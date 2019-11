Digitale Schultafeln haben schon in einigen Klassenzimmern Einzug gehalten; der Digitalpakt Schulen des Landes Niedersachsen ermöglicht in absehbarer Zeit weitere Investitionen. (ARMIN WEIGEL/DPA)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz sucht für seine Schulen ein Planungsbüro, das die digitale Infrastruktur der Bildungseinrichtungen untersucht und auf Vordermann bringt. Es gehe darum, die Fördermillionen des Landes aus dem Digitalpakt Schulen möglichst effizient einzusetzen, erklärte Kreisrätin Heike Schumacher im Schulausschuss. Aktuell laufe die Ausschreibung; anschließend sollen die Fachleute zusammen mit den Schulkollegien die Einkaufszettel schreiben und den Ausbau begleiten.

Vielerorts dürfte die Ausstattung des Schulgebäudes mit schnellem WLAN obenan stehen, blickte Schumacher voraus. Auch Unterrichtsmittel wie Displays, Beamer oder Smartboards sowie digitale Arbeits- und Messgeräte können beschafft werden. Der Einsatz setzt aber mittlerweile immer öfter eine funktionierende Gebäudetechnik mit schnellem Netz in jedem Klassenzimmer voraus, das stark genug ist für viele Nutzer gleichzeitig. Bis erste Maßnahmen aus dem Digitalpakt sichtbar werden, könne es wohl 2021 werden, erklärte Schumacher, denn: „Medientechnik und Medienpädagogik müssen in Einklang gebracht werden“, sagte sie.

Über sechs Millionen Euro für den Kreis

Insgesamt sollen bis 2024 mehr als 6,17 Millionen Euro in den Landkreis Osterholz fließen. Davon entfallen auf die sechs Landkreis-Schulen fast 2,37 Millionen Euro. Auch die Fachplaner werden von dem Geld bezahlt, nicht aber die notwendigen Internetanschlüsse: Diese wurden oder werden unabhängig davon geschaffen. So erhielt das Gymnasium Lilienthal im Sommer einen Glasfaseranschluss, von wo aus auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lilienthal und perspektivisch der Grasberger Standort der IGS Lilienthal versorgt werden. Das Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck sind bereits an die IT-Infrastruktur des Landkreises angeschlossen. Die Schule am Klosterplatz soll in den nächsten Jahren folgen.

Reinhard Seekamp, Abgeordneter der Linkspartei, drängte darauf, die Lehrkräfte beim Digitalpakt einzubinden und fortzubilden. Die Pädagogen müssten in die Lage versetzt werden, mit der neuen Technik so umzugehen, „dass bei den Schülern nicht Sozialkompetenz, Empathie und Kommunikation auf der Strecke bleiben“, sagte Seekamp. Elke Schnakenberg (SPD) und Erika Simon (Grüne) schlossen sich an; sie plädierten zudem dafür, dass der Landkreis auf dem IT-Sektor für die Kommunen koordinierend und unterstützend tätig wird.

Die Rathäuser werden vom Digitalpakt nämlich ebenfalls bedacht. So kann Osterholz-Scharmbeck knapp 1,12 Millionen Euro abrufen. Die Kreisstadt ist Trägerin von sieben Grundschulen, die sich insgesamt rund 434 000 Euro teilen werden, sowie von Lernhaus (fast 228 000 Euro) und IGS (beinahe 456 000 Euro). Auf die Samtgemeinde Hambergen und ihre vier Schulen entfallen 558 000 Euro (davon fast 379 000 Euro für die KGS), und für die vier Schulen der Gemeinde Ritterhude sind 494 000 Euro im Topf (davon gut 291 000 Euro für Haupt- und Realschule). Die freien Schulträger werden, in Abhängigkeit von den Schülerzahlen, ebenfalls mit einer Förderung bedacht.

Heike Schumacher kommentierte die Worte der Abgeordneten zurückhaltend. Lehrerfortbildungen seien zwar integraler Bestandteil des Digitalpakts, jedoch vor allem Aufgabe das Landes. Einen gemeinsamen Ansprechpartner – auch für die Schulen in Gemeinde-Trägerschaft – biete man zudem im Kreismedienzentrum. Aber die Kommunen seien bei der digitalen Infrastruktur „auch selbst gefordert und keineswegs schlecht aufgestellt“. Der Landkreis lasse keine Kommune allein, versicherte Schumacher. Sie halte aber nichts davon, „zentrale Standards in die Fläche zu geben, von denen am Ende doch nur ein Bruchteil genutzt wird“.

Ziel seien vielmehr bedarfsgerechte Ausstattungen und maßgeschneiderte Fortbildungsplanungen für jede einzelne Schule. „Da wird sich viel verändern, aber nicht von heute auf morgen.“ Über den Fortgang werde die Verwaltung die Abgeordneten in Zukunft regelmäßig informieren. Besonders eng wird der Landkreis mit Ritterhude kooperieren, denn dort ist sein Gymnasium lediglich Mieter einer Gemeinde-Immobilie. Die Fachplaner-Ausschreibung berücksichtige diesen Sonderfall auch, so Heike Schumacher.

Marie Jordan CDU) erkundigte sich nach einem möglichen Eigenanteil der Kommunen. Der sei im Digitalpakt zwar nicht vorgesehen oder erforderlich, erklärte die Dezernentin. Aber für den Kauf mobiler Endgeräte wie Tablets erlaube das Programm höchstens 25 000 Euro. Außerdem, so Schumacher weiter, werde es Folgekosten geben: „Die Geräte müssen gewartet und in relativ kurzen Abständen erneuert werden; auch die Administration werden wir ausbauen müssen.“ Für den Landkreis und die Mitgliedskommunen bleibe also in jedem Fall einiges zu tun, schloss Schumacher. Am Ende seien 2,3 Millionen Euro womöglich „gar nicht so üppig“.



Näheres zum Digitalpakt und seinen Zielen sowie zur Verteilung der Fördermittel auf die Schulen und ihre Träger ist im Internet unter der Adresse http://digitaleschule.niedersachsen.de zu finden.