte August dieses Jahres trat er in Osterholz die Nachfolge von Katharina von Ohr an, die im Frühjahr dieses Jahres nach fünfjährigem Engagement als Chefin der Behörde in der Kreisstadt mit der Leitung des Finanzamtes in Delmenhorst betraut wurde.

Arbeit nach dem Arche-Noah-Prinzip

Weimann, der in Kiel studiert und es als Verwaltungsjurist zum Regierungsdirektor gebracht hat, hätte sich der neuen beruflichen Herausforderung gern unter weniger komplizierten Umständen gewidmet. Er geht aber mit der Situation zumindest dem äußeren Eindruck nach sehr unaufgeregt um. „Es musste halt viel umorganisiert werden, um arbeitsfähig zu bleiben und für den Notfall gerüstet zu sein.“ Dafür wurde nach dem „Arche-Noah-Prinzip“ das Personal in den beiden Liegenschaften an der Pappstraße, Hauptgebäude und Arbeitnehmerbereich, in einer solchen Weise „umgesiedelt“, dass bei einem Corona-Ausbruch in der einen Immobilie noch immer in der anderen alle wichtigen Handlungsfelder weiter hätten bedient werden können.

Die Mitarbeiter wurden außerdem durch Vergrößerung der Schreibtisch-Abstände geschützt. „Letztlich wurde wirklich jede Besenkammer genutzt.“ Immer wieder musste umquartiert werden, weil Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückkamen oder zu Hause blieben, als Schulen und Kitas schlossen. Betriebsprüfungen wurden bis Juni ausgesetzt. Grundsätzlich finden sie auch unter den aktuell wieder erschwerten Umständen noch statt, jedoch häufig auch im Homeoffice, zumal dann, wenn die Verhältnisse in den Betrieben den normalen „Hausbesuch“ nicht zulassen.

Das Finanzamt Osterholz-Scharmbeck beschäftigt derzeit 154 Mitarbeiter. Seit November (und voraussichtlich bis Ende Januar) sind allerdings vier von ihnen dienstlich für den Landkreis unterwegs, um das Gesundheitsamt bei der Corona-Krisenbekämpfung zu unterstützen. Zwei von ihnen bearbeiten Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz, die beiden anderen helfen bei der klassischen Kontaktnachverfolgung per Telefon aus.

Normalerweise wird der neue Finanzamtsleiter im Rahmen einer Feierstunde auch mit externen Gästen offiziell ins Amt eingeführt, doch wurde aus den bekannten Gründen in diesem Fall eine Ausnahme von der Regel gemacht. Die Behörde an der Pappstraße zählt zur Kategorie der kleineren niedersächsischen Finanzämter, was Weimann als Vorzug empfindet, wegen der „kurzen Wege und des direkten Kontakts“, wobei Letzteres derzeit nicht sonderlich geschätzt sein mag, aber wieder an Wertschätzung gewinnen dürfte, wenn diese Krise irgendwann einmal vorbei sein sollte.

Momentan spüren sie die Corona-Verwerfungen noch ziemlich heftig. Die Stundungsanträge zu den Steuervorauszahlungen und andere steuerliche Hilfen für die von den Pandemie-Beschränkungen betroffenen Selbstständigen haben den Steuerberatern eine Flut von Anträgen beschert – und in der Folge auch die Finanzämter mit reichlich Arbeit eingedeckt. Von den Arbeitnehmern, die mehr als die Hälfte der beim Finanzamt eingehenden Steuererklärungen einreichen, gibt es kein „überbordendes Echo“, so Weimann, was den Bedarf an Nachfragen angeht. „Aber die, die sich melden, sind froh, in uns einen Ansprechpartner zu haben.“

Musik liefert einen Ausgleich

Im Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Osterholz-Scharmbeck – ziemlich deckungsgleich mit dem Landkreis Osterholz – betrug das erwartete Aufkommen an Besitz- und Verkehrssteuern nach einer ersten Schätzung von Anfang des Jahres 404 Millionen Euro. „Jetzt sieht es nach maximal 384 Millionen Euro aus“, so Weimann, wobei in dieser Rechnung die neuerlichen Wirkungen des partiellen Lockdowns noch nicht berücksichtigt seien. Im vergangenen Jahr lag das Aufkommen bei 393 Millionen Euro. Rund 40 000 Einkommenssteuererklärungen wurden 2019 abgearbeitet.

Jobst Weimann war vor seinem Wechsel nach Oldenburg schon mit anderen Führungsfunktionen betraut, unter anderem bei den Finanzämtern in Syke, Winsen/Luhe und Buchholz in der Nordheide. In den höheren Dienst der niedersächsischen Steuerverwaltung ist er im 2002 eingetreten. Sein großes Hobby ist die Musik. Er spielt selbst Gitarre: „Alles, von Rock bis Elektro.“