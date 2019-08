Wendelin Seebacher, neuer Vorstand des Fördervereins für ein Dorfgemeinschaftshaus, will die Gebäude der Borgfelder Kirchengemeinde als Bürgertreff nutzen. (Christian Kosak)

Borgfeld. Der neue Vorsitzende des Fördervereins für ein Dorfgemeinschaftshaus in Borgfeld, Wendelin Seebacher, bringt einen neuen Vorschlag für das Projekt ins Spiel: Der ehemalige Bremer Stadtplaner ist zurzeit mit dem Vorstand der Borgfelder Kirchengemeinde im Gespräch. Seebachers Idee: Das Alte Pfarrhaus an der Katrepeler Landstraße, das Pastorenhaus und der Gemeindesaal könnten zukünftig als Ensemble für einen Bürgertreffpunkt genutzt werden.

Anfang der Woche hatte Seebacher seinen Vorschlag bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung im Borgfelder Beirat vorgestellt. In einem sechsseitigen Konzept erklärt der Architekt, wie eine Zusammenarbeit mit der Borgfelder Kirchengemeinde aussehen könnte. Auch Kirchenvorstand Pastor Clemens Hütte spricht von einer „sehr langfristig möglichen Win-Win-Situation“, die so ein Projekt bringen könnte. Allerdings seien die Räume im Alten Pfarrhaus noch für vier weitere Jahre vermietet. Im Erdgeschoss befindet sich zurzeit ein Kindergarten, im ersten Stock die Wohnung des Küsters.

„Daran wird sich mittelfristig auch nichts ändern“, unterstreicht Hütte auf Nachfrage. Die Mietverträge seien festgelegt. „Die Idee Seebachers ist sehr, sehr langfristig geplant“, erklärt auch der Bürgervereinsvorsitzende Heiko Wagener auf Nachfrage. Sollte sich in dieser Zeit eine schneller zu realisierende Alternative bieten, wolle der Bürgerverein „für alles offen sein“.

Seebachers Plan sieht die Nutzung alter und neuerer Gebäude an der Katrepeler Landstraße als Dorfgemeinschaftshaus-Ensemble vor. In der Plan-Skizze des Architekten sind vier Baukörper verzeichnet: der Gemeindesaal, das Alte Pfarrhaus von 1741, ein Verbindungstrakt, der nach Seebachers Planung neu erstellt werden würde, sowie das Pastorenhaus im Gemeindegarten. Die Borgfelder Kirchengemeinde ist Eigentümerin der Gebäude. Für deren Erhalt ist allerdings die Bremische Evangelische Kirche (BEK) verantwortlich.

Kirchenvorstand Pastor Clemens Hütte findet die Idee einer gemeinsamen Nutzung von kirchlicher Infrastruktur und Borgfelder Bürgerverein grundsätzlich gut. Mittelfristig werde es wichtig sein, die Räume der Gemeinde „vernünftig zu nutzen“, sagt Hütte. „Der Stadtteil Borgfeld ist ausgebaut, wir schrumpfen“, so der Pastor. Bereits vor Monaten habe die Kirche dem Bürgerverein angeboten, gemeinsam eine Projektidee für ein Bürgerhaus zu entwickeln. „Wir sind bereit, diesen Weg mitzudenken“, erklärt Hütte. Auch der stellvertretende Kirchenvorstand, Klaus Nannt, findet die Pläne des Fördervereins „interessant“. Ohnehin habe die Kirche dem Bürgerverein schon lange Kooperationen bei Ausstellungen und für Veranstaltungen angeboten. „Bisher ist das wenig genutzt worden“, sagt Nannt. Einer gemeinsamen Nutzung der kirchlichen Infrastruktur stehe generell nichts im Wege. Doch auch Nannt betont die Langfristigkeit der Projektplanung. Und es gebe eine Einschränkung bei der Nutzung, macht Nannt klar: „Alles was in eine politische Richtung geht, kann hier nicht stattfinden. Egal welche Partei dazu einladen würde“, sagt Nannt.

Wendelin Seebacher würde einfach gerne erst einmal anfangen, sagt er. Gäbe es bis Ende des Jahres einen Schulterschluss zwischen Bürgerverein, Förderverein – dem übrigens auch Hermann Vinke, Verfechter der Warft-Variante (wir berichteten), Johannes Rehder-Plümpe, Verfechter eines Dorfgemeinschaftshauses im Ratsspieker-Park, und der Bürgervereinsvorsitzende Heiko Wagener angehören – sowie zwischen Bremischer Kirche und Borgfelder Kirchengemeinde, würde Seebacher als zukünftiger Projektleiter zur Verfügung stehen. „Vorausgesetzt, alle ziehen an einem Strang.“ Beginnen würde der ehemalige Stadtplaner mit der Sanierung des Alten Pfarrhauses von 1741.

„Der bauliche Zustand des Gebäudes ist bedenklich“, erklärt Seebacher. Er habe sich das alte Bauernhaus bereits mit dem Bremer Amtsleiter für Denkmalpflege, Georg Skalecki, angesehen. Das Alte Pfarrhaus stehe nicht unter Denkmalschutz, sei aber unbedingt erhaltenswert, sagt Seebacher. Die Grundsubstanz des niedersächsischen Bauernhauses sei bereits angegriffen. Seebacher zeigt auf feuchte Stellen an der Fassade. Ein Gutachten müsse den gesamten Sanierungsaufwand erfassen. Er habe der Borgfelder Kirchengemeinde angeboten, bei der Realisierung eines Gemeinschaftsprojektes, den Sanierungsprozess zu unterstützen. Zuerst müsse die Gemeinde die Angelegenheiten allerdings mit der Bremischen Evangelischen Kirche klären. „Die Gespräche darüber laufen seit mehr als zwei Jahren“, erklärt Kirchenvorstand Klaus Nannt. Ein Gutachten der BEK habe es bereits gegeben. Auf rund eine Viertelmillion Euro würden die Kosten für eine Instandsetzung derzeit geschätzt.

Bürgervereinsvorsitzender Wagener gibt bei dem Kooperationsprojekt zu bedenken, dass die Kirche dem Bürgerverein für die Nutzung der Räume eine Miete berechnen würde. Auf 2000 bis 3000 Euro schätzt Wagener die monatliche Forderung. „Da sehe ich Finanzierungsprobleme“, so Wagener.