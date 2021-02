Der Umzug von Vodafone auf den benachbarten Telekom-Turm in Wörpedorf ist abgeschlossen. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Wenn Mobilfunkantennen von einem Turm auf den anderen umziehen, dann so, „dass keine großen Funklöcher entstehen“. So auch in Grasberg und damit begründet Vodafone-Sprecher Volker Petendorf die Verzögerungen beim Antennenumzug des Mobilfunkanbieters Vodafone im Kirchdamm. Ursprünglich war das Ende des Mietvertrags für den alten Turm für 31. Dezember 2019 geplant, er wurde verlängert.

Seit September 2020 nutzt Vodafone den Mobilfunkmast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH mit. Ende Januar 2021 hat die Firma dort zusätzlich zu LTE die neue 5G-Technologie für mobile Breitbandübertragung in Betrieb genommen. Die Telekom hatte bereits im vergangenen Jahr ihren 5G-Start in Grasberg bekannt gegeben.

Bei Vodafone zählt Grasberg neben Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude zu den ersten vier 5G-Stationen im Landkreis Osterholz. Der alte Vodafone-Funkturm im Kirchdamm solle innerhalb der kommenden drei bis vier Monate zurückgebaut werden. Ein Mast für mehrere Anbieter, anstatt mehrer Masten im Ort. „Damit ist allen geholfen“, begründet Petendorf den in Grasberg nunmehr gemeinsam genutzten Funkturm mit dem Wettbewerber der Telekom-Tochter.

Rund 150.000 Euro habe der Grasberger Umzug inklusive Aufwertung auf 5G für mobile Breitbandübertragung gekostet. Aus netzwerktechnischer Sicht bedeute 5G kein komplett neues Netz, sondern ein „add on“ zum vorhandenen Netz, so Petendorf. Bis Mitte 2021 sollen im Landkreis Osterholz mit zweien in Osterholz-Scharmbeck und einem in Schwanewede weitere Standorte mit 5G ausgestattet werden. Für die weiteren 16 Vodafone-Standorte im Landkreis Osterholz stehe der genaue 5G-Fahrplan noch nicht fest. Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baue Vodafone auch sein LTE-Netz im Landkreis Osterholz aus.

In einem Umkreis von bis zu drei Kilometern von der Sendestation aus könne 5G mit einem entsprechenden Smartphone genutzt werden. Dessen Notwendigkeit begründet Petendorf mit jährlichen Steigerungen der Datennutzung um 40 bis 50 Prozent. Das reicht vom Streaming bis Video-Calls. „Die Deutschen nutzen immer mehr Datendienste“, sagt Petendorf und Datenvolumen sei das Geschäftsobjekt der Firma. Dafür biete 5G dasselbe wie LTE, allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit.

Als weiteren Vorteil sieht Petendorf, dass 5G in Gebieten eine gute Alternative sein könne, die derzeit noch immer nur mit 30 Mbit oder weniger versorgt seien. Perspektivisch könne 5G zudem auch im Landkreis Osterholz für zahlreiche Branchen und Industrien neue Produkte mit sich bringen – von Autoindustrie, Straßenverkehr und Gesundheitswesen bis Landwirtschaft, Bildung, Maschinenindustrie, Logistik, Schifffahrt und in viele weiteren Branchen.

Bezüglich möglicher Auswirkungen der 5G-Strahlung sagt Volker Petendorf: „Es gibt auch bei den aktuellen und künftigen 5G-Stationen im Landkreis Osterholz keinerlei Auswirkungen für die Gesundheit der Anwohner – auch nicht für Senioren oder Kleinkinder.“

Zur Sache

Funkloch-App deckt weiße Flecken auf

Landkreis Osterholz und die Gemeinden rufen die Bürger dazu auf, von der Funkloch-App des Bundes Gebrauch zu machen. Damit ließen sich weiße Flecken in der Region identifizieren. Es habe sich nämlich gezeigt, dass die Bundesnetzagentur über die nötigen Karten und Daten verfügt, welche nun Grundlage für einen geförderten Mobilfunkausbau werden sollen. Die App erstellt Messreihen aller Handynetze eines Gebiets und liefert die Daten an die Agentur. „Jeder von uns kann dazu beitragen, dass bei der Agentur bestehende Problemlagen sichtbar werden“, teilt Landrat Bernd Lütjen mit. Die Smartphone-App zur Erfassung von Nutzer-Ergebnissen wurde vor wenigen Wochen aktualisiert und ist in Apples App-Store sowie im Google-Play-Store kostenlos erhältlich. Infos darüber und über die Diagnose des leitungsgebundenen Internets gibt es unter www.breitbandmessung.de.