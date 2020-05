Die Osterholzer Stadtwerke betreiben das Trinkwassernetz in Lilienthal. Das Unternehmen möchte die Arbeit auch über 2021 fortsetzen, wenn der Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Lilienthal endet. (Stadtwerke)

Lilienthal. Im Boden der Gemeinde Lilienthal sind hunderte Kilometer Kabel und Rohre verlegt und dies ist für die Kommune bares Geld wert: Für das Recht, den Untergrund unterhalb von Straßen und Wegen nutzen zu dürfen, erhält die Gemeinde vom jeweiligen Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe – beim Trinkwasser sind es jährlich 100 000 Euro, die Lilienthal auf diese Art einnimmt. Für das Wasserversorgungsnetz endet nach einer Laufzeit von 20 Jahren der Konzessionsvertrag mit den Osterholzer Stadtwerken. Mitte 2021 ist Schluss, weshalb die Gemeinde die Konzession neu ausgeschrieben hat. Bis Mitte Mai hatten Energieversorger die Gelegenheit, in einer bundesweiten Ausschreibung ihr Interesse an der Konzession zu bekunden. Derzeit ist die Gemeindeverwaltung dabei, die eingegangenen Unterlagen zu sichten. Das Ergebnis soll zunächst der Politik vorgestellt werden, ehe die Öffentlichkeit informiert wird.

Wie groß das Interesse ist, die Rechte für das Wasserversorgungsnetz zu übernehmen, dazu macht die Gemeindeverwaltung mit Hinweis auf das laufende Verfahren keine Angaben. Anders als bei dem Erdgas- und dem Stromnetz gibt es beim Trinkwasser laut Kämmerer Hartmut Schlobohm für die Kommunen keine rechtliche Verpflichtung, die Konzession auszuschreiben. Empfohlen werde dieses Verfahren von den kommunalen Spitzenverbänden dennoch. Es geht um Transparenz und gleiche Wettbewerbsbedingungen. „Die Gemeinde will sich nicht nachsagen lassen, den neuen Vertrag mit einer Laufzeit von weiteren 20 Jahren abgeschlossen zu haben, ohne auch anderen die Chance zu geben, den Zuschlag zu erhalten“, sagt Hartmut Schlobohm.

Wer die Konzession erlangen will, muss gegenüber der Gemeinde darlegen, inwieweit er fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig ist. Die Konditionen, zu denen die Konzession vergeben wird, sind im Grunde festgelegt, Verhandlungsspielraum gibt es nicht, sagt Kämmerer Schlobohm.

Klar ist, dass die Osterholzer Stadtwerke ihre Arbeit gerne fortsetzen möchten und sie sich an dem Ausschreibungsverfahren beteiligt haben. „Wir wollen weiterhin alles aus einer Hand anbieten und die Menschen komplett versorgen, mit Erdgas, Strom und Trinkwasser. Das ist unser Anspruch“, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Möller. Die Mitarbeiter des Unternehmens seien mit dem Versorgungsnetz bestens vertraut, jedes Jahr investiere man größere Summen, um die Trinkwasserversorgung im Ort sicherzustellen. Der neue Trinkwasserspeicher an der 1. Landwehr sei ein Bespiel dafür. Die Stadtwerke verweisen auch darauf, bei Schäden an den Leitungen mit den Fachkräften vor Ort schnell zur Stelle sein zu können, das Zusammenspiel mit der Gemeinde und den regionalen Bauunternehmen laufe sehr gut, so Möller. Nach Angaben des Unternehmens hat das Lilienthaler Wasserrohrnetz eine Gesamtlänge von etwa 500 Kilometern.

Die Ausschreibung des Konzessionsvertrags betrifft nur das Trinkwassernetz. Erdgas- und Stromleitungen sind nicht betroffen. Dafür gibt es eigene Konzessionen. Laut Gemeindeverwaltung sind sie erst 2014 neu abgeschlossen worden, ebenfalls mit einer Laufzeit von 20 Jahren.