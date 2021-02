Die blauen Tonnen blieben am Dienstag in Grasberg stehen. Das Abholfahrzeug kam einfach nicht (Symbolfoto). (Ingo Moellers)

Grasberg. Grasberger, die am Dienstag ihre Papiertonne an die Straße gestellt haben, werden sich gewundert haben, dass sie nicht geleert wurde. Laut einer Sprecherin des Abfall-Services Osterholz (Aso) musste das Unternehmen die Tour durch die Wörpe-Gemeinde kurzfristig streichen, da am Morgen gleich vier Fahrzeuge ausgefallen waren. Eines davon plangemäß: Es hatte einen Termin beim Tüv. Die drei anderen aber hatten mit einem Schaden am Motor, einem Problem an der Bremsanlage sowie mit einer defekten Tonnenklemme zu tun. Somit sei die Aso nicht umhingekommen, die Papierabholung in Grasberg für Dienstag abzusagen. Sie soll an diesem Donnerstag, 18. Februar, nachgeholt werden. Anwohner werden daher gebeten, ihre blaue Tonne ein weiteres Mal an die Straße zu stellen.